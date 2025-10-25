Ung thư vú tam âm: Khi tình yêu là liều thuốc mạnh mẽ nhất và y học mở ra cánh cửa hy vọng

Câu chuyện của chị, cùng những tiến bộ y học mới, đang thắp lên một ngọn lửa ấm áp, xua tan đi định kiến về thể bệnh vốn được xem là "khó trị" này.

Hành trình từ bóng tối đến ánh sáng của một "chiến binh"

Đối với nhiều phụ nữ, hai chữ "ung thư" giống như một bản án đáng sợ. Nhưng với chị Nguyễn Thị Kim, 38 tuổi, cuộc chiến còn cam go hơn khi chị được chẩn đoán mắc ung thư vú thể tam âm – một trong những thể bệnh phức tạp nhất.

Chị Nguyễn Thị Kim, 38 tuổi, bệnh nhân ung thư vú tam âm

Năm 2021, chị Kim phát hiện bệnh, kiên cường trải qua phẫu thuật và 8 đợt hóa chất. Chị đã nghĩ rằng mình đã chiến thắng. Nhưng gần 3 năm sau, vào tháng 12/2024, tin dữ ập đến: khối u đã quay trở lại.

"Cảm giác lúc đó còn đáng sợ hơn lần đầu rất nhiều," chị Kim nghẹn ngào nhớ lại. "Tay chân tôi run rẩy, đầu óc trống rỗng, chỉ nghĩ 'sao mới gần 3 năm mà đã bị lại rồi'. Tôi đã nghĩ đến việc buông xuôi".

Nhưng chính trong khoảnh khắc yếu đuối nhất, tình yêu thương đã trở thành chiếc phao cứu sinh. Một người bạn đồng bệnh đã dìu chị đi đăng ký nhập viện. Và trên hết, câu nói của cô con gái bé bỏng đã trở thành động lực mạnh mẽ nhất: "Mẹ cố gắng điều trị đi. Mẹ có vấn đề gì thì ba với con theo mẹ luôn".

Lời hứa theo mẹ đến cùng trời cuối đất của con đã biến nước mắt thành sức mạnh. Chị Kim gạt đi nỗi sợ hãi, đứng dậy để chiến đấu một lần nữa, không chỉ vì mình, mà vì gia đình nhỏ bé đang cần chị.

Tại sao Ung thư vú tam âm khó điều trị?

Câu chuyện của chị Kim cũng là nỗi lòng của nhiều phụ nữ không may mắc phải thể bệnh này. Theo TS.BS. Lê Thu Hà (Trưởng khoa Nội Phổi - Vú, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội), ung thư vú thể tam âm được xem là một "bài toán khó" bởi nó không đáp ứng với các liệu pháp nội tiết hay nhắm trúng đích thông thường.

Hãy hình dung thế này: các tế bào ung thư vú khác thường có các "ổ khóa" (thụ thể) để thuốc nội tiết có thể "tra chìa khóa" vào và điều trị. Nhưng với thể tam âm, cả ba "ổ khóa" quan trọng nhất (Estrogen, Progesterone, HER2) đều không có. Điều này khiến khối u có xu hướng phát triển nhanh, dễ di căn và tái phát sớm, đặc biệt trong 3-5 năm đầu.

Một điểm đáng lưu ý là thể bệnh này thường gặp ở phụ nữ trẻ và có liên quan đến đột biến gen di truyền (BRCA). Vì vậy, việc tầm soát sớm chính là "chìa khóa vàng". Bác sĩ Hà khuyên rằng, những phụ nữ trẻ, có người thân trong gia đình (mẹ, chị em gái, dì...) mắc ung thư vú, nên chủ động đi khám tầm soát định kỳ, thậm chí ngay từ tuổi 30 để không bỏ lỡ "thời điểm vàng".

TS.BS. Lê Thu Hà, Trưởng khoa Nội Phổi - Vú, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội

Liệu pháp miễn dịch: "Đánh thức người hùng" bên trong cơ thể

Giữa những thách thức đó, một tia sáng hy vọng mới đã xuất hiện, mang tên Liệu pháp miễn dịch.

Trong chương trình Alo Doctor Cuối Tuần, với chủ đề "Ung thư vú tam âm: Liệu pháp miễn dịch mở cánh cửa hy vọng" phát sóng vào 17h20 Chủ Nhật trên kênh VTV9, BS. Lê Thu Hà giải thích một cách thật dễ hiểu: "Bình thường, cơ thể chúng ta có một đội quân bảo vệ là hệ miễn dịch. Nhưng tế bào ung thư rất tinh ranh, chúng biết cách 'ngụy trang' và 'ru ngủ' đội quân này, khiến họ không nhận ra kẻ thù."

Liệu pháp miễn dịch đóng vai trò như một người hùng "đánh thức" hệ miễn dịch. Thuốc sẽ "tháo bỏ lớp mặt nạ" của tế bào ung thư, giúp đội quân bảo vệ của cơ thể nhận diện chính xác và tấn công tiêu diệt chúng một cách mạnh mẽ.

Đột phá hơn nữa, khi kết hợp liệu pháp miễn dịch với hóa trị ngay từ đầu, nó không chỉ giúp khối u teo nhỏ (tăng cơ hội phẫu thuật bảo tồn tuyến vú – giữ lại vẻ đẹp cho người phụ nữ), mà còn tạo ra một thứ gọi là "trí nhớ miễn dịch". Nhờ đó, cơ thể sẽ ghi nhớ "bộ mặt" của kẻ thù và tiếp tục tuần tra, kiểm soát, ngăn ngừa chúng quay trở lại trong tương lai. Đây chính là niềm hy vọng lớn lao cho những bệnh nhân luôn sống trong nỗi lo tái phát như chị Kim.

Lời nhắn gửi từ trái tim

Chi phí cho các phương pháp điều trị mới vẫn là một rào cản, nhưng các chương trình hỗ trợ từ bệnh viện và cộng đồng đang ngày càng mở rộng, giúp nhiều chị em có cơ hội tiếp cận hơn.

Hành trình của chị Kim và những tiến bộ y học đã gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ: Ung thư vú tam âm không còn là ngõ cụt. Đó là một chặng đường chông gai, nhưng ở cuối con đường luôn có ánh sáng của hy vọng.

Như lời chị Kim nhắn nhủ: "Tôi mong tất cả chị em hãy yêu thương bản thân mình, chủ động đi khám sức khỏe định kỳ. Nếu không may mắc bệnh, xin đừng tuyệt vọng. Tinh thần lạc quan và tình yêu thương của gia đình chính là liều thuốc quý giá nhất. Hãy kiên cường chiến đấu, bởi chúng ta xứng đáng được sống trọn vẹn mỗi ngày bên những người thân yêu".

Cuộc chiến vẫn còn ở phía trước, nhưng với một trái tim quả cảm và sự đồng hành của y học hiện đại, những "bông hồng thép" như chị Kim chắc chắn sẽ viết tiếp nên câu chuyện về sự sống và niềm tin.