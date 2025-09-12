Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch

Khi mùa thu đến, những cơn gió buổi sáng và buổi tối bắt đầu mang theo chút se lạnh, không khí trở nên khô hanh hơn. Lúc này, để giữ sức khỏe tốt và ổn định kinh nghiệm dân gian nhấn mạnh đến việc "ăn uống theo mùa". Mùa thu là thời điểm hoàn hảo để nạp năng lượng cho cơ thể và xây dựng nền tảng vững chắc cho mùa đông lạnh giá. Bí quyết cho một chế độ ăn uống lành mạnh trong thời gian này là nuôi dưỡng âm và giữ ẩm, bổ sung protein chất lượng cao và các loại vitamin khác nhau để tăng cường hệ miễn dịch, đảm bảo sức khỏe tốt và giảm thiểu bệnh tật cho cả gia đình!

Hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn 4 món ăn "năng lượng" đặc biệt phù hợp với mùa thu. Có canh rau củ, và cả món kết hợp thịt với rau củ. Các công thức đều là những món ăn dân dã, chế biến không hề phức tạp, nhưng dinh dưỡng và hương vị thì tuyệt vời!

1. Đùi gà hấp nấm, cà rốt và củ mài

Món ăn này đích thực là "giấc mơ của người lười"! Thịt gà giàu protein và ít chất béo, nên khi ăn sẽ không dễ bị tăng cân. Hấp gà giúp giữ được độ nguyên bản, thanh nhẹ và bổ dưỡng, rất lý tưởng cho thời tiết thu hanh khô. Củ mài và cà rốt bổ dưỡng cho tỳ vị, khiến món ăn vừa ngon, giàu dinh dưỡng lại làm ấm dạ dày, được cả người già lẫn trẻ nhỏ ưa thích.

Nguyên liệu làm món đùi gà hấp nấm, cà rốt và củ mài

2 phần má đùi gà, 5-7 cây nấm hương tươi, 1/2 củ cà rốt, 1 khúc củ mài, 2 cây hành lá, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, một chút gia vị, 1.5 thìa canh bột năng, 1 nhánh gừng thái lát.

Cách làm món đùi gà hấp nấm, cà rốt và củ mài

Bước 1: Dùng muối và vài lát gừng xoa đều thịt đùi gà một lúc rồi rửa sạch. Dùng khăn bếp thấm khô nước, sau đó chặt thịt đùi gà thành các miếng nhỏ vừa ăn. Tiếp theo bạn cho thịt gà đã chặt miếng vào âu, thêm gừng thái lát, gốc hành lá thái vát, nước tương, dầu hào và bột năng, trộn đều rồi ướp trong 20 phút. Gọt vỏ cà rốt và củ mài, sau đó rửa sạch rồi cắt vát thành các miếng vừa ăn. Nấm hương rửa sạch và cắt làm 4 phần.

Bước 2: Chuẩn bị một chiếc đĩa sâu lòng hoặc bát tô, xếp cà rốt, củ mài cùng nấm hương xuống dưới đáy. Sau đó bạn rải thịt gà đã ướp lên trên. Sau đó đun sôi nước trong nồi hấp rồi đặt đĩa thịt gà lên xửng và hấp trên lửa lớn trong 25-30 phút. Khi bạn dùng đũa dễ dàng xiên đũa qua thì có nghĩa thịt gà đã chín. Cuối cùng bạn lấy ra, rắc một ít hành lá thái nhỏ lên.

2. Canh sườn heo hầm hạt dẻ và nấm

Canh là món ăn quen thuộc và gần như không thể thiếu trong bữa cơm hằng ngày. Vào mùa thu, tiết trời se lạnh thì món canh ấm nóng, giàu dinh dưỡng cũng như protein chất lượng cao là sự lựa chọn hoàn hảo nhất! Món canh sườn heo hầm hạt dẻ và nấm hội tụ đầy đủ tinh túy của mùa thu - hạt dẻ dẻo ngọt, nấm tăng cường miễn dịch, và sườn heo bổ dưỡng lại cực kỳ ngon miệng! Vừa ấm áp vừa bổ dưỡng, món canh này hoàn hảo để xua tan mệt mỏi mùa thu và bổ sung năng lượng.

