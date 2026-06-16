Sau nhiều ngày tiếp đà giảm, giá vàng đã có sự hồi phục. Bước sang tuần mới, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở mức 148 - 150,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 148 - 150,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Diễn biến này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là những người đang nắm giữ vàng hoặc có ý định mua vàng. Tuy nhiên, giá vàng tăng không đồng nghĩa với việc phải lập tức mua vào hoặc bán ra. Thay vì phản ứng theo cảm xúc, đây là thời điểm thích hợp để nhìn lại kế hoạch tài chính và đưa ra những quyết định hợp lý hơn.

1. Bình tĩnh theo dõi diễn biến thay vì hành động ngay lập tức

Khi giá vàng tăng sau một giai đoạn giảm, nhiều người cho rằng thị trường đang bước vào một chu kỳ tăng mới và nhanh chóng mua vào. Tuy nhiên, những biến động trong ngắn hạn chưa đủ để khẳng định xu hướng dài hạn.

Ảnh minh họa

Điều cần làm trước tiên là dành thời gian quan sát thêm diễn biến thị trường trong vài ngày hoặc vài tuần tiếp theo. Việc theo dõi giúp đánh giá liệu mức tăng hiện tại là sự phục hồi ngắn hạn hay là tín hiệu của một xu hướng rõ ràng hơn. Một quyết định được đưa ra sau khi có thêm thông tin thường an toàn hơn so với việc hành động chỉ vì thấy giá đang đi lên.

2. Kiểm tra lại mục tiêu nắm giữ vàng

Thời điểm giá vàng tăng là dịp phù hợp để mỗi người tự hỏi "mình muốn sở hữu vàng để làm gì?". Nếu vàng được mua với mục tiêu tích lũy tài sản trong nhiều năm, những biến động ngắn hạn thường không quá quan trọng.

Ngược lại, nếu mục tiêu là đầu tư ngắn hạn hoặc tìm kiếm lợi nhuận trong một khoảng thời gian nhất định, đây có thể là thời điểm cần đánh giá lại hiệu quả khoản đầu tư. Việc xác định rõ mục tiêu giúp tránh những quyết định cảm tính như bán quá sớm hoặc mua thêm chỉ vì thị trường đang sôi động.

3. Rà soát tỉ trọng vàng trong tổng tài sản

Khi giá vàng tăng, giá trị phần tài sản đang nằm trong vàng cũng tăng theo. Điều này có thể khiến tỉ trọng vàng trong danh mục tài sản trở nên lớn hơn so với dự định ban đầu.

Do đó, việc rà soát lại cơ cấu tài sản là điều cần thiết. Nếu vàng đang chiếm tỉ lệ quá cao, có thể cân nhắc điều chỉnh để duy trì sự cân bằng. Ngược lại, nếu vàng chỉ chiếm một phần nhỏ và phù hợp với kế hoạch tài chính, không nhất thiết phải thay đổi chỉ vì giá vừa tăng.

4. Không dùng toàn bộ tiền nhàn rỗi để mua vàng

Giá vàng tăng thường tạo cảm giác hấp dẫn và khiến nhiều người muốn chi tiền mua thêm. Tuy nhiên, việc tập trung quá nhiều nguồn lực vào một loại tài sản luôn tiềm ẩn những rủi ro vì “bỏ hết trứng vào một giỏ” chưa bao giờ là nước đi được khuyến nghị.

Ngay cả khi tin tưởng vào triển vọng của vàng, mỗi người vẫn nên duy trì một khoản tiền dự phòng và các khoản đầu tư khác. Sự linh hoạt về tài chính thường quan trọng hơn việc cố gắng tận dụng mọi cơ hội tăng giá ngắn hạn.

5. Xem đây là dịp để học thêm về quản lý tài chính cá nhân

Những giai đoạn giá vàng biến động mạnh thường mang lại nhiều bài học hữu ích. Đây là cơ hội để tìm hiểu thêm về cách xây dựng danh mục tài sản, quản lý rủi ro và thiết lập mục tiêu đầu tư phù hợp với bản thân.

Kiến thức tài chính tích lũy được trong những thời điểm như hiện nay có thể mang lại giá trị lâu dài hơn nhiều so với lợi nhuận từ một vài giao dịch ngắn hạn.

Giá vàng tăng trở lại là thông tin đáng chú ý đối với nhiều người. Tuy nhiên, thay vì vội vàng mua vào hoặc bán ra, điều quan trọng hơn là giữ sự bình tĩnh, xem xét lại mục tiêu tài chính và đưa ra quyết định dựa trên kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước.

Trong đầu tư cũng như quản lý tiền bạc, sự kiên nhẫn và kỷ luật thường mang lại kết quả bền vững hơn việc chạy theo những biến động nhất thời của thị trường.