Tôi thử cho thứ này vào món trứng chiên, cả nhà đều hỏi: “Sao hôm nay trứng ngon thế?”

Trứng chiên vốn là món quen thuộc, nhưng chỉ cần thêm một nguyên liệu đúng cách là món ăn có thể mềm, thơm và đậm vị hơn hẳn. Với những nguyên liệu dễ ăn như nấm và thịt băm , có thể biến tấu thành hai cách khác nhau mà không bị nặng vị.

Cách 1: Trứng chiên nấm, hành lá

Nấm hương hoặc nấm mỡ thái nhỏ, xào nhanh với một chút dầu ăn và hành tím đến khi vừa chín, nêm rất nhẹ.

Đập 3 quả trứng vào bát, thêm một chút nước mắm, tiêu và 1-2 thìa nước lọc , đánh đều rồi cho nấm vào.

Làm nóng chảo, cho trứng vào chiên lửa vừa. Khi mặt dưới vàng nhẹ, gấp đôi hoặc đảo nhẹ để trứng chín đều. Rắc hành lá trước khi tắt bếp.

Thêm một chút nước lọc giúp trứng mềm và xốp hơn, trong khi nấm tạo vị ngọt tự nhiên.

Ảnh minh họa

Cách 2: Trứng chiên thịt băm

Thịt băm xào cùng hành tím cho săn, nêm một chút nước mắm và tiêu rồi để nguội bớt.

Đánh trứng với hành lá, thêm thịt băm đã xào và một chút nước lọc. Đổ vào chảo dầu nóng, dàn đều rồi chiên lửa vừa.

Khi hai mặt vàng đẹp, gập trứng lại và cắt miếng vừa ăn. Có thể rắc thêm tiêu hoặc hành lá khi dọn ra.

Thịt băm giúp món trứng đậm đà, chắc bụng hơn nhưng vẫn giữ được vị mềm béo của trứng.

Hai cách đều dùng nguyên liệu quen thuộc, cách làm nhanh và không cần nêm quá nhiều gia vị. Ăn cùng cơm nóng, thêm bát canh rau hoặc dưa chuột là thành một bữa cơm đơn giản mà rất đưa cơm.