Trong thời đại mà filter trên điện thoại có thể "gọt" mặt V-line chỉ trong ba giây, dao kéo có thể "dựng" sống mũi cao tắp lự, và mọi người phụ nữ đều có thể nhìn thấy phiên bản "hoàn hảo" của chính mình trên màn hình, có những đặc điểm cơ thể đang bị xem là "phải sửa cho bằng được". Cằm tròn? Đi tiêm filler kéo dài. Bụng có ngấn? Đi hút mỡ. Mặt phúc hậu quá? Đi gọt hàm. Dái tai dày? Cố ý đeo khuyên dài để "kéo" cho thon.

Nhưng nếu các cụ tướng số xưa nhìn thấy những phụ nữ ấy ngồi trên ghế phẫu thuật, có lẽ họ sẽ thở dài và nói một câu rất buồn: "Cô đang tự tay cắt đi phúc phận của mình". Bởi trong nhân tướng học cổ truyền - một hệ thống đã được đúc kết qua hàng nghìn năm quan sát của người phương Đông, chính những "khuyết điểm" mà phụ nữ trẻ ngày nay đang tìm cách xóa bỏ lại được xem là quý tướng dành cho phụ nữ trung niên. Đặc biệt là quý tướng giữ của - thứ quý nhất với một người phụ nữ đã bước qua tuổi 35, khi đời sống không còn là chuyện kiếm bao nhiêu mà là giữ được bao nhiêu.

Bài viết này không khuyên các chị em phải tin tuyệt đối vào nhân tướng học. Nhưng có một sự thật đáng để dừng lại suy ngẫm: Rất nhiều "khuyết điểm" trên cơ thể phụ nữ mà nhịp sống hiện đại đang "đánh đồng" là xấu thực ra là dấu hiệu sinh học của một thể trạng tốt, một tâm lý vững vàng, một nội tiết cân bằng. Và đó cũng chính là cơ sở khoa học ngầm của những gì các cụ xưa gọi là "phúc tướng".

Cằm tròn, mặt phúc hậu: Khi V-line không phải lúc nào cũng là vận may

Đây có lẽ là "khuyết điểm" bị xóa bỏ nhiều nhất trên các bệnh viện thẩm mỹ Việt Nam mấy năm gần đây. Ngày nay xu hướng thẩm mỹ thường ưa chuộng những chiếc cằm dài, V-line. Do đó không ít người tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để "hô biến" chiếc cằm tròn thành dài, nhọn. Một chiếc cằm tròn đầy đặn, một khuôn mặt hơi bầu hơi phúc hậu, ngày nay thường bị bạn bè nhận xét rằng "trông quê quê", "thiếu sắc sảo", "để mình giới thiệu chỗ tiêm filler hay lắm".

Nhưng các thầy tướng số lại nhìn rất khác.

Theo nhân tướng học, phụ nữ có cằm tròn thường nhân hậu, sống giản dị và hưởng phúc đức trọn đời. Đây cũng là dấu hiệu của hậu vận giàu có, cuộc sống an yên, viên mãn. Người có cằm đầy đặn tính tình hiền lành, thiện lương và giàu lòng vị tha nên rất được lòng người. Đối với họ, gia đình là ưu tiên hàng đầu. Còn cằm V-line nhọn sắc? Trong nhân tướng học cổ điển, đó là tướng tài năng và phát triển sự nghiệp đẹp khi còn trẻ nhưng về già lại thường thiếu phúc khí, dễ cô độc, khó giữ của lâu dài.

Lý giải khoa học ngầm phía sau quan niệm này cũng rất thú vị. Một chiếc cằm tròn đầy đặn ở phụ nữ trung niên thường gắn với hai yếu tố sinh học: Nội tiết tố nữ ổn định và chỉ số mỡ dưới da đủ. Phụ nữ có lượng estrogen cân bằng thường giữ được nét đầy đặn ở cằm và estrogen ổn định cũng đồng nghĩa với tâm trạng ít biến động, sức khỏe xương tốt hơn, khả năng giao tiếp xã hội tốt hơn. Phụ nữ có chỉ số mỡ dưới da đủ thường có hệ miễn dịch khỏe hơn, ít gặp các vấn đề về sinh sản và mãn kinh. Tổng hợp lại: Một người phụ nữ "có cằm" là một người phụ nữ có sức khỏe nền vững. Mà sức khỏe nền vững chính là cơ sở để giữ được tài sản, gia đình và tâm trí trong những năm trung niên.

