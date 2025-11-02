Hồi tháng 2 đầu năm, Hoa hậu Lê Hoàng Phương và người mẫu Matthis - tình cũ của Thiều Bảo Trâm - vướng nghi vấn hẹn hò. Từ hint đón sinh nhật chung, đeo kính đôi cho đến lộ bức ảnh nghi đi chơi riêng, mối quan hệ giữa Lê Hoàng Phương và Matthis trở thành thắc mắc của đông đảo cư dân mạng. Dù đều chọn giữ im lặng, nhưng những động thái trùng hợp liên tiếp khiến dân mạng không khỏi đặt dấu hỏi về chuyện tình cảm của cả hai.

Và mới đây nhất, nghi vấn ấy dường như lại có thêm cơ sở khi Lê Hoàng Phương và Matthis lần đầu bị bắt gặp xuất hiện chung tại một sự kiện. Cả hai không chỉ cùng góp mặt trong đêm tiệc Halloween mà còn có nhiều tương tác cực đáng ngờ.

Tóm dính Lê Hoàng Phương và tình cũ Thiều Bảo Trâm tại sự kiện

Theo đó, chúng tôi bắt gặp Lê Hoàng Phương và Matthis xuất hiện tại bữa tiệc Halloween do stylist Hoàng Ku làm host vào tối 31/10. Miss Grand Vietnam 2023 lộ diện với tạo hình "cô dâu ma" quyến rũ nhưng lạnh lùng, trong khi Matthis lựa chọn hình tượng Joker đầy cá tính.

Cả hai không cùng đi chung mà xuất hiện tách biệt tại sự kiện, ngồi ở hai khu vực bàn khác nhau. Tuy vậy, không khó để nhận ra ánh nhìn của Matthis liên tục hướng về phía nàng hậu giữa không gian tiệc đông người.

Lê Hoàng Phương và Matthis lần lượt xuất hiện tại đêm tiệc Halloween

Dù ngồi ở bàn cách xa nhau nhưng trong vài khoảnh khắc có thể bắt gặp ánh mắt của Matthis dõi theo Lê Hoàng Phương

Sau một thời gian ngắn, nam người mẫu chủ động rời bàn tiệc, tiến thẳng về phía nơi Lê Hoàng Phương đang ngồi cùng MC Thanh Thanh Huyền. Khi Matthis vừa đến, Lê Hoàng Phương lập tức đứng dậy, cả hai trao nhau những cử chỉ thoải mái và tự nhiên. Không khí giữa cả hai cho thấy sự thân thiết rõ rệt, hoàn toàn không giống kiểu xã giao hay lần đầu gặp mặt. Đáng chú ý, Matthis còn chủ động cầm máy chụp lại hình ảnh của Lê Hoàng Phương, nhiều lần bị bắt gặp ánh mắt "rất gì và này nọ" hướng về phía nàng hậu.

Đây là lần đầu tiên Lê Hoàng Phương và Matthis bị bắt gặp cùng xuất hiện trong cùng một khung hình kể từ sau loạt nghi vấn hẹn hò. Từ những khoảnh khắc tương tác tự nhiên, ánh mắt đầy thân mật giữa cả hai, có thể nói những nghi ngờ của cư dân mạng thời gian qua không phải là không có cơ sở.

Matthis chủ động rời bàn, đi qua chỗ ngồi của bạn gái tin đồn

Vừa thấy Matthis, Lê Hoàng Phương liền đứng dậy và tương tác

Những tương tác giữa cả hai cho thấy họ không phải xã giao mà đã thân quen từ trước

Ánh mắt "không biết nói dối" của Matthis dành cho Lê Hoàng Phương

Matthis Metharam, sinh năm 2004, là một Việt kiều Pháp và từng là tuyển thủ Esport chuyên nghiệp của tựa game VALORANT, với nickname MaTryXs. Anh từng tham gia thi đấu tại Champions Tour Vietnam và hiện chia thời gian sinh sống giữa Pháp và Việt Nam. Sở hữu gương mặt góc cạnh, sống mũi cao và chiều cao lý tưởng, Matthis thu hút sự chú ý bởi ngoại hình nổi bật.

Lê Hoàng Phương từng đạt top 5 của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Vào năm 2019, cô cũng thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và lọt top 10. Tháng 8/2023, cô giành chiến thắng tại đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023. Người đẹp đại diện Việt Nam chinh chiến Miss Grand International 2023 tại sân nhà và dừng chân ở vị trí Á hậu 4.

Khi thông tin hẹn hò giữa cả hai rộ lên, đại diện của Hoa hậu Lê Hoàng Phương phản hồi với chúng tôi đây là chuyện đời tư của nàng hậu, không thể trả lời. Trong khi đó, Matthis từ đầu đến cuối đều giữ im lặng, từ đó cư dân mạng nổ ý kiến trái chiều về chuyện anh chàng không rõ ràng trong chuyện tình cảm.

