Khi có một khoản tiền nhàn rỗi khoảng 500 triệu đồng, nhiều người thường đứng trước câu hỏi quen thuộc: Nên gửi tiết kiệm để nhận lãi đều đặn hay mua vàng với kỳ vọng tài sản tiếp tục tăng giá?

Trong bối cảnh giá vàng đang tăng trở lại sau 1 thời gian giảm liên tiếp, câu hỏi này càng được quan tâm hơn. Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định, điều quan trọng không phải là chạy theo xu hướng thị trường, mà là hiểu rõ đặc điểm của từng kênh giữ tiền để lựa chọn phù hợp với nhu cầu thực tế.

1. Trước tiên cần xác định mục tiêu của 500 triệu đồng

Một trong những sai lầm phổ biến là lựa chọn kênh đầu tư trước rồi mới nghĩ đến mục tiêu sử dụng tiền sau. Trong khi đó, hướng đi hợp lý nên là xác định khoản tiền này dùng để làm gì trong tương lai.

Nếu 500 triệu đồng là khoản dự phòng, có thể cần sử dụng trong thời gian tới, yếu tố thanh khoản nên được ưu tiên hàng đầu. Ngược lại, nếu đây là khoản tiền chưa có nhu cầu sử dụng trong thời gian dài, có thể ưu tiên khả năng sinh lời.

2. Gửi tiết kiệm phù hợp với người ưu tiên sự chắc chắn

Điểm mạnh lớn nhất của gửi tiết kiệm là khả năng dự đoán được kết quả. Ngay từ thời điểm gửi tiền, bạn đã biết rõ mức lãi suất, thời gian đáo hạn và số lãi sẽ nhận được mà không cần theo dõi giá cả mỗi ngày hay lo lắng trước những đợt tăng giảm bất ngờ.

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Bên cạnh đó, tiền gửi còn có tính thanh khoản khá cao. Trong trường hợp phát sinh nhu cầu tài chính đột xuất, bạn vẫn có thể tất toán trước hạn hoặc lựa chọn các kỳ hạn linh hoạt để chủ động nguồn tiền.

3. Vàng hấp dẫn nhưng đi kèm biến động

Trong những giai đoạn giá vàng tăng, tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội thường xuất hiện. Nhiều người nhìn vào mức tăng của vàng trong quá khứ và kỳ vọng xu hướng đó sẽ tiếp tục kéo dài.

Tuy nhiên, vàng không phải là tài sản chỉ có tăng mà không có giảm. Lịch sử thị trường cho thấy giá vàng luôn trải qua những chu kỳ biến động. Có những thời điểm giá tăng nhanh, nhưng cũng có giai đoạn đi ngang hoặc giảm.

Điều này đồng nghĩa với việc người mua vàng cần chấp nhận khả năng giá trị tài sản có thể lên xuống theo từng thời điểm. Nếu mua vàng khi giá đang ở vùng cao và cần bán ra sớm, lợi nhuận kỳ vọng có thể không đạt như mong muốn. Vì vậy, vàng thường phù hợp hơn với những người có tâm lý ổn định, sẵn sàng nắm giữ trong thời gian dài và không quá phụ thuộc vào khoản tiền đó trong ngắn hạn.

4. Không nên đặt toàn bộ 500 triệu vào một kênh duy nhất

Câu hỏi "mua vàng hay gửi tiết kiệm" đôi khi tạo cảm giác phải chọn một trong hai. Thực tế, việc phân bổ tài sản thường hiệu quả hơn so với việc đặt toàn bộ tiền vào một kênh duy nhất.

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Một phần tiền có thể được gửi tiết kiệm để đảm bảo tính an toàn và sẵn sàng sử dụng khi cần. Phần còn lại có thể phân bổ vào vàng nhằm tận dụng khả năng bảo toàn giá trị tài sản trong dài hạn.

Cách tiếp cận này giúp giảm áp lực khi thị trường biến động. Nếu giá vàng giảm, bạn vẫn còn khoản tiền gửi ổn định. Ngược lại, nếu vàng tăng giá, tài sản vẫn có cơ hội hưởng lợi từ xu hướng đó. Đây cũng là phương án được nhiều chuyên gia tài chính cá nhân khuyến nghị bởi tính cân bằng giữa an toàn và linh hoạt.

5. Quyết định đúng phụ thuộc vào nhu cầu cá nhân

Không có câu trả lời chung cho tất cả mọi người. Cùng một khoản tiền 500 triệu đồng nhưng lựa chọn phù hợp sẽ khác nhau tùy hoàn cảnh.

Người chuẩn bị sử dụng tiền trong tương lai gần thường cần ưu tiên sự ổn định. Người có nguồn thu nhập vững vàng, ít áp lực tài chính và chưa cần dùng đến khoản tiền này trong nhiều năm có thể cân nhắc tỷ trọng vàng cao hơn.

Quan trọng hơn cả là tránh đưa ra quyết định chỉ vì thấy giá vàng đang tăng hoặc nghe theo những dự đoán ngắn hạn trên thị trường. Một lựa chọn tài chính tốt không phải là lựa chọn mang lại lợi nhuận cao nhất trong vài tuần hay vài tháng, mà là lựa chọn phù hợp với mục tiêu, khả năng chịu rủi ro và kế hoạch sử dụng tiền của mỗi người.

Với 500 triệu đồng tiền nhàn rỗi, gửi tiết kiệm mang lại sự chắc chắn, trong khi vàng đem đến cơ hội gia tăng giá trị tài sản nhưng đi kèm biến động. Thay vì cố tìm đáp án tuyệt đối, điều quan trọng là hiểu rõ mình cần gì từ khoản tiền đó. Khi mục tiêu đã rõ ràng, quyết định nên mua vàng, gửi tiết kiệm hay kết hợp cả hai sẽ trở nên dễ dàng và hợp lý hơn.