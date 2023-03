Phạm Băng Băng không có đủ ê kíp bên cạnh, diện một kiểu tóc cho 4 bộ đầm, đụng hàng với "đả nữ Oscar" Dương Tử Quỳnh

Mấy tuần qua, sự bùng nổ của Phạm Băng Băng khiến truyền thông quốc tế phải choáng ngợp. Suốt từ Paris fashion week đến giờ là thành viên hội đồng Ban giám khảo tại Oscar 2023, mỗi lần "tung cánh" là "phượng hoàng" Phạm Băng Băng tỏa ánh hào quang lấn át vạn vật xung quanh. Như thể scandal của 5 năm trước không thể làm lu mờ đôi cánh rực rỡ ấy, mà trái lại khi tái xuất nữ Phạm Gia còn lộng lẫy, uy quyền và vương giả hơn bội phần.

Vừa lóa mắt trước sự lộng lẫy của Phạm Băng Băng tại thảm đỏ chính thức thì ngay khi tiệc hậu Oscar 2023 được diễn ra, Phạm Băng Băng tiếp tục thách thức ánh nhìn với thiết kế đầm ánh kim điểm lông vũ vừa chói sáng vừa yêu kiều, vừa lộng lẫy kiêu sa mà vẫn có nét cổ điển, sâu lắng.

Phạm Băng Băng đẹp đến u mê trong mọi khoảnh khắc từ hậu trường đến thảm đỏ chính thức. Bộ đầm ánh kim nổi bật làn da trắng đến phát sáng của nữ Phạm Gia, chưa kể phần lông vũ điểm xuyết càng tôn lên nét đẹp đậm chất Á Đông của "nàng Kim Tỏa".

Nữ Phạm Gia chọn kiểu tóc ngắn uốn lọn cổ điển mang hơi hướng thập niên 90, sắc son đỏ quyền lực cùng thần thái của một đại minh tinh khiến kiều nữ Hollywood cũng phải dè chừng.

Được biết lịch trình tham dự Oscar 2023 của Phạm Băng Băng dày đặc, một ngày thay đến 4 - 5 bộ trang phục mà tất cả đều là những thiết kế dạ hội lộng lẫy. Thậm chí ê kíp cũng không kịp xin visa để có thể thể đồng hành cùng cô nên Phạm Băng Băng phải diện một kiểu tóc xuyên suốt các sự kiện của Oscar và đây chính là kiểu tóc mà nữ Phạm Gia đã chọn để tôn lên nhan sắc Á Đông yêu kiều của mình.

Bất ngờ thay, Phạm Băng Băng lại đụng hàng ngay "đả nữ" Dương Tử Quỳnh, người đã xuất sắc nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar 2023 với tác phẩm Everything Everywhere All At Once. Đây cũng là tác phẩm nhận về nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới.

Xuất hiện trên tạp chí Vouge Trung Quốc vào tháng 10/2022, "đả nữ" Dương Tử Quỳnh khoác lên người bộ đầm Haute Couture lộng lẫy mà Phạm Băng Băng vừa mặc. Nếu như công chúng lóa mắt trước một Phạm Băng Băng kiêu sa, thì lại cảm nhận rõ sự từng trải và sự suy tư chiêm nghiệm của Dương Tử Quỳnh khi cả hai diện cùng một thiết kế.

"Đả nữ Trung Hoa" diện bộ đầm lộng lẫy khoe nhan sắc tuổi lục tuần. Độ tuổi mà tất cả phụ nữ trên đời đều e ngại về nhan sắc cũng như tiết chế lại sự lộng lẫy, gợi cảm của mình thì Dương Tử Quỳnh vẫn chinh phục thiết kế Haute Couture với thần thái sắc lạnh, đanh thép của một "đả nữ điện ảnh".

Thật đúng với lời phát biểu khi nhận giải tại Oscar năm nay của Dương Tử Quỳnh: "Đối với những người theo dõi tôi buổi tối hôm nay, đây là ngọn hải đăng của hy vọng và khả năng, là bằng chứng cho thấy ước mơ có thể trở thành sự thực. Và các quý cô, đừng để ai nói với bạn rằng bạn đã hết thời. Đừng bao giờ bỏ cuộc".

Ngay cả khi bước vào tuổi 60, cô vẫn tự tin khoe sắc trong những bộ đầm Haute Couture lộng lẫy xa xỉ, thậm chí so sánh với một nhan sắc yêu kiều như Phạm Băng Băng, Dương Tử Quỳnh không hề lép vế. Người phụ nữ ấy vẫn đẹp một cách ma mị, huyền bí và đanh thép ngay cả khi bước vào tuổi lục tuần.

Thiết kế mà Phạm Băng Băng đụng hàng với Dương Tử Quỳnh nằm trong BST Giambattista Valli Paris 2022 Fall/Winter Haute Couture. Thậm chí Phạm Băng Băng còn được chính nhà mốt đích thân gửi lời mời đến thăm trụ sở chính, tổng bộ công xưởng của Giambattista Valli và được quyền lựa chọn, thử đồ, cũng như thoải mái mượn trang phục Haute Couture cho những sự kiện về sau. Giám đốc sáng tạo của Giambattista Valli còn ưu ái Phạm Băng Băng đến mức sắp xếp cho cô một chỗ ngồi VIP ngay cạnh "bà đầm thép" quyền lực Anna Wintour.