Nhìn vào showbiz, các mỹ nhân nổi tiếng giữ phúc khí lâu dài thường là người không động đến chiếc cằm trời cho của mình. Nhiều "mỹ nhân cằm tròn không V-line" đến giờ vẫn giữ được nét đẹp dịu dàng, hậu vận đời sống cá nhân ổn định, không bị cuốn vào các scandal đời tư cay nghiệt như nhiều mỹ nhân khác.

Vòng bụng có hơi đầy, đôi chân không thon gọn: Tướng "giữ tiền" mà mọi người đang muốn xóa

Đây có lẽ là điểm "đau" nhất với phụ nữ trung niên Việt Nam. Bước sang tuổi 35-40, cơ thể bắt đầu tích mỡ ở vùng bụng và đùi nhiều hơn, đó là quy luật sinh học bình thường khi nội tiết tố thay đổi. Nhưng truyền thông, mạng xã hội và áp lực thẩm mỹ lại đang gán cho nó cái tên "khuyết điểm cần khắc phục gấp". Hút mỡ bụng, đánh tan mỡ đùi, giảm cân cấp tốc... trở thành những từ khóa được search rất nhiều bởi phụ nữ Việt ở độ tuổi này.

Nhưng các cụ xưa thì khác. Họ nhìn vào một người phụ nữ có vòng bụng hơi đầy và nói: "Bụng to là tướng giữ của". Nghe có vẻ buồn cười, nhưng có lý của nó.

Theo nhân tướng học, bụng to là tướng giàu sang, cho thấy người này có tài vận tốt, biết kiếm tiền và giữ tiền. Ngoài ra, họ còn là người chân thành, sống tình cảm và lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ, che chở cho những người xung quanh. Theo nhân tướng học, người nào có mông nở sẽ có tài vận tốt, có khả năng kiếm, giữ tiền và có nghị lực. Đôi chân to, mập mạp không được đánh giá cao về thẩm mỹ. Nhưng trên thực tế, cuộc sống của người có nét tướng này lại rất vui vẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn. Vì thế, nếu đang sở hữu đôi chân đầy đặn, thay vì lo lắng và tìm cách động chạm dao kéo cho bắp chân nhỏ lại, bạn hãy tự hào.

Nói cách khác: Một người phụ nữ có vòng bụng có ngấn, mông nở, đùi đầy trong mắt các cụ xưa là "kho của" của gia đình. Họ biết tích cóp, biết tính toán, biết chi tiêu hợp lý. Họ ít ham vui phù phiếm, ít chạy theo xu hướng nhất thời. Họ là chỗ dựa vững vàng cho chồng, cho con, cho cả gia đình hai bên nội ngoại.

Lý giải khoa học ngầm cũng rất thuyết phục. Phụ nữ trung niên có lớp mỡ vùng bụng và đùi đủ thường có dự trữ năng lượng tốt - một yếu tố giúp cơ thể chống chọi với stress và bệnh tật. Họ ít bị loãng xương hơn so với phụ nữ trung niên gầy gò. Họ có chỉ số leptin và estrogen ổn định hơn, dẫn đến tâm trạng ít cực đoan, ít quyết định tài chính bốc đồng. Một người phụ nữ "có da có thịt" ở tuổi 40 là một người phụ nữ có nội lực để giữ những gì mình đã tích lũy cả về tài sản lẫn tinh thần.

Ngược lại, người phụ nữ trung niên gầy gò quá mức, bụng phẳng dẹt, đùi thon như thiếu nữ tuy đẹp về mặt thẩm mỹ nhưng thường gặp các vấn đề về nội tiết, dễ mất ngủ, dễ stress, dễ ra quyết định cảm tính, dễ "nhẹ dạ" trong các thương vụ tài chính. Đó chính xác là điều các cụ gọi là "tướng không giữ được của".

Dái tai dày, tai ép sát đầu: Quý tướng phú bà mà tiệm thẩm mỹ không thể tái tạo

Một chi tiết nhỏ nhưng rất đáng nói. Trong cuộc đua thẩm mỹ hiện đại, nhiều phụ nữ trẻ chuộng đeo khuyên tai nặng để "kéo dài" dái tai cho thanh, hoặc thậm chí phẫu thuật chỉnh hình tai cho gọn. Nhưng các cụ tướng số sẽ kêu trời nếu thấy.

