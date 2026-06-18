"Mua vàng bây giờ còn kịp không?"

Đây có lẽ là một trong những câu hỏi được tìm kiếm nhiều nhất mỗi khi giá vàng biến động mạnh. Nhưng đằng sau câu hỏi đó thường là một băn khoăn khác ít được nói ra hơn: "Tôi chỉ có khoảng 10 triệu đồng thì có nên mua vàng không?"

Số tiền này không đủ để mua nhiều vàng như thế hệ cha mẹ từng tích cóp trước đây. Nó cũng không phải khoản tiền có thể tạo ra một khoản lời đáng kể chỉ sau vài tháng. Chính vì vậy, nhiều người trẻ đứng trước một lựa chọn quen thuộc: mua một ít vàng để bắt đầu tích sản hay giữ tiền cho những mục tiêu khác thiết thực hơn?

Câu trả lời phụ thuộc vào việc 10 triệu đồng đó là toàn bộ số tiền bạn đang có hay chỉ là một phần trong khoản tiền nhàn rỗi.

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Nếu đây là khoản tiền tiết kiệm duy nhất, vàng có thể chưa phải ưu tiên hàng đầu. Bởi vàng phù hợp với vai trò tích lũy dài hạn hơn là quỹ dự phòng cho những tình huống phát sinh bất ngờ. Một chiếc xe hỏng giữa đường hay một lần nhập viện đột xuất sẽ cần tiền mặt nhanh hơn là một chỉ vàng nằm trong két.

Ngược lại, nếu 10 triệu đồng là phần tiền đã tách riêng sau khi có quỹ dự phòng và các khoản chi cần thiết, việc mua vàng có thể là một cách để bắt đầu hành trình tích sản.

Điều đáng chú ý là với nhiều người trẻ hiện nay, việc mua vàng không còn mang ý nghĩa "đầu tư lớn" như trước. Nó giống một cột mốc tài chính cá nhân hơn. Thay vì chờ đến khi có vài chục triệu hay cả trăm triệu đồng mới nghĩ đến chuyện sở hữu vàng, nhiều người chọn bắt đầu từ những khoản tiền nhỏ hơn.

Tâm lý này khá dễ hiểu. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, việc dành dụm được 10 triệu đồng đã là một nỗ lực đáng kể với không ít người mới đi làm. Và khi đã có một khoản tiền nhất định, câu hỏi tiếp theo thường là làm sao để số tiền đó không bị tiêu hết vào những khoản chi tiêu ngẫu hứng.

Vàng vì thế trở thành một lựa chọn quen thuộc. Không phải vì nó luôn mang lại lợi nhuận cao nhất, mà bởi đây là loại tài sản dễ hiểu, dễ tiếp cận và có khả năng giữ giá trị trong dài hạn.

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Tuy nhiên, điều quan trọng là không nên kỳ vọng quá nhiều vào khoản đầu tư 10 triệu đồng này.

Nếu mục tiêu là kiếm lời nhanh trong vài tuần hoặc vài tháng, vàng có thể không phải lựa chọn phù hợp. Giá vàng có thể tăng mạnh nhưng cũng có những giai đoạn đi ngang hoặc điều chỉnh. Với số vốn nhỏ, mức chênh lệch giá trong ngắn hạn thường không tạo ra khác biệt quá lớn.

Ngược lại, giá trị của việc mua vàng bằng 10 triệu đồng nằm ở góc độ tích lũy nhiều hơn là đầu cơ. Nó giúp hình thành thói quen chuyển một phần thu nhập thành tài sản thay vì để toàn bộ tiền nằm trong tài khoản và dễ dàng bị chi tiêu.

Một điểm khác mà người mua vàng lần đầu nên lưu ý là không cần quá ám ảnh với việc tìm đúng thời điểm hoàn hảo.

Rất nhiều người trì hoãn quyết định mua vàng vì sợ mua đúng lúc giá cao. Họ chờ giá giảm, rồi lại tiếp tục chờ thêm. Cuối cùng, điều duy nhất thay đổi là thời gian trôi qua, còn kế hoạch tích sản vẫn nằm trên giấy.

Thực tế, với khoản tiền khoảng 10 triệu đồng, việc xây dựng được thói quen tích lũy đều đặn thường quan trọng hơn việc cố gắng bắt đúng đáy của thị trường. Một người dành ra một phần thu nhập mỗi tháng để tích sản trong nhiều năm thường đạt kết quả tốt hơn người liên tục chờ đợi thời điểm hoàn hảo nhưng không bao giờ bắt đầu.

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Dĩ nhiên, vàng không phải lựa chọn duy nhất. Tùy vào mục tiêu tài chính, khẩu vị rủi ro và thời gian nắm giữ, mỗi người có thể cân nhắc nhiều kênh khác nhau. Nhưng nếu mục tiêu đơn giản là giữ gìn giá trị của một khoản tiền nhàn rỗi và bắt đầu xây dựng tài sản cho tương lai, vàng vẫn là cái tên được nhiều người nghĩ đến đầu tiên.

Vì vậy, nếu đang có 10 triệu đồng trong tay, câu hỏi có lẽ không phải là liệu số tiền đó có đủ lớn để mua vàng hay không.

Điều đáng suy nghĩ hơn là bạn đã sẵn sàng bắt đầu hành trình tích sản của mình hay chưa.

Bởi với nhiều người, giá trị lớn nhất của khoản vàng đầu tiên không nằm ở việc nó tăng giá bao nhiêu. Nó nằm ở việc từ thời điểm đó, họ bắt đầu nhìn tiền bạc theo cách khác: không chỉ để chi tiêu cho hiện tại, mà còn để chuẩn bị cho tương lai.