Nguyên liệu làm món canh sườn heo hầm hạt dẻ và nấm

350g sườn heo, 200g hạt dẻ, 1 thìa canh rượu nấu ăn, vài lát gừng, 100g nấm đông trùng hạ thảo, gia vị, bột nêm.

Cách làm món canh sườn heo hầm hạt dẻ và nấm

Bước 1: Rửa sạch sườn heo rồi chặt thành các miếng vừa ăn. Cho sườn heo vào ngâm trong chậu nước khoảng 30 phút để loại bỏ hết máu thừa. Sau đó rửa sạch lại sườn heo rồi cho vào nồi nước, thêm rượu nấu ăn và gừng thái lát vào rồi chần qua. Vớt sườn ra, rửa sạch bằng nước ấm để loại bỏ cặn bọt. Ngâm nấm đông trùng hạ thảo và nấm bụng dê khô trong nước ấm sau đó rửa sạch và để ráo. Hạt dẻ bạn bóc bỏ vỏ và lớp lụa nâu bên trong.

Bước 2: Cho sườn heo đã chần, hạt dẻ, nấm đông trùng hạ thảo, nấm bụng dê và hai lát gừng vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa và ninh trong khoảng 40-60 phút. Sau khi đã hầm mềm các nguyên liệu, bạn thêm gia vị, bột nêm cho vừa ăn. Nấu thêm khoảng 5 phút rồi tắt bếp, lấy canh ra tô là có thể thưởng thức.

3. Thịt bò xào củ mài và mộc nhĩ

Món ăn này có hương vị đậm đà, thơm ngon với thịt bò mềm, củ mài và mộc nhĩ giòn, thanh mát. Món ăn góp phần bổ sung sắt, bổ máu, đặc biệt hiệu quả trong việc tăng cường thể lực. Món ăn cũng được chế biến rất dễ và nhanh chóng, chỉ trong khoảng 10 phút là có thể bày ra bàn ăn. Do đó đây cũng là món ăn lý tưởng cho những người bận rộn mà không lo mất đi giá trị dinh dưỡng.

Nguyên liệu làm món thịt bò xào củ mài và mộc nhĩ

200g thịt bò, 1 đoạn củ mài, 2-3 cây mộc nhĩ to (hoặc bạn có thể dùng 10-12 cây mộc nhĩ nhỏ), 1 gốc hành baro, 3 tép tỏi, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, 1 thìa canh rượu nấu ăn, một chút bột tiêu, 1 thìa canh tinh bột bắp (hoặc tinh bột khoai lang).

Cách làm món thịt bò xào củ mài và mộc nhĩ

Bước 1: Thịt bò rửa sạch sau đó dùng khăn bếp thấm khô nước. Tiếp theo bạn thái thịt bò thành các lát mỏng ngang thớ. Cho thịt bò đã thái vào bát, thêm nước tương, rượu nấu ăn, bột tiêu và một bắp, trộn đều. Cuối cùng rưới một ít dầu vào trộn đều để giữ ẩm, ướp thịt bò trong 15 phút. Gọt vỏ cà rốt và củ mài sau đó rửa sạch. Tiếp theo thái vát củ mài và cà rốt thành các lát mỏng. Ngâm và rửa sạch mộc nhĩ trước, sau đó xé thành các miếng nhỏ. Bạn có thể thêm một ít ớt ngọt xanh và đỏ thái lát để tạo màu.

