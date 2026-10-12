Về quê thăm mẹ, tôi giật mình khi thấy bà ở ngoài chòi rách nát, đến khi tìm hiểu tường tận, tôi vừa tức giận vừa cạn lời

Tôi về quê thăm mẹ vào một buổi chiều cuối tuần, vốn định ở lại một đêm rồi sáng hôm sau quay lại thành phố. Thế nhưng, vừa bước qua cổng, tôi đã thấy có gì đó không ổn. Căn nhà mái ngói nơi mẹ sống bao năm đóng kín cửa, còn ngoài góc vườn, cạnh đống củi mục, lại có một chiếc chòi cũ kỹ, ghép bằng mấy tấm gỗ xiêu vẹo và bạt rách. Tôi nhìn vào trong thì chết lặng khi thấy mẹ đang ngồi trên chiếc giường tre, bên cạnh là mấy bao quần áo, chiếc tủ nhỏ và những vật dụng sinh hoạt quen thuộc.

Tôi hỏi mẹ tại sao lại ra đây ở, bà liền rơm rớm nước mắt mà mãi không nói được. Nhìn chiếc chăn mỏng đã ẩm mốc, cái giường kê sát nền đất và mái tôn thủng vài chỗ, tôi biết mẹ đang có chuyện gì đó. Một lúc sau mẹ mới kể rằng anh trai tôi cùng chị dâu đã khiêng toàn bộ đồ đạc của bà ra chòi, sau đó đóng cửa nhà, không cho bà bước vào nữa.

Nguyên nhân chỉ vì mẹ không chịu sang tên sổ đỏ mảnh đất cho vợ chồng anh. Anh muốn đập căn nhà cũ, xây lại một ngôi nhà khang trang hơn, nhưng yêu cầu mẹ phải sang tên đất để tiện làm thủ tục. Mẹ tôi vốn là người khó tính, đáo để, đã lớn tuổi vẫn thích tự quyết mọi chuyện. Bà sợ sang tên rồi sau này con cái thay đổi thái độ, mình chẳng còn chỗ dựa nên nhất quyết không đồng ý. Hai bên cãi nhau nhiều lần, cuối cùng anh trai tôi làm ra chuyện không ai ngờ tới.

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Nghe mẹ kể, tôi vừa thương vừa tức. Dù mẹ có cố chấp đến đâu, bà cũng đã già, cả đời làm lụng nuôi con, không thể vì chuyện đất đai mà bị đẩy ra một cái chòi rách nát như người dưng. Tôi sang nhà anh, yêu cầu anh mở cửa cho mẹ vào. Anh chẳng những không nghe mà còn nổi nóng, nói đây là chuyện của anh, tôi đã lấy chồng thì đừng về nhà ngoại xen vào. Anh bảo tôi không phải người bỏ tiền sửa nhà, không phải người sống chung với mẹ mỗi ngày nên không có quyền phán xét.

Tôi tức đến run người. Tôi biết anh và chị dâu đã chịu đựng tính khí của mẹ nhiều năm, còn tôi lấy chồng xa, lâu lâu mới về, không thể hiểu hết những mâu thuẫn trong nhà. Mẹ quả thực không phải người dễ sống cùng. Bà hay soi xét, thích can thiệp vào chuyện riêng của con cái, nhiều khi nói những lời khó nghe rồi nhất quyết không chịu nhận mình sai. Tôi từng khuyên mẹ bớt cố chấp, chuyện gì có thể nhường thì nên nhường, nhưng bà chẳng bao giờ nghe. Đến chuyện sang tên đất, tôi cũng hiểu nỗi lo của bà, nhưng nếu cứ giữ khư khư mọi thứ, không tin tưởng bất kỳ ai thì gia đình khó lòng yên ổn.

Dẫu vậy, tôi không thể chấp nhận cách anh trai đối xử với mẹ. Anh hoàn toàn có thể thương lượng, tìm cách lập giấy tờ bảo đảm quyền lợi cho mẹ, hoặc ít nhất cũng để bà sống trong nhà tử tế. Đằng này, anh chọn cách đuổi bà ra ngoài, như thể chỉ cần mẹ không làm theo ý mình thì bà không còn quyền được ở trên mảnh đất ấy.

Tôi đang mắc kẹt giữa hai người thân nhất của mình. Một người cố chấp đến mức đẩy mâu thuẫn đi quá xa, một người tức giận đến mức quên mất người trước mặt là mẹ ruột. Tôi nên giải quyết chuyện này thế nào để gia đình êm ấm đây?