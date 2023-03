Vì sao 'bộ phim Oscar bất thường đến phi thường' của Dương Tử Quỳnh lại khiến giới trẻ rơi nước mắt, người lớn thấy khó hiểu?

Tại lễ trao giải Oscar 2023, chiến thắng lớn nhất thuộc về Everything everywhere all at once (Mọi thứ mọi nơi mọi lúc). Bộ phim gây ấn tượng mạnh với giới chuyên môn nhờ những thông điệp sâu sắc được lồng ghép cùng cách kể chuyện mới mẻ mang đầy tính nghệ thuật và "hợp trend".

Nhiều khán giả trẻ đã dành những lời khen cho tác phẩm do minh tinh Dương Tử Quỳnh đóng chính. Thế nhưng, lại có nhưng khán giả lớn tuổi bảo rằng bộ phim này xem... chẳng hiểu gì. Vậy đâu là lý do cho những ý kiến trái triều này?

Everything everywhere all at once: Khi người lớn thấy khó hiểu nhưng giới trẻ lại rơi nước mắt

Dương Tử Quỳnh trong Everything everywhere all at once - nguồn: A24



Thử mở Everything everywhere all at once cho bố mẹ bạn xem, sẽ không bất ngờ nếu họ tắt phim chỉ sau 30 phút. Đứa con tinh thần của bộ đôi đạo diễn Daniel Kwan - Daniel Scheinert khiến các nhà làm phim bất ngờ khi lồng ghép yếu tố đa vũ trụ. Tuy nhiên, chính điều này khiến cho logic của phim trở nên khó nắm bắt với những người xem trung niên, và thậm chí là một bộ phận khán giả trẻ.

Thế nhưng xét một cách tổng thể, Everything everywhere all at once vẫn đáp ứng một cách khá tốt nhu cầu giải trí nhờ những phân cảnh hài hước cùng các pha hành động thú vị trong hành trình bảo vệ đa vũ trụ của nhân vật Evelyn (Dương Tử Quỳnh).

Yếu tố đa vũ trụ khiến Mọi thứ mọi nơi mọi lúc trở nên khó tiếp cận với khán giả lớn tuổi - nguồn: A24

Dĩ nhiên, nếu chỉ kể một câu chuyện chiến đấu chống lại cái ác bình thường, bộ phim này sẽ giống như bao tác phẩm siêu anh hùng khác và chẳng bao giờ "có cửa" tại Oscar. Để chinh phục sân chơi điện ảnh danh giá bậc nhất thế giới, Mọi thứ mọi nơi mọi lúc phải là một tác phẩm với nhiều tầng ý nghĩa ẩn. Và một trong số những vấn đề lớn được bộ phim đề cập, đó là xung đột thế hệ.

Trong phim, đối thủ lớn nhất của Evelyn là Jobu Tupaki, một bản thể khác của Joy Wang, đứa con gái bốc đồng, ngỗ ngược, thừa cân, thái độ sống tiêu cực và hay làm những chuyện mà cô không tài nào hiểu được.

Có lẽ nhiều người đã thấy hình ảnh của mình ở nhân vật Joy/Jobu Tupaki - nguồn: A24

Giống như bao đứa con khác trên đời, Joy luôn khao khát có được sự chú ý, tình thương của mẹ. Nhưng khi sự thất vọng lên đến đỉnh điểm, những đứa con có thể làm những điều điên rồ hoặc sống với sự buông bỏ, thờ ơ, cho rằng mọi thứ trên đời đều không quan trọng - như những gì mà ta đã thấy ở Jobu Tupaki.

Nhìn vào cuộc đời của Joy, hẳn nhiều bạn trẻ cũng thấy hình bóng mình ở đó. Những áp lực từ cuộc sống đôi khi thật lớn lao. Sự khác biệt của chúng ta có lúc khiến mọi thứ càng trở nên tệ hơn. Mỗi khi mệt mỏi, chán nản, ta khao khát có ai đó hiểu mình để có thể sẻ chia và tìm kiếm một chút bình yên. Và còn gì tuyệt vời hơn, nếu như người ấy chính là cha mẹ của mình?

Lối thoát cho vấn đề xung đột thế hệ

Everything everywhere all at once có nhiều tầng nghĩa ẩn, một trong số đó là

Thế nhưng ai cũng có những gánh nặng của riêng mình và cha mẹ thì luôn yêu thương ta, dù có thể là theo cái cách mà ta chẳng hiểu được. Evelyn không hiểu nổi Joy, nhưng Joy cũng chẳng biết rằng hằng ngày, mẹ mình phải vất vả thế nào với cuộc chiến ở cửa hàng giặt và cơ quan thuế.

Cô cũng chẳng biết bà đã dành phần lớn thời ấu thơ để cầu nguyện cho cuộc đời của đứa con gái yêu dấu sẽ không kết thúc như cuộc đời mình. Và hiển nhiên, nỗi thất vọng cô dành cho người chồng cùng những vết thương lòng vì quá khứ, đó cũng là điều mà Joy chưa hề nghĩ đến. Cô muốn mẹ hiểu cho mình, nhưng lại không đặt mình vào vị trí của mẹ.

Joy/Jobu Tupaki luôn muốn mẹ hiểu mình, nhưng cô lại chưa từng thử đặt mình vào vị trí của bà để suy nghĩ - nguồn: A24

Dù Evelyn có là người giải cứu cho cả đa vũ trụ, cô vẫn gặp phải những vấn đề mà rất nhiều gia đình ngoài kia phải đối mặt - khoảng cách thế hệ. Xăm mình, yêu đồng giới,... có rất nhiều điều mà người trẻ cho rằng rất đỗi bình thường, nhưng lại là bất thường với người lớn. Vì khoảng cách thế hệ, quan điểm, lối sống của chúng ta trở nên khác nhau và vô tình đẩy nhau ra xa.

Chìa khóa để giải quyết vấn đề này, đó là cả cha mẹ lẫn con cái cần phải chấp nhận sự khác biệt. Chúng ta phải hạ cái tôi xuống, thôi nghĩ về bản thân quá nhiều, cố gắng thấu hiểu những người mình yêu thương và cho họ cơ hội thực hiện điều đó. Quan trọng nhất, hãy làm giống như lời của Waymond Wang (Quan Kế Huy) - Tốt bụng ngay cả khi chẳng hiểu điều gì đang xảy ra.

Bằng tình yêu thương vô bờ và sự chân thành, tử tế, cuối cùng Evelyn cũng bảo vệ được hạnh phúc gia đình của mình - nguồn: A24

Cuối phim, Joy muốn Evelyn cứ thế buông tay để hai người đi trên những con đường khác nhau. Cô hỏi rằng tại sao Evelyn lại ở đây mà không phải là một nơi nào khác, nơi cô có một cuộc sống như mơ và một đứa con tốt hơn. Thực ra đáp án cho câu hỏi này rất đơn giản, chỉ vì Evelyn là mẹ còn Joy là con. Và như một lẽ tất yếu, mọi bậc sinh thành đều dành cho giọt máu của mình tình yêu thương cùng sự bao dung vô bờ.

Nhiều khán giả trẻ nói rằng họ đã rơi nước mắt khi xem Mọi thứ mọi nơi mọi lúc. Một phần nguyên nhân đương nhiên là bởi họ nhìn thấy câu chuyện của chính mình ở nhân vật Joy. Nhưng mặt khác, tin rằng họ cũng đã khóc vì hiểu được một điều: Thì ra cha mẹ đã hy sinh, chiến đấu vì ta nhiều quá.

Nguồn: A24