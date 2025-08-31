Hoa hậu Lê Hoàng Phương hoá công chúa lộng lẫy cùng dàn hậu ‘gây thương nhớ’ tại Vietnam Beauty Fashion Fest

Tối ngày 30/8, show VBFF lần thứ 12 đã diễn ra, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của dư luận. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ của cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025. Trong đó, NTK Thanh Hương Bùi để lại ấn tượng đặc biệt với BST Éclat của mình bởi sự tinh tế, sang trọng và khác biệt.

Hoa hậu Võ Lê Quế Anh được chọn trở thành first face của màn trình diễn BST Éclat với Giấc Mơ Đêm, lấy cảm hứng từ màu đen huyền ảo của đêm tối đầy bí ẩn. Bộ trang phục được xử lý đặc biệt, tạo hiệu ứng khi di chuyển ở chân váy vô cùng độc đáo, và phần đuôi váy dài 5m khiến nàng hậu trở nên sang trọng, quyến rũ.

Á hậu Helen Thu Hiền hoá tiểu thư quý tộc Pháp cùng bộ váy dạ hội bum xoè phần cúp ngực được xử lý tinh tế khiến cô nàng trông sang trọng và gợi cảm. Điểm thu hút của bộ trang phục chính là chiếc mũ hoa đen đang mốt, điểm xuyến lông vũ tạo sự thu hút từ khán giả.

Á hậu Lâm Bích Tuyền gây ấn tượng với chiếc đầm cúp cắt khoe những đường cong gợi cảm. Đặc biệt, chiếc đầm được kiến tạo bởi hàng nghìn hạt cườm được đính kết tỉ mỉ, tinh tế cùng những chi tiết hoa được cắt laser, tạo khối 3D tạo sự nổi bật giữa đám đông.

Á hậu Ánh Vương diện bộ trang phục dạ hội sang trọng. Phần thân váy được đính đá đan xen một cách tinh xảo, lấy ý tưởng từ bầu trời sao lấp lánh. Điểm nhấn nữa chính là chiếc váy choàng tạo nên sự sang trọng, quý phái cho người mặc.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương kết màn BST từ NTK Thanh Hương Bùi với chiếc đầm dạ hội Éclat- Mảnh sáng lấp lánh được thiết kế bởi sự đan xen giữa vải satin và lưới kim loại tạo nên hiệu ứng thị giác vô cùng độc đáo. Điểm nhấn từ bộ trang phục nặng gần 20 ký này chính là chiếc mũ được tạo hình với cấu trúc đám cầu kì, tinh xảo. Thần thái cùng phần trình diễn cuốn hút của Lê Hoàng Phương đã làm tôn nên và truyền tải đúng giá trị mà NTK mong muốn.

Ngoài ra, các thí sinh của Miss Grand Vietnam 2025 cũng trở nên sang trọng, quyến rũ cùng những trang phục đặc biệt từ BST Éclat. Trong đó, hiệu ứng xuyên thấu được tận dụng triệt để trên những thiết kế dạ hội, thảm đỏ nhằm giúp các người đẹp bước đi trông nhẹ nhàng hơn và chất liệu see-through còn mang đến ra sự mờ ảo khi phối đắp nhiều tầng vải, khiến các bộ váy thu hút ánh nhìn.

NTK Thanh Hương Bùi cho biết: “BST Éclat của THANHHUONGBUI được lấy cảm hứng từ những mảnh ánh sáng lấp lánh, Éclat mang đến sự kiêu kỳ, sang trọng và lộng lẫy cho người mặc. Chúng tôi sử dụng chất liệu satin, lụa óng và voan xuyên thấu, kết hợp kỹ thuật đính kết tinh tế cùng ánh nhũ bạc – vàng trên nền bảng màu chủ đạo trắng, vàng, bạc và đen.

Ngoài ra, sự kết hợp khéo léo giữa cách xử lý vải và kỹ thuật tạo hình phom dáng đặc biệt khiến cho bất cứ ai khi khoác lên mình bộ trang phục trong BST đều trở nên nổi bật, trở thành tâm điểm giữa đám đông. Éclat không chỉ là trang phục biểu diễn mà còn mang tính ứng dụng cao, thông qua những tầng màu sắc được sử dụng, NTK muốn mang đến một tuyên ngôn thời trang cho phái đẹp: mỗi người phụ nữ đều là một ngôi sao lấp lánh”.

Ngoài Éclat của NTK Thanh Hương Bùi, VBFF còn có sự trình diễn của các bộ sưu tập của 4 nhà thiết kế khác là NTK Phạm Đăng Anh Thư, Thượng Gia Kỳ, LOUBE. Mỗi NTK đều tạo được dấu ấn riêng, mang đến những phần trình diễn ấn tượng tại show Vietnam Beauty Fashion Fest lần thứ 12.