Bước 2: Đun sôi nước trong nồi, cho củ mài và cà rốt thái lát cùng mộc nhĩ vào chần trong 1 phút. Sau đó vớt các nguyên liệu ra, để ráo. Đun nóng chảo rồi cho một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng, cho thịt bò vào xào nhanh tay cho đến khi đổi màu thì lấy ra khỏi chảo, để riêng. Giữ lại một ít dầu trong chảo và phi thơm tỏi băm. Tiếp theo bạn cho tất cả rau củ vào xào cho đến khi chín. Sau đó trút thịt bò đã xào trước đó vào, đảo đều nhanh tay. Nêm lại chút gia vị cho vừa ăn, đảo đều cho hòa quyện rồi tắt bếp, lấy món ăn ra đĩa.

4. Thịt cừu hầm củ cải

Khi gió thu thổi, đã đến lúc bồi bổ cơ thể để có sức khỏe sẵn sàng cho mùa đông sắp tới. Thịt cừu là liều thuốc bổ ấm hoàn hảo cho mùa thu và mùa đông! Thịt cười giàu protein và calo, giúp xua tan cái lạnh hiệu quả. Được hầm với củ cải trắng ngọt, thịt cừu bổ dưỡng mà không khô, thơm ngon mà không ngấy. Một nồi thịt cừu nóng hổi, quây quần bên gia đình, sẽ sưởi ấm cả thể xác lẫn tinh thần, mang đến cảm giác hạnh phúc tràn đầy!

Nguyên liệu làm món thịt cừu hầm củ cải

500g thịt đùi cừu, 300g củ cải trắng, 1 thìa canh nước sốt gia vị bò kho, 5-7 lát gừng, 2 gốc hành baro, 1 cái hoa hồi, 2 lá nguyệt quế, 1 thìa canh nước tương, nửa thìa canh nước tương đen, một ít đường phèn.

Cách làm món thịt cừu hầm củ cải

Bước 1: Thịt cừu bóp cùng với gừng, muối, rượu rồi rửa sạch dưới vòi nước. Dùng khăn bếp thấm khô nước rồi thái thành các khối vuông nhỏ. Củ cải gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi cắt thành khối vừa ăn. Cho thịt cừu vào nồi nước, thêm gừng thái lát, 1 gốc hành baro và rượu nấu ăn vào rồi đun sôi trên lửa lớn. Trong quá trình chần thì dùng dụng cụ vớt sạch bọt. Sau đó vớt thịt cừu ra, rửa sạch với nước ấm.

Bước 2: Cho một ít dầu ăn vào chảo, thêm 4 lát gừng, gốc hành baro thái nhỏ, hoa hồi và lá nguyệt quế vào xào thơm. Tiếp theo bạn cho thịt cừu vào xào đến khi mặt thịt chuyển màu hơi vàng. Sau đó thêm rượu nấu ăn, sốt gia vị bò kho, nước tương, nước tương đen và một ít đường phèn vào, xào cho đến khi toàn bộ nguyên liệu chuyển màu vàng nâu. Tiếp đó bạn thêm lượng nước sôi vừa đủ ngập thịt cừu.

Bước 3: Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa, đậy nắp và ninh nhỏ lửa trong 40 phút. Sau đó thêm củ cải vào, tiếp tục đun nhỏ lửa trong 15-20 phút cho đến khi củ cải mềm và đậm đà. Cuối cùng, bạn nêm nếm điều chỉnh lại gia vị cho vừa ăn, chỉnh lửa lớn để rút bớt nước rồi tắt bếp, lấy món ăn ra đĩa.

Trên đây là 4 món ăn đều được chế biến từ những nguyên liệu quen thuộc, và chỉ cần một chút khéo léo là bạn sẽ làm ra được những món ăn vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng. Mùa thu là thời điểm tuyệt vời để trẻ hóa cơ thể. Do đó hãy làm những món ăn ngon và bổ dưỡng này cho gia đình thưởng thức để giữ gìn sức khỏe thể chất cũng như tinh thần trong suốt mùa thu và mùa đông nhé!