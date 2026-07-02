Vào mùa hè, thứ thiếu hụt không phải nước, mà là "dịch cơ thể": Luân phiên ăn 3 món này để giải nhiệt và bổ sung dịch cho cơ thể

Vào những ngày hè oi bức, cơ thể đổ mồ hôi nhiều để làm mát. Việc chỉ bổ sung nước lọc thông thường vô tình làm loãng dịch cơ thể, dẫn đến thiếu hụt chất điện giải (như natri, kali). Trạng thái này gây ra các triệu chứng như hoa mắt, chuột rút và mệt mỏi. Dịch cơ thể (bao gồm máu, dịch nội bào) không chỉ là nước mà là hỗn hợp phức tạp chứa các ion tích điện. Những chất điện giải này đóng vai trò quyết định trong việc duy trì sự cân bằng thẩm thấu để phân bổ nước đúng nơi cần thiết; dẫn truyền các tín hiệu thần kinh và duy trì nhịp tim ổn định. Hỗ trợ chức năng co cơ, giúp tránh hiện tượng chuột rút hay yếu cơ.

Do đó thứ mà bạn cần bổ sung không chỉ là nước mà là ưu tiên bổ sung dịch cơ thể trong thời tiết nắng nóng. Để bổ sung dịch cho cơ thể, bạn không nhất thiết phải tìm đến các loại thực phẩm chức năng đắt tiền. 3 món ăn từ các nguyên liệu rẻ tiền và quen thuộc dưới đây cũng giúp bạn giải nhiệt và bổ sung dịch cho cơ thể.

1. Súp củ củ sen, lê và củ mài

Trong Đông y, sự kết hợp giữa củ sen, lê và củ mài là một bài thuốc dưỡng sinh tuyệt vời có tác dụng bổ phế, kiện tỳ, thanh nhiệt và đặc biệt là công dụng sinh tân dịch. Bộ ba này giúp giải nhiệt, làm mát cơ thể, giảm khô họng và chống mất nước rất hiệu quả.

Nguyên liệu (cho 2-3 người ăn)

150g củ sen, 1 quả lê (khoảng 200g), 100g củ mài, 15g đường phèn (tùy khẩu vị), 800ml nước.

Cách làm món súp củ sen, lê và củ mài

Bước 1: Sau khi gọt vỏ củ mài, rửa sạch và cắt thành từng miếng và ngâm ngay vào nước sạch để tránh bị oxy hóa và đen. Gọt vỏ củ sen, cắt bỏ hai đầu rồi rửa sạch. Sau đó cắt thành từng lát rồi rửa sạch phần tinh bột thừa. Gọt vỏ và bỏ lõi quả lê, rồi cắt thành từng miếng nhỏ.

Bước 2: Cho cả 3 nguyên liệu vào máy nấu sữa hạt, thêm 800ml nước và đường phèn, rồi đậy kín nắp. Chọn chế độ "Xay nhuyễn/nấu cháo" trên máy xay và khởi động. Toàn bộ quá trình mất khoảng 25 phút. Chương trình sẽ tự động làm nóng và xay cho đến khi hỗn hợp mịn. Sau khi hoàn thành, chỉ cần rót ra và uống. Nếu bạn thích kết cấu cực kỳ mịn, bạn có thể lọc qua rây lưới mịn. Để uống hàng ngày, chỉ cần uống trực tiếp.

2. Chè nấm tuyết, củ hoa huệ và hạt sen

Sự kết hợp giữa nấm tuyết, củ hoa huệ (bách hợp) và hạt sen là một bài thuốc dưỡng nhan, an thần và sinh tân dịch (bổ sung chất ẩm) tuyệt vời theo quan niệm Đông y. Cụ thể, nấm tuyết có tính bình, vị ngọt, tác dụng tư âm nhuận phế, sinh tân dịch. Nấm tuyết chứa nhiều polysaccharid giúp cấp ẩm sâu cho da, giảm tình trạng khô ráp và hỗ trợ cơ thể sản sinh collagen tự nhiên. Củ hoa huệ có vị ngọt, tính hơi hàn, giúp dưỡng tâm an thần, nhuận phế và thanh nhiệt. Vị thuốc này rất hiệu quả trong việc bổ sung dịch cơ thể, giảm ho khan và làm dịu cổ họng. Hạt sen có tính bình, vị ngọt, có công dụng an thần, bổ tỳ và ích khí. Hạt sen hỗ trợ dưỡng tâm, giúp giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Bộ ba nguyên liệu này giúp thanh lọc, làm mát cơ thể và xoa dịu các chứng khô ráp từ trong ra ngoài.

