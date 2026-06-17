Phòng tắm không còn chuộng kiểu tách khô – ướt: Xu hướng mới giúp nhà nhỏ như có thêm một phòng tắm nữa

Tuy nhiên, với những căn hộ có diện tích nhỏ, đặc biệt là phòng tắm chỉ khoảng 3–4m², kiểu thiết kế này đang dần bộc lộ nhiều hạn chế. Thay vào đó, một xu hướng mới được nhiều gia đình lựa chọn là bố trí phòng tắm theo mô hình "ba khu vực tách biệt" (three-zone bathroom), giúp tối ưu công năng và tăng đáng kể trải nghiệm sử dụng.

Từng chạy theo xu hướng nhưng rồi hối hận

Chủ nhân của một căn hộ nhỏ chia sẻ rằng phòng tắm cũ của gia đình chỉ rộng khoảng 3m². Khi sửa nhà cách đây vài năm, anh quyết định lắp vách kính để phân chia khu vực khô và ướt theo đúng xu hướng lúc bấy giờ.

Kết quả là khu vực tắm bị thu hẹp còn chưa đầy 1m². Mỗi lần tắm chỉ cần quay người là có thể va vào kính. Bên ngoài lại phải nhét thêm máy giặt, khiến không gian càng chật chội. Việc mở cửa, rửa mặt hay di chuyển đều trở nên bất tiện.

Gia đình đã phải chịu đựng sự bí bách đó suốt nhiều năm trước khi quyết định cải tạo lại toàn bộ khi chuyển sang nhà mới.

Thiết kế "3 khu vực tách biệt" đang được nhiều người yêu thích

Sau nhiều lần trao đổi với đơn vị thiết kế, gia đình đã lựa chọn phương án chia phòng tắm thành ba khu vực độc lập gồm:

- Khu vực lavabo và gương soi đặt bên ngoài.

- Khu vực bồn cầu nằm riêng biệt.

- Khu vực tắm vòi sen được ngăn cách bằng cửa kính.

Điểm khác biệt lớn nhất là chậu rửa mặt được đưa ra gần cửa phòng tắm thay vì đặt chung bên trong như trước.

Một chiếc tủ lavabo treo tường giúp tiết kiệm diện tích sàn, tạo cảm giác rộng rãi hơn. Khoảng trống bên cạnh còn được tận dụng để đặt cây xanh chịu bóng như lan ý, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa giúp không gian trở nên tươi mát.

Không còn cảnh cả nhà phải xếp hàng mỗi sáng

Lợi ích rõ ràng nhất của thiết kế này xuất hiện vào những giờ cao điểm buổi sáng.

Trong khi một người sử dụng nhà vệ sinh, người khác vẫn có thể đánh răng, rửa mặt hoặc chăm sóc da ở khu vực lavabo bên ngoài. Trẻ nhỏ cũng có thể sử dụng khu vực tắm riêng mà không ảnh hưởng đến các thành viên khác.

Nhờ đó, ba người trong gia đình có thể sử dụng phòng tắm cùng lúc mà không phải chờ đợi.

Đây là điều gần như không thể thực hiện được với kiểu phòng tắm truyền thống chỉ có một không gian chung.

Phù hợp ngay cả với phòng tắm chỉ hơn 3m²

Nhiều người lo ngại rằng việc chia thành ba khu vực sẽ đòi hỏi diện tích lớn. Thực tế, phòng tắm của gia đình này chỉ rộng khoảng 3,2m² nhưng vẫn bố trí được đầy đủ.

Giữa khu vực bồn cầu và khu vực tắm chỉ cần lắp thêm một cánh cửa kính mờ dạng trượt. Khi không sử dụng có thể mở ra hoàn toàn để tăng độ thông thoáng.

So với các vách kính tắm truyền thống, giải pháp này còn giúp giảm tình trạng nấm mốc ở các gioăng cao su, đồng thời việc vệ sinh cũng đơn giản hơn rất nhiều.

Xu hướng đáng tham khảo cho những căn hộ nhỏ

Trong bối cảnh diện tích nhà ở ngày càng thu hẹp, việc tối ưu công năng quan trọng không kém yếu tố thẩm mỹ.

Mô hình phòng tắm ba khu vực tách biệt không chỉ giúp sử dụng không gian hiệu quả hơn mà còn giải quyết được bài toán sinh hoạt của nhiều thành viên trong gia đình.

Với những căn hộ nhỏ, đây được xem là giải pháp đáng cân nhắc trước khi quyết định lắp đặt vách ngăn khô – ướt theo cách truyền thống. Chỉ cần thiết kế hợp lý, một phòng tắm vài mét vuông vẫn có thể mang lại cảm giác tiện nghi như sở hữu hai phòng tắm riêng biệt.

Đôi khi, thay đổi cách bố trí không gian mới là điều tạo nên sự khác biệt lớn nhất cho cuộc sống hằng ngày.