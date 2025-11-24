Vào mùa đông, nấu chung 3 loại đậu có ngay món thanh nhiệt, bổ tỳ, kiện vị, phụ nữ cải thiện sắc đẹp và ngủ ngon đến tận bình minh

Khi mùa đông đến, nhiều người nhận thấy rằng mặc dù ngủ nhiều nhưng ban ngày vẫn cảm thấy nặng nề, yếu ớt; mặt dễ bị bóng nhờn nhưng sắc mặt không hồng hào; tay chân lạnh, ban đêm ngủ không ngon. Những vấn đề này, nếu truy ngược về nguồn gốc, thường liên quan đến 2 yếu tố chính: một là chức năng tỳ vị suy yếu, hai là do cơ thể tích tụ ẩm ướt.

Y học cổ truyền Trung Quốc thường nói "Tỳ vị là nền tảng của thể chất". Chúng giống như "nhà máy xử lý năng lượng" của cơ thể, chịu trách nhiệm chuyển hóa thức ăn chúng ta ăn thành khí huyết nuôi dưỡng toàn bộ cơ thể. Vào mùa đông, dương khí bị thu hẹp, khả năng tiêu hóa của tỳ vị vốn đã yếu. Nếu ăn đồ sống, lạnh hoặc nhiều dầu mỡ, "ẩm thấp" (một sản phẩm phụ) rất dễ bị ứ đọng trong cơ thể, gây cản trở chức năng tổng thể của cơ thể.

Trang QQ chia sẻ một công thức trị liệu bằng chế độ ăn uống rất đơn giản và hiệu quả, có thể được gọi là "3 vị anh hùng của sức khỏe mùa đông" giá cả phải chăng: Đậu đỏ, đậu lăng trắng và đậu đen . Đun sôi 3 loại đậu này với nước và uống nước thu được. Nếu kiên trì, bạn sẽ thấy những thay đổi bất ngờ trong cơ thể.

Tại sao món súp 3 loại đậu này lại kỳ diệu đến vậy?

1. Đậu đỏ

Đậu đỏ, đặc biệt là đậu đỏ adzuki (dài và mỏng), là một công cụ mạnh mẽ để loại bỏ ẩm thấp. Chúng có tính chất trung tính và vị ngọt chua, đặc biệt nhắm vào độ ẩm trong cơ thể. Chúng có thể thúc đẩy quá trình tiểu tiện và giảm sưng tấy, cho phép độ ẩm được đào thải dễ dàng qua đường tiểu. Khi độ ẩm biến mất, tình trạng nặng nề và sưng tấy trong cơ thể sẽ tự nhiên giảm bớt, toàn bộ cơ thể sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

2. Đậu lăng trắng

Nếu đậu đỏ có tác dụng "bài tiết" thì đậu lăng trắng lại có tác dụng "bổ dưỡng". Chúng rất tốt trong việc bổ tỳ, với tính ôn hòa, không quá lạnh cũng không quá nóng, giúp tăng cường chức năng tiêu hóa của tỳ vị một cách ổn định.

Tỳ vị khỏe mạnh không chỉ ngăn ngừa tình trạng ẩm thấp ngay từ đầu mà còn giúp hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, tạo nền tảng vững chắc cho việc sản sinh khí huyết, âm thầm cải thiện khả năng tiêu hóa của chúng ta.

3. Đậu đen

Đậu đen, được mệnh danh là "hạt của thận", có hình dạng giống như thận của chúng ta. Màu đen của đậu tương ứng với thận, nuôi dưỡng thận và bổ âm, đồng thời thúc đẩy lưu thông máu. Thận khí đầy đủ làm ấm toàn thân, cải thiện tình trạng tay chân lạnh; khí huyết dồi dào tự nhiên phản chiếu lên khuôn mặt, giúp da mặt sáng hồng. Hơn nữa, đậu đen rất giàu anthocyanin và vitamin E, một loại thực phẩm chống lão hóa tự nhiên.

Khi 3 loại đậu được kết hợp, hiệu quả của chúng được khuếch đại: Đậu đỏ loại bỏ ẩm, đậu lăng trắng bổ tỳ vị, ngăn ngừa ẩm tái phát, đậu đen bổ dưỡng nền tảng cơ thể, bổ khí huyết. Con đường bảo vệ sức khỏe "ẩm bổ thận" này được thiết lập. Với tỳ vị thoải mái, khí huyết đầy đủ, người ta sẽ ngủ ngon giấc vào ban đêm một cách tự nhiên, và việc ngủ đủ giấc không còn là vấn đề khó khăn nữa.

Món "súp 3 loại đậu" này nên được nấu và sử dụng như thế nào?

Nguyên liệu: Đậu đen, đậu lăng trắng và đậu đỏ, chế biến theo tỷ lệ 1:1:1 , ví dụ, mỗi loại một nắm, khoảng 30-50g.

Hướng dẫn:

Đầu tiên, rửa sạch 3 loại đậu và ngâm trong nước ít nhất 2 tiếng (hoặc qua đêm). Việc này sẽ giúp đậu dễ nấu chín mềm hơn và chiết xuất được nhiều dưỡng chất có lợi hơn.

Đổ đậu đã ngâm và nước ngâm vào nồi, sau đó thêm đủ nước.

Sau khi đun sôi ở lửa lớn, giảm lửa và nấu trong 1-1,5 giờ, hoặc cho đến khi đậu mềm hoàn toàn và nứt ra.

Nếu thích ngọt hơn, bạn có thể thêm một ít đường phèn hoặc đường nâu trước khi tắt bếp. Lưu ý: Không nên cho quá nhiều đường vì có thể khiến hỗn hợp bị nhão và mất đi hương vị.

Cách sử dụng được đề xuất:

Sau khi nấu, chủ yếu uống nước súp; đậu cũng có thể ăn được, do đó không lãng phí chất dinh dưỡng.

Bạn có thể uống như nước lọc, 3-4 lần một tuần. Hiệu quả sẽ thấy rõ nếu bạn kiên trì.

Phù hợp cho cả gia đình, đặc biệt là những người hay cảm thấy nặng đầu, tỳ vị yếu, sắc mặt kém, ngủ kém.

Mùa đông giá lạnh, phương pháp giữ gìn sức khỏe không cần phải cầu kỳ. Trí tuệ chân chính thường ẩn chứa trong những nguyên liệu giản dị và thanh bình này. Bát "Súp 3 Đậu" ấm áp này không quá lạnh cũng không quá nóng, dịu dàng như ánh nắng mùa đông.

Khi bạn thưởng thức món súp này cùng gia đình, bạn không chỉ mang đến sự ấm áp mà còn là sự quan tâm chân thành. Mong rằng món súp giản dị này sẽ xua tan cái lạnh buốt giá cho bạn và gia đình, mang đến một mùa đông ấm áp với chiếc bụng no căng, làn da hồng hào và giấc ngủ ngon mỗi đêm.

(Ảnh minh họa: Internet)