Sai lầm nhiều người mắc phải khi giá vàng giảm mạnh

Sau một thời gian đứng ngoài quan sát giá liên tục tăng cao, không ít người cảm thấy nếu tiếp tục chần chừ, họ sẽ lại bỏ lỡ thêm một lần nữa. Chính tâm lý đó khiến nhiều quyết định được đưa ra rất nhanh.

Sai lầm lớn nhất mà người mua vàng dễ mắc phải trong giai đoạn này là xuống tiền quá vội.

Khi thấy giá giảm sâu so với mức đỉnh trước đó, nhiều người mặc định rằng vàng đã "rẻ" và khó có thể giảm thêm. Họ quyết định mua ngay, thậm chí dồn toàn bộ số tiền đang có vì sợ chỉ cần chậm vài ngày, giá sẽ bật tăng trở lại. Tuy nhiên, thực tế là không ai biết chắc đâu mới là đáy của thị trường. Giá vàng hôm nay thấp hơn hôm qua không đồng nghĩa với việc ngày mai sẽ đi lên.

Việc ra quyết định quá nhanh thường kéo theo một vấn đề khác: không có kế hoạch. Người mua không tự hỏi mình sẽ dùng bao nhiêu tiền cho vàng, có nên chia nhỏ khoản mua hay không, hoặc nếu giá tiếp tục giảm thì sẽ xử lý thế nào. Tất cả chỉ xoay quanh một suy nghĩ duy nhất: "Mua ngay kẻo lỡ".

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Điều khiến nhiều người tiếc nuối sau đó không hẳn là nhìn thấy giá vàng giảm thêm vài trăm nghìn hay vài triệu đồng. Thứ khiến họ khó chịu hơn là cảm giác mất đi sự chủ động. Khi đã dùng hết số tiền đang có để mua vàng, họ không còn cơ hội mua thêm ở mức giá tốt hơn nếu thị trường tiếp tục điều chỉnh. Nếu có việc phát sinh cần tiền mặt, họ cũng dễ rơi vào thế bị động.

Nhiều người cho rằng sai lầm lớn nhất khi mua vàng là mua đúng đỉnh. Nhưng trên thực tế, không ít trường hợp mua ở vùng giá thấp hơn vẫn cảm thấy hối tiếc vì cách xuống tiền của mình. Họ không sai ở quyết định mua vàng, mà sai ở việc để cảm xúc quyết định thay cho kế hoạch.

Điều này đặc biệt dễ xảy ra sau những phiên giá vàng biến động mạnh. Cảm giác "cơ hội đang ở trước mắt" khiến người ta muốn hành động ngay lập tức. Thế nhưng, trong tài chính cá nhân, quyết định nhanh chưa chắc đã là quyết định tốt. Dành thêm một chút thời gian để cân nhắc mục tiêu mua vàng là gì, số tiền nào thực sự là tiền nhàn rỗi và bản thân có chấp nhận được việc giá còn biến động hay không đôi khi lại quan trọng hơn việc cố gắng mua sớm hơn người khác vài ngày.

Nếu mua vàng để tích lũy dài hạn, việc giá lên hay xuống trong ngắn hạn có thể không quá quan trọng. Nhưng nếu quyết định xuống tiền xuất phát từ nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội, có lẽ bạn nên chậm lại một chút.

Bởi sai lầm lớn nhất khi mua vàng lúc giá giảm không phải là mua sớm hay mua muộn. Đó là đưa ra một quyết định quá nhanh khi chưa kịp nghĩ hết những tình huống có thể xảy ra sau đó.