Quý tướng của phụ nữ thể hiện qua dái tai to và dày. Đây là dấu hiệu người có phúc đức từ Phật, có quý nhân phù trợ, rất hợp với các công việc liên quan đến đầu tư tài chính. Ngoài ra kết hợp với khuôn cằm tròn đầy đặn là người có tinh thần trách nhiệm cao. Nếu tai ép sát đầu mà có thêm nốt ruồi thì là người có tướng số giàu sang, được nhiều quý nhân giúp đỡ nên cuộc sống thuận lợi, tài lộc dồi dào. Dái tai dày và to là đại diện tướng phụ nữ tốt cho một cuộc đời viên mãn trong mọi chuyện về tiền bạc lẫn tình cảm.

Đôi tai trong nhân tướng học cổ điển được gọi là "thận chi quan" (cơ quan của thận). Người Trung Quốc xưa quan niệm rằng tướng tai phản ánh sức khỏe thận và thận là gốc của sinh khí, của tuổi thọ, của sự bền bỉ. Một phụ nữ có dái tai dày, đầy đặn, ép sát đầu thường có thận khí khỏe, sức bền tốt, tâm lý ổn định.

Nhìn rộng ra giới thượng lưu Á Đông từ các phu nhân tỷ phú Hong Kong đến giới quý tộc Nhật Bản rất hiếm khi thấy ai sở hữu đôi tai mỏng, nhọn, xếch hẳn ra ngoài. Phần lớn họ đều có đôi tai đầy đặn, ép vừa phải vào đầu, dái tai có chút độ dày. Đây không phải sự ngẫu nhiên. Đó là một đặc điểm di truyền gắn với thể chất bền, mà thể chất bền lại là cơ sở để giữ vững một gia tài qua nhiều thập kỷ.

Ý nghĩa thực sự của câu chuyện: "Tướng đẹp do tâm sinh, vận tốt do mình dưỡng"

Tới đây, có hai điều cần nói rõ.

Thứ nhất, bài viết này không có ý phủ nhận quyền của bất kỳ ai trong việc làm đẹp cho bản thân. Nếu một người phụ nữ thực sự thấy bản thân tự tin hơn, hạnh phúc hơn sau khi tiêm filler cằm, gọt hàm hay giảm cân, đó là lựa chọn cá nhân hoàn toàn đáng được tôn trọng. Nhân tướng học, dù cổ xưa đến đâu, cũng không phải là chân lý tuyệt đối. Và tướng mạo không phải sinh ra là cố định, mà nó thay đổi tùy theo tâm thái của mỗi người.

Thứ hai, và quan trọng hơn, là một sự thật nhẹ nhàng dành cho những người phụ nữ đang tự ti vì những "khuyết điểm" trên cơ thể mình: Rất có thể, cái mà bạn đang muốn xóa đi lại chính là cái đang bảo vệ bạn. Cằm tròn của bạn không phải khuyết điểm, nó là dấu hiệu của một nội tiết cân bằng. Vòng bụng có ngấn của bạn không phải lỗi lầm, nó là dự trữ sinh học giúp bạn vượt qua giai đoạn mãn kinh êm ái hơn. Đôi chân không thon thoăn thoắt của bạn không phải tội, nó là nền tảng giúp bạn đứng vững khi cuộc đời thử thách. Và đôi tai dày của bạn không phải xấu, nó là báu vật mà các tỷ phú Á Đông phải sinh ra mới có.

Câu nói "Tướng đẹp do tâm sinh, vận tốt do mình dưỡng" có lẽ là tinh hoa cuối cùng của toàn bộ nhân tướng học cổ truyền. Cái gọi là "phúc tướng" không nằm ở chỗ bạn có cằm tròn hay V-line, bụng phẳng hay có ngấn, chân thon hay đầy đặn. Nó nằm ở chỗ bạn có yêu cơ thể mình đúng cách hay không. Một người phụ nữ trung niên biết chấp nhận và yêu thương từng đường nét trên cơ thể mình, biết rằng nó là kết quả của hàng chục năm sống, sinh con, làm việc, yêu thương là một người phụ nữ đã có sẵn quý tướng lớn nhất: sự an yên trong tâm.

Và sự an yên ấy tin hay không tin nhân tướng học mới là nền móng thật sự để giữ của vững vàng. Giữ của, giữ chồng, giữ con, giữ một đời sống đáng sống ở tuổi trung niên.

Lần tới, khi soi gương và nhìn thấy chiếc cằm hơi tròn, vòng bụng hơi đầy, đôi chân không thon như thuở đôi mươi, đôi tai dày phúc hậu, hãy thử nhìn theo cách của các cụ xưa. Có thể bạn sẽ thấy mình giàu hơn mình tưởng. Chỉ là chưa nhận ra mà thôi.