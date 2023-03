Tranh cãi bùng nổ về bài phát biểu tại Oscar của Dương Tử Quỳnh bị cắt xén

Dương Tử Quỳnh xúc động trên sân khấu Lễ trao giải Oscar 2023. Ảnh:

Tối 12/3 (giờ địa phương), Dương Tử Quỳnh đi vào lịch sử khi trở thành phụ nữ châu Á đầu tiên thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Oscar 2023 cho vai diễn trong bộ phim đề tài đa vũ trụ Everything Everywhere All at Once .

Thành tích của ngôi sao hành động người Malaysia được cả thế giới tung hô. Bài phát biểu của bà trên sân khấu lễ trao giải điện ảnh uy tín nhất hành tinh cũng mang ý nghĩa to lớn thúc đẩy nữ quyền, sức mạnh của phái đẹp.

Tuy nhiên, thông điệp truyền cảm hứng đó bị đài SBS lược bỏ cụm từ quan trọng, khiến tranh cãi bùng nổ trên phương tiện truyền thông xã hội tại xứ sở kim chi và quốc tế.

Chuyện gì đã xảy ra?

Nguyên văn bài phát biểu của người đẹp Ngọa hổ tàng long là những lời nhắn nhủ xúc động gửi đến tất cả trẻ em, bà mẹ và phụ nữ ngoài kia. Gây ấn tượng nhất là câu nói: “Các quý cô, đừng để bất kỳ ai nói với bạn rằng bạn đã qua thời kỳ đỉnh cao của mình”. Tuy nhiên, khi phát sóng bản tin, SBS đã cắt bỏ cụm từ “các quý cô”.

Nhiều cư dân mạng ở Hàn Quốc phát hiện sự thay đổi này, cáo buộc đài SBS cố tình dịch sai thông điệp mà Dương Tử Quỳnh dành cho phụ nữ bằng cách thay thế “các quý cô” bằng “mọi người” trong phụ đề bài phát biểu nhận giải tại Oscar.

Đông đảo người dùng Twitter và các trang mạng xã hội khác đăng bài chỉ trích SBS. Họ phẫn nộ trước việc “xóa bỏ phụ nữ”, đồng thời cáo buộc nhà đài cho thấy thái độ coi thường phái đẹp. Một bộ phận cư dân mạng xứ củ sâm còn chia sẻ thông tin lên các phương tiện truyền thông nước ngoài để thu hút sự chú ý của cơ quan kiểm duyệt. Điều này dẫn đến làn sóng lên án lan rộng ra tầm quốc tế.

Bài phát biểu dành cho phụ nữ của Dương Tử Quỳnh bị sửa thành cho mọi người ở Hàn Quốc. Ảnh:

Giải thích của SBS

Trước phản ứng gay gắt của khán giả, ngày 15/3, SBS đưa ra tuyên bố giải thích vụ ồn ào. Họ khẳng định không có ý định bóp méo bài phát biểu của Dương Tử Quỳnh, thay vào đó cụm từ bị lược bỏ là do nhầm lẫn trong quá trình biên tập.

Trong khi đó, một bài báo trên tờ NoCutNews của Hàn Quốc cho rằng SBS nhận thấy bài phát biểu của đả nữ 61 tuổi “không nhất thiết chỉ áp dụng cho phụ nữ”. Đáng nói hơn, hãng thông tấn Yonhap chỉ ra SBS xóa bỏ cụm từ “các quý cô” do “nghĩa bóng của từ”.

Tuy nhiên, những giải thích trên càng khiến cộng đồng mạng giận dữ vì củng cố thêm phán đoán SBS đánh cắp bài phát biểu dành cho phụ nữ và bóp méo nó để trở thành chung cho mọi người.

Mặc dù sau đó SBS đã đăng tải đầy đủ đoạn video và mong người xem thông cảm, nhiều người vẫn đặt câu hỏi liệu nữ quyền và các vấn đề bình đẳng giới là chủ đề nhạy cảm tại quốc gia Đông Bắc Á khiến SBS phải dè chừng?

Theo Hankookilbo , Irene của nhóm nhạc nữ Red Velvet từng bị người hâm mộ cắt và đốt các tấm ảnh khi cô bị phát hiện mang theo Kim Ji-young, Born 1982 - được coi là cuốn sách về nữ quyền. Trong một trường hợp khác, nữ diễn viên Naeun buộc phải xóa ảnh trên Instagram và đính chính sản phẩm được tài trợ khi cư dân mạng phát hiện ra vỏ iPhone Zadig & Voltaire của cô có in từ ủng hộ nữ quyền.

Irene từng gặp rắc rối chỉ vì cầm cuốn sách về nữ quyền. Ảnh: