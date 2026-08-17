Vẫn là trứng và thịt băm nhưng tôi đã làm món ngon hơn hẳn trứng đúc thịt thông thường

Trứng và thịt băm là hai nguyên liệu gần như nhà nào cũng có. Thay vì trứng chiên hay thịt viên, thử bọc trứng trong lớp thịt mỏng rồi áp chảo, cuối cùng áo thêm sốt mắm tỏi. Bên ngoài vàng thơm, bên trong vẫn mềm béo, cắt đôi ra nhìn rất bắt mắt.

Chuẩn bị

3 quả trứng gà

200g thịt băm

1 củ hành tím

Hành lá, tiêu

Nước mắm, đường, tỏi, ớt

Luộc trứng vừa tới

Luộc trứng khoảng 6-7 phút để lòng đỏ còn hơi dẻo, sau đó ngâm nước lạnh rồi bóc vỏ.

Đây là điểm giúp món ăn khi cắt đôi sẽ đẹp mắt và không bị khô.

Bọc thịt quanh trứng

Thịt băm trộn với hành tím băm, hành lá, chút nước mắm và tiêu.

Chia thịt thành 3 phần, ép mỏng trong lòng bàn tay rồi bọc kín từng quả trứng. Chỉ cần lớp thịt vừa đủ ôm trứng, không nên làm quá dày.

Áp chảo thay vì chiên ngập dầu

Ảnh minh họa

Làm nóng chảo với một ít dầu, cho trứng bọc thịt vào áp chảo lửa vừa.

Lăn nhẹ các mặt để lớp thịt vàng đều, khoảng 8-10 phút là thịt chín và bên ngoài có màu đẹp.

Áo sốt mắm tỏi

Phi thơm tỏi, thêm 2 thìa nước mắm, 1 thìa đường, 3 thìa nước lọc và vài lát ớt.

Đun đến khi sốt hơi sánh rồi cho trứng bọc thịt vào lăn nhanh khoảng 1 phút để lớp sốt bám óng quanh miếng thịt.

Ảnh minh họa

Cắt ra mới là lúc hấp dẫn nhất

Cắt đôi quả trứng, lớp thịt bên ngoài vàng nâu bóng, lòng đỏ mềm béo ở giữa tạo cảm giác rất ngon mắt.

Ăn cùng cơm nóng, thêm ít dưa chuột hoặc rau sống là vừa đủ cân bằng vị. Chỉ từ hai nguyên liệu quen thuộc, món ăn trông mới lạ hơn hẳn trứng chiên thông thường mà vẫn không mất quá nhiều thời gian vào bếp.