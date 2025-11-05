Chiều 4/11, "vũ trụ nàng Hậu" Vbiz đã góp mặt tại sự kiện trao sash cho Hoa hậu Quốc gia Việt Nam Kiều Duy đến với đấu trường nhan sắc Hoa hậu Quốc tế tại Nhật Bản. Sau màn đăng quang gây sốt của Hoa hậu Thanh Thuỷ vào năm trước, cư dân mạng kỳ vọng Kiều Duy sẽ tạo nên "cú đúp" ở cuộc thi này.

Tại sự kiện, Hoa hậu Kiều Duy gây chú ý khi diện chiếc đầm bó sát, o ép vòng 1 "nóng" đến nghẹt thở. Hoa hậu Quốc tế Thanh Thuỷ đội vương miện danh giá để "truyền vía" cho người em thân thiết. Khoảnh khắc đọ sắc của cả hai được nhiều người khen ngợi vì bất phân thắng bại.

Hoa hậu Kiều Duy cũng tranh thủ flex trình độ ngoại ngữ không phải dạng vừa. Đây cũng là lợi thế của cô khi đến cuộc thi quốc tế. Cũng tại sự kiện, Kiều Duy bật khóc khi gửi lời cảm ơn đến "Bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung, đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Cô cũng dành sự chân thành cho ekip, những người bạn bè, đồng nghiệp đã hỗ trợ mình suốt thời gian qua.

Sau khi bị "tóm" thân mật bên Matthis - bạn trai cũ của Thiều Bảo Trâm tại sự kiện Halloween thì Lê Hoàng Phương cũng góp mặt trong ngày đặc biệt của Kiều Duy. Hoàng Phương diện chiếc đầm hồng gợi cảm, cô khá ngại ngùng trước ống kính.

Ngoài ra, sự kiện này còn có sự góp mặt của Hoa hậu Thiên Ân, Á hậu Ngọc Thảo, Á hậu Phương Anh, người đẹp Hà Kino, Á hậu Thu Ngân...

Kiều Duy sinh năm 2003 tại Cần Thơ, cao 1,69m, số đo 3 vòng 88-63-90cm. Cô từng ghi dấu ấn tại nhiều đấu trường nhan sắc. Trong đó, cô từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Người đẹp Tây Đô, Hoa khôi FPT Cần Thơ. Kiều Duy đi thi Hoa hậu Quốc tế sau khi chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam.

Kiều Duy đã tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học FPT Cần Thơ. Đáng chú ý, người đẹp gen Z còn có hàng loạt thành tích đáng nể với các bộ môn thể thao. Cô từng gặt hái được một số thành tích như: Huy chương vàng Hovilo Games 2022 môn Bóng chuyền; Huy chương Đồng Thái cực đơn đao; Huy chương bạc Hội khỏe Phù đổng tỉnh Vĩnh Long môn Bóng chuyền (2020 - 2021); Giải nhì đối kháng Taekwondo mở rộng...

Kiều Duy cho biết cô không áp lực quá nhiều trước thành tích của Hoa hậu Thanh Thuỷ. Trước những ý kiến cho rằng chiều cao hạn chế của Kiều Duy sẽ là một bất lợi khi sang đấu trường quốc tế, cô chia sẻ với chúng tôi: "Đối với tôi, vấn đề nào không thay đổi được thì mình sẽ cố gắng hơn để thay đổi những chuyện có thể thay đổi được. Tôi sẽ nỗ lực để mình tốt hơn và dùng năng lượng đó để mọi người nhìn vào thấy một cô gái tự tin, hoạt bát thay vì khác biệt so với những người khác".

Hành trình của Kiều Duy ở Hoa hậu Quốc tế sẽ bắt đầu vào ngày 12/11, Chung kết tổ chức tại Nhật Bản vào ngày 27/11.