Nguyên liệu (cho 2-3 người)

10g nấm trắng khô, 10g củ sen khô, 15g hạt sen, 3 quả táo đỏ, 20g đường phèn (tùy chọn), 1200ml. nước.

Cách nấu món chè nấm tuyết, củ hoa huệ và hạt sen

Bước 1: Ngâm nấm tuyết khoảng 1 tiếng cho đến khi nở hoàn toàn và mềm. Cắt bỏ phần cuống cứng ở gốc sau đó rửa sạch nấm tuyết rồi xé nhỏ bằng tay. Nấm càng được xé nhỏ thì càng dễ lấy được chất dịch bên trong. Ngâm hạt sen và củ hoa huệ khô trong nước lạnh mỗi loại 30 phút. Bỏ tâm sen để tránh bị đắng sau khi nấu. Rửa sạch và bỏ hạt táo đỏ.

Bước 2: Đổ nước vào nồi, cho nấm tuyết xé nhỏ, hạt sen và củ hoa huệ vào, đun sôi trên lửa lớn rồi dùng thìa hớt bọt trên bề mặt. Vặn nhỏ lửa, để hở một khe nhỏ ở nắp để tránh tràn, và nấu trong 45 phút. Khuấy đáy nồi 2-3 lần trong quá trình ninh để tránh bị dính.

Bước 3: Mở nắp, cho táo đỏ và đường phèn vào, tiếp tục đun nhỏ lửa trong 10 phút, cho đến khi nấm trắng đặc lại và sánh như thạch, đường phèn tan hoàn toàn. Sau đó tắt bếp. Món ăn này ngon nhất khi còn ấm, và cũng rất sảng khoái khi uống lạnh vào mùa hè.

3. Nước cơm đặc

Theo Đông y, nước cơm (nước cháo loãng) rất tốt để dưỡng âm, bù chất lỏng cho cơ thể trong những ngày nắng nóng hoặc khi cơ thể bị suy nhược, khô khan. Nước cơm là thức uống tự nhiên giúp bù nước, sinh tân dịch, và phục hồi năng lượng rất tốt. Nước cơm cung cấp carbohydrate, chất điện giải tự nhiên và nhiều vitamin nhóm B. Tinh bột chuyển hóa thành đường hấp thụ trực tiếp vào máu, giúp người mệt mỏi lấy lại sức lực nhanh chóng.

Nguyên liệu (cho 1-2 người)

200g gạo ngon, 1000ml nước.

Cách nấu nước cơm đặc

Bước 1: Vo gạo hai lần với nước sạch để loại bỏ bụi bẩn bám trên bề mặt. Không nên chà xát mạnh để tránh làm mất chất dinh dưỡng. Sau khi vo sạch, ngâm gạo trong nước sạch khoảng 30 phút. Đổ hết nước vào nồi đất và đun sôi trên lửa lớn. Sau đó cho gạo đã ngâm cùng với nước ngâm vào.

Bước 2: Sau khi đun sôi lại, dùng thìa hớt bỏ lớp bọt trắng trên bề mặt, sau đó vặn nhỏ lửa và để hở một khe nhỏ ở nắp để tránh bị trào ra ngoài. Đun nhỏ lửa trong 45 phút, thỉnh thoảng khuấy bằng thìa để tránh bị dính. Không nên khuấy thường xuyên. Nấu cho đến khi nước canh sánh lại, một lớp màng sánh dày nổi lên trên bề mặt và tất cả các hạt gạo chín mềm. Sau đó tắt bếp. Để yên trong 2 phút. Sau đó hớt lớp nước cơm đặc trên bề mặt và uống trực tiếp. Bạn cũng có thể ăn phần cháo gạo bên dưới.

Bổ sung dịch cơ thể (nước và điện giải) trong mùa hè là cực kỳ cần thiết để bù đắp lượng nước mất đi qua mồ hôi, giúp duy trì thân nhiệt ổn định, ngăn ngừa tình trạng sốc nhiệt, say nắng, kiệt sức và bảo vệ các cơ quan quan trọng như thận khỏi bị suy kiệt do phải làm việc quá tải. 3 món ăn dễ nấu gồm súp củ sen, lê và củ mài; chè nấm tuyết, củ hoa huệ và hạt sen; nước cơm đặc... chính là giải phát hoàn hảo để bạn giải nhiệt và bổ sung dịch cho cơ thể!