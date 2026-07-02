Món ăn đầy màu sắc, giòn tan và bổ dưỡng này làm siêu nhanh mà cả người lớn lẫn trẻ em đều yêu thích

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một món xào kiểu nhà làm rất kinh điển - Thịt chay xào mộc nhĩ và rau củ. Món ăn này được kết hợp với mộc nhĩ, cà rốt và dưa chuột, tạo nên vẻ ngoài hấp dẫn và kết cấu phong phú. Cách làm nhanh chóng và dễ dàng, chỉ cần xào trên lửa lớn trong vài phút, rất thanh mát và không ngấy - mon ăn hoàn hảo cho mùa này. Ngay dưới đây là công thức!

Nguyên liệu làm món thịt chay xào mộc nhĩ và rau củ

100g thịt chay đậu nành, 1 cây mộc nhĩ, 1 củ cà rốt, 1 quả dưa chuột, muối, bột nêm, bột tiêu

Cách làm món thịt chay xào mộc nhĩ và rau củ

Bước 1: Ngâm nấm mộc nhĩ và thịt chay đậu nành trong nước cho đến khi mềm hoàn toàn. Rửa sạch mộc nhĩ và thịt chay. Xé mộc nhĩ thành các miếng nhỏ. Đun sôi một nồi nước, cho mộc nhĩ đã ngâm và các miếng thịt chay vào, chần sơ qua rồi vớt ra để ráo. Việc chần sơ giúp loại bỏ mùi hăng của đậu nành trong thịt chay và rút ngắn thời gian nấu sau này. Sau khi chần xong bạn để nguội thịt chay rồi thái thành các lát mỏng.

Bước 2: Gọt bỏ vỏ cà rốt rồi rửa sạch. Rửa sạch dưa chuột sau đó cắt thành từng lát hình thoi cùng cà rốt. Làm nóng dầu trong chảo, sau đó cho cà rốt thái lát vào xào trên lửa lớn. Cà rốt tương đối cứng, vì vậy hãy xào đến khi chúng chín khoảng 50% để trở nên mềm và ngon, điều này có lợi cho việc hấp thụ chất dinh dưỡng.

Bước 3: Tiếp theo, cho các lát thịt chay đã chần vào và xào trên lửa lớn thêm một lát nữa. Cuối cùng, cho mộc nhĩ và dưa chuột thái lát vào, xào nhanh và đều. Thêm muối, bột nêm và một chút bột tiêu cho vừa ăn, xào trên lửa lớn để các nguyên liệu ngấm gia vị, vậy là món ăn đã sẵn sàng.

Thành phẩm món thịt chay xào mộc nhĩ và rau củ

Món xào chay này có dưa chuột giòn, mộc nhĩ tươi mát và những lát thịt chay đã ngấm đều nước dùng đậm đà, tạo nên độ dai ngon. Toàn bộ món ăn có màu sắc bắt mắt, thanh mát và hoàn toàn không béo ngậy.

Mẹo khi nấu món ăn:

Sau khi chần thịt chay, bạn có thể vắt bớt nước để chúng dễ dàng ngấm gia vị tốt hơn khi xào. Cà rốt chứa carotene, và việc xào chúng trong dầu giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ các chất dinh dưỡng hơn. Dưa chuột và mộc nhĩ không nên xào quá lâu. Hãy xào nhanh trên lửa lớn để đạt được độ giòn. Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món ăn nấu cực nhanh và đơn giản này!