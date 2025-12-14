Ngày 14/12, Miss Cosmo thông báo người đẹp Bờ Biển Ngà Olivia Yacé sẽ trở thành 1 trong những giám khảo tại cuộc thi năm nay. Trên trang cá nhân của mình, Olivia Yacé cũng đăng tải bài viết bày tỏ sự háo hức được đến Việt Nam chấm thi Hoa hậu. Đáng chú ý, Olivia Yacé sẽ xuất hiện tại Miss Cosmo với tư cách là Á hậu 2 Miss World 2021 và Miss World Africa. Cô hoàn toàn loại bỏ danh hiệu Á hậu 4 Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) ra khỏi "pro5" của mình.

Động thái cực phũ, lần nữa vả mặt Miss Universe của Olivia Yacé gây bàn tán xôn xao. Trước đó, Olivia Yacé từng gây sốc khi thông báo từ bỏ danh hiệu Á hậu 4 và rút khỏi toàn bộ hoạt động của tổ chức Miss Universe 2025 chỉ sau 3 ngày đoạt giải. Ngoài ra, người đẹp này còn cho biết cô cũng từ bỏ danh hiệu Miss Universe Africa and Oceania. Nghĩa là Olivia Yacé xóa bỏ mọi danh hiệu sắc đẹp liên quan đến Miss Universe ra khỏi đời cô. Đây được đánh giá là quyết định táo bạo, khó tin của người đẹp Bờ Biển Ngà.

“Với tư cách là đại diện của Bờ Biển Ngà tại cuộc thi Miss Universe 2025, tôi đã tận mắt chứng kiến rằng mình có khả năng đạt được những điều lớn lao, vĩ đại dù đối mặt với nghịch cảnh. Nhưng để tiếp tục con đường này, tôi phải giữ vững các giá trị của mình đó là: sự tôn trọng, phẩm giá và bình đẳng - những lý tưởng quan trọng được xem như kim chỉ nam của tôi, dẫn dắt tôi làm những điều tốt đẹp. Tôi muốn trở thành hình mẫu cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các bé gái. Tôi muốn khuyến khích các em vượt qua giới hạn của bản thân, tự tin bước vào những nơi mà các em nghĩ rằng mình không thuộc về, và tự hào thể hiện bản sắc của mình. Từ bỏ danh hiệu Miss Universe cho phép tôi cống hiến hoàn toàn cho việc bảo vệ những giá trị mà tôi trân trọng", Olivia Yacé chia sẻ lý do cô từ bỏ danh hiệu tại cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh.

Sau đó, COMICI (Ủy ban Hoa hậu Bờ Biển Ngà) cũng cho biết đang cân nhắc bỏ bản quyền Miss Universe sau kết quả cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 bị tố thiếu minh bạch. Tại chung kết, Olivia Yacé được đánh giá là ứng viên nặng ký cho vương miện Hoa hậu, khi cô trình diễn tốt và cũng là người có câu trả lời ứng xử hay nhất. Thế nhưng, cuối cùng Olivia Yacé lại dừng chân ở vị trí Á hậu 4.

Cuộc thi sắc đẹp hàng đầu thế giới Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) đang lâm vào cuộc khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử khi hết cựu chủ tịch Anne Jakrajutati đến chủ tịch đương nhiệm Raul Rocha vướng vòng lao lý. Trong đó, việc ông Raul Rocha bị truy tố với loạt cáo buộc gồm buôn bán ma túy, phân phối nhiên liệu bất hợp pháp, buôn lậu vũ khí và tham gia vào hoạt động tội phạm có tổ chức, gây chấn động toàn cầu. Tân Hoa hoa hậu Hoàn vũ năm nay Fátima Bosch cũng bị nghi vấn dựa vào gia thế để đăng quang.

