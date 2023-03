Phim của Dương Tử Quỳnh có gì mà thắng 7 giải Oscar, làm nên lịch sử Hollywood?

Tại lễ trao giải Oscar năm nay, Everything Everywhere All At Once do Dương Tử Quỳnh đóng chính đã làm nên lịch sử khi nhận về 7 tượng vàng danh giá.



Các giải thưởng mà Everything Everywhere All At Once có được bao gồm: Phim xuất sắc, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Biên tập xuất sắc nhất và Kịch bản gốc hay nhất.

Vậy có gì trong bộ phim này mà khiến cho cả thế giới phải nghiêng mình thán phục?

"Everything Everywhere All At Once" là bộ phim đại thắng ở lễ trao giải Oscar năm nay. Ảnh: LAT

Dương Tử Quỳnh biến hóa khôn lường

Everything Everywhere All At Once (Cuộc chiến đa vũ trụ) là phim hài chính kịch xen lẫn hành động - võ thuật do Daniel Kwan và Daniel Scheinert viết kịch bản, đạo diễn và đồng sản xuất với anh em nhà Russo.

Bộ phim có sự góp mặt của Dương Tử Quỳnh trong vai nữ chính, bên cạnh đó các ngôi sao như Hứa Vĩ Luân, Quan Kế Huy, Jenny Slate, Harry Shum, Jr., Ngô Hán Chương và Jamie Lee Curtis cũng tham gia với vai trò diễn viên phụ. Trong phim, Dương Tử Quỳnh đóng vai Evelyn Quan Wang - một phụ nữ người Mỹ gốc Hoa, là chủ cửa hiệu gặp ủi luôn gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống.

Vào lần nọ, khi đang gặp nhân viên thuế Deirdre Beaubeirdre (Jamie Lee Curtis) để giải quyết tài chính, Evelyn vô tình đối mặt với một phiên bản khác của chồng Waymond (Quan Kế Huy) từ vũ trụ Alpha. Anh nói rằng cô là phiên bản Evelyn duy nhất có thể ngăn chặn Jobu Topaki, ác nhân đang muốn phá hủy sự yên bình của đa vũ trụ. Từ đây, Evelyn học cách đi xuyên qua các thế giới, vận dụng mọi kỹ năng để chống lại cái ác, bảo vệ sự yên bình cho tất cả mọi người.

Dương Tử Quỳnh có màn thể hiện thực sự xuất sắc. Ảnh: IMDb

Giới làm phim nhận xét rằng, Everything Everywhere All At Once là một vòng xoáy bất tuân thể loại và đầy đủ các yếu tố như hài, khoa học viễn tưởng, kỳ ảo, phim cổ trang lẫn hoạt hình.

Ban đầu, vai chính của phim dành cho Thành Long nhưng sau đó ekip sản xuất đã đổi sang Dương Tử Quỳnh. Đây được cho là quyết định sáng suốt khi Dương Tử Quỳnh có màn thể hiện cực kỳ vượt trội, khiến khán giả gần như chìm đắm trong thế giới đa vũ trụ với muôn vàn điều thú vị và phá vỡ mọi quy tắc.

Khán giả bị cuốn vào câu chuyện mà Dương Tử Quỳnh và các đồng nghiệp kể về thế giới đa vũ trụ. Ảnh: IMDb

Dương Tử Quỳnh làm người xem phải rùng mình khi ứng biến linh hoạt theo từng nhân vật. Lúc thì cô làm bà chủ tiệm giặt ủi lúc nào cũng rối tung với việc chăm lo cho gia đình, khi thì Dương Tử Quỳnh làm nữ đầu bếp đam mê công việc, cương quyết vạch trần chuyện xấu quanh mình. Đó là chưa kể đến lần Dương Tử Quỳnh hóa thân thành ngôi sao kinh kịch có giọng hát nội lực. Dương Tử Quỳnh là điểm sáng của bộ phim, giúp cho cuộc chiến trong đa vũ trụ ở Everything Everywhere All At Once hấp dẫn, sống động và lôi cuốn khán giả hơn.

Là bộ phim giành được nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới

Everything Everywhere All At Once là bộ phim được trao nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử điện ảnh. Tính đến nay, Everything Everywhere All At Once đã có tổng cộng 158 giải, vượt qua con số 101 giải thưởng của bộ phim huyền thoại - Chúa tể những chiếc nhẫn: Sự trở lại của nhà vua.

Bộ phim đã nhận được vô số giải thưởng, trong đó có 11 đề cử tại Oscar lần thứ 95 và thắng 7 Giải Oscar, bao gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Biên tập phim xuất sắc nhất và Kịch bản gốc xuất sắc nhất.

"Everything Everywhere All At Once" đã giành được tổng cộng 158 giải thưởng danh giá. Ảnh: IMDb

Trước đó không lâu, bộ phim cũng đã giành được 2 giải Quả cầu vàng, 5 giải từ Hiệp hội Phê bình phim phát sóng, 1 giải từ BAFTA, 4 giải từ Nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh. Bên cạnh đó, Everything Everywhere All At Once là 1 trong 5 bộ phim giành được cùng lúc 4 giải thưởng lớn của các hiệp hội điện ảnh (DGA, PGA, SAG và WGA). Thành tích dữ dội như thế, quả là quá đáng để tự hào!

Bên cạnh nữ chính Dương Tử Quỳnh, dàn diễn viên phụ cũng thổi vào tác phẩm màu sắc riêng biệt. Quan Kế Huy cực duyên dáng trong vai ông chồng bị bà vợ chê cười là yếu ớt, vô dụng. James Hong được lòng khán giả khi đóng vai người cha từ quê nhà sang Mỹ thăm con gái nhưng từ trước đến nay lại chưa bao giờ công nhận sự cố gắng, nỗ lực của cô.

Kỹ xảo CGI của bộ phim được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Ảnh: IMDb

Jamie Lee Curtis thể hiện tốt 2 cá tính ở 2 thế giới, khi thì cô là nhân viên thuế vụ khó tính, hay dò xét, lúc lại là sát thủ máu lạnh luôn truy lùng dấu vết của Evelyn để trừ khử cho bằng được.

Thêm nữa, Everything Everywhere All At Once còn được đánh giá cao bởi kỹ xảo CGI tuyệt đỉnh. Trong những cảnh Evelyn từ vũ trụ này nhảy sang vũ trụ khác, đội ngũ thiết kế chứng minh được họ đã làm việc chăm chỉ thế nào. Hàng loạt cảnh quay hoành tráng, đánh đấm mãn nhãn xen lẫn pha trò hài hước đã giúp cho bộ phim thêm phần thú vị.

Nhận xét về Everything Everywhere All at Once, tờ The New York Times viết rằng bộ phim này thực sự là một chính kịch gia đình đầy tính bi hài, xem phim sẽ thấy nó như một vở hài hôn nhân, một câu chuyện nỗ lực của người nhập cư xen lẫn một bản tình ca về mẫu tử đầy đau thương, ngang trái...