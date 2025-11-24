5 lý do nên ăn đu đủ chín vào bữa sáng

Đu đủ có nguồn gốc từ miền nam Mexico, Trung Mỹ và bắc Nam Mỹ, nhưng hiện được trồng ở nhiều nơi trên thế giới. Loại quả này khi chín có thể ăn sống, còn đu đủ xanh nên nấu chín. Một quả đu đủ nhỏ (152 g) cung cấp khoảng 68 calo, 17 g carbohydrate, 3 g chất xơ, 1 g protein, nhiều vitamin C, A, folate, kali và một số khoáng chất khác.

Theo trang Healthline , dưới đây là những lý do bạn nên ăn đu đủ chín vào bữa sáng.

Đu đủ là một loại trái cây nhiệt đới vô cùng tốt cho sức khỏe (Ảnh: Pexels)

Tốt cho tim mạch

Đu đủ giàu kali, chất xơ và vitamin, giúp cải thiện lưu thông máu và giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ. Hàm lượng đường tự nhiên thấp và chất xơ cao hỗ trợ kiểm soát đường huyết, từ đó góp phần ngăn ngừa tăng huyết áp. Enzyme papain trong quả đu đủ còn giúp giảm đau và chống viêm.

Nghiên cứu cho thấy chiết xuất lá và quả đu đủ có thể giảm cholesterol, triglyceride và ức chế men chuyển ACE, giúp hạ huyết áp và hạn chế phì đại tim. Sự kết hợp của các yếu tố này giúp tăng cường tuần hoàn, từ đó thúc đẩy sức khỏe tim mạch tổng thể.

Hỗ trợ tiêu hoá

Đu đủ giàu papain, một enzyme tự nhiên giúp phân giải protein. Ăn đu đủ có thể kích thích hệ tiêu hóa, giúp ruột hoạt động hiệu quả hơn vào buổi sáng. Thói quen này còn hỗ trợ giảm đầy hơi, thúc đẩy nhu động ruột và nuôi dưỡng hệ vi sinh vật có lợi cho đường ruột.

Chống oxy hoá mạnh mẽ

Carotenoid - chất chống oxy hoá có trong đu đủ, giúp trung hòa các gốc tự do gây tổn thương tế bào và thúc đẩy lão hóa. Nghiên cứu cho thấy, đu đủ lên men có thể giảm stress oxy hóa ở người cao tuổi, người tiền tiểu đường, người mắc suy giáp nhẹ và bệnh gan.

Giúp đẹp da

Đu đủ chín giàu vitamin A, C và E, giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh và sáng mịn. Ăn loại quả này buổi sáng sẽ giúp cơ thể hấp thụ các dưỡng chất, hỗ trợ chống lão hóa, kích thích sản sinh collagen và duy trì độ căng mịn cho da.

Thường xuyên ăn đu đủ còn giúp mờ nếp nhăn, giảm mụn, hạn chế thâm nám và phục hồi da hư tổn do nắng. Nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao, đu đủ bảo vệ da khỏi gốc tự do, giúp da luôn đều màu, tươi trẻ và rạng rỡ.

Tốt cho gan

Một số nghiên cứu cho thấy, đu đủ có đặc tính hạ lipid máu, chống oxy hóa và chống viêm, từ đó ngăn ngừa tổn thương gan và cải thiện chức năng gan bằng cách điều hòa chuyển hóa lipid và ức chế các cytokine gây viêm. Đu đủ cũng chứa các hợp chất như choline và beta-carotene giúp giảm viêm, rất hữu ích trong việc kiểm soát các vấn đề liên quan đến lối sống như viêm khớp hoặc gan nhiễm mỡ.

Ngoài ra, đu đủ hỗ trợ thanh lọc gan bằng cách thúc đẩy tiêu hóa và nhu động ruột, từ đó giảm gánh nặng độc tố cho gan. Loại trái cây này còn chứa vitamin C, vitamin A và flavonoid, giúp bảo vệ tế bào gan khỏi stress oxy hóa và viêm. Nhờ ít chất béo và giàu chất xơ, nó giúp kiểm soát cân nặng, cải thiện trao đổi chất và giảm tích tụ mỡ trong gan.

(Nguồn Healthline)