Bác sĩ phẫu thuật Trần Vinh Kiên, hiện công tác tại Đài Loan (Trung Quốc), cho biết trường hợp này khiến ông đặc biệt chú ý, vì bệnh nhân “sạch” về mọi yếu tố nguy cơ: không sinh con muộn, không tiếp xúc với hóa chất hay tia bức xạ. Điểm đáng nói là cô thường xuyên ăn lượng lớn trái cây mỗi ngày với niềm tin đây là cách “thanh lọc cơ thể, chống ung thư”.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Trần, trái cây chứa nhiều đường fructose, một dạng carbohydrate (chất bột đường). Một nghiên cứu quốc tế từng chỉ ra rằng những người tiêu thụ nhiều carbohydrate có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn 67% so với người bình thường. Khi lượng đường hấp thu quá mức, cơ thể dễ rơi vào tình trạng viêm mạn tính, tạo môi trường thuận lợi cho tế bào ung thư phát triển.

“Càng ăn nhiều trái cây ngọt, càng vô tình nạp nhiều đường. Về lâu dài, đây chính là ‘mồi lửa’ kích thích tế bào bất thường trong cơ thể phát triển thành ung thư”, bác sĩ Trần cảnh báo.

Bác sĩ giải thích thêm ung thư không tự nhiên sinh ra, mà bắt đầu từ việc tế bào tái sinh bất thường. Khi cơ thể nạp quá nhiều đường, trong khi lại thiếu protein, nguồn nguyên liệu tạo nên tế bào khỏe mạnh, sự mất cân bằng này khiến tế bào mới dễ “lệch chuẩn”, sinh ra tế bào đột biến, tức tế bào ung thư.

Tình trạng viêm âm ỉ trong cơ thể do ăn quá nhiều carbohydrate và thiếu chất đạm là nguyên nhân thầm lặng khiến ung thư hình thành, ngay cả ở những người không có yếu tố di truyền.

Trái cây nào chứa nhiều đường, ăn nhiều dễ gây hại?

Bác sĩ dinh dưỡng Tiêu Giới Kiện, một chuyên gia giảm cân tại Đài Loan (Trung Quốc), từng nhấn mạnh: “Đừng nghĩ chỉ có bánh kẹo mới nhiều đường, nhiều loại trái cây tưởng chừng ‘tốt cho sức khỏe’ lại chứa lượng carbohydrate cực cao”.

Theo ông, cứ 100g các loại trái cây sau đây chứa lượng đường cao:

- Chuối: khoảng 23g carbohydrate (tương đương nửa quả chuối cỡ vừa).

- Nho: 15-20g carbohydrate (15-20 quả nho).

- Vải: 15-20g carbohydrate (khoảng 10 quả vải bóc vỏ).

Nếu muốn duy trì chế độ ăn lành mạnh, người dân nên chọn các loại trái cây có chỉ số đường huyết thấp như:

- Dâu tây, việt quất, mâm xôi: chỉ chứa 8-12g carbohydrate/100g.

- Táo, quýt, đào, ổi, kiwi: khoảng 10-15g carbohydrate/100g, mức trung bình, có thể ăn vừa phải.

Ung thư vú ngày càng trẻ hóa

Bác sĩ ngoại khoa Trịnh Dư Thư (Đài Loan, Trung Quốc) tiết lộ ông từng gặp một bệnh nhân chỉ mới 16 tuổi đã bị ung thư vú. Cô gái phát hiện khối cứng trong ngực khi tự kiểm tra.

Theo bác sĩ Trịnh, ung thư vú đang có xu hướng trẻ hóa, nguyên nhân không chỉ do nội tiết mà còn đến từ thói quen ăn uống và sinh hoạt mất cân bằng: thường xuyên ăn đồ chiên rán, thực phẩm chế biến sẵn, nhiều đường, nhiều muối, ít uống nước, cộng với áp lực học tập, căng thẳng tinh thần khiến cơ thể luôn trong trạng thái viêm mạn tính, nền tảng hình thành ung thư.

Ông cũng liệt kê những yếu tố nguy cơ cao gây ung thư vú gồm: dậy thì sớm, mãn kinh muộn, căng thẳng kéo dài, không sinh con hoặc không cho con bú, béo phì sau mãn kinh, uống rượu thường xuyên, và có tiền sử ung thư buồng trứng hoặc nội mạc tử cung.

Đáng lo ngại, hiện nay nhiều bé gái mới học tiểu học (lớp 2-3) đã có kinh nguyệt sớm, khiến thời gian tiếp xúc với hormone estrogen kéo dài hơn, qua đó làm tăng nguy cơ ung thư vú sớm hơn so với thế hệ trước.

Dấu hiệu sớm của ung thư vú, đừng chủ quan

Theo Hiệp hội Ung thư Hồng Kông (Trung Quốc), nguyên nhân chính xác của ung thư vú vẫn chưa được xác định, nhưng những người ít vận động, béo phì, uống rượu, sinh con muộn hoặc không cho con bú đều có nguy cơ cao hơn.

Năm dấu hiệu phổ biến nhất của ung thư vú gồm:

- Xuất hiện khối u hoặc vùng cứng trong ngực.

- Núm vú bị tụt vào trong.

- Da ngực nhăn nhúm, sần sùi như “vỏ cam”.

- Dịch chảy bất thường ở đầu vú.

- Đau hoặc sưng bất thường quanh ngực hoặc nách.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên tự kiểm tra ngực mỗi tháng một lần, đặc biệt là sau kỳ kinh. Với phụ nữ đã mãn kinh, có thể chọn một ngày cố định trong tháng để kiểm tra. Nếu phát hiện khối u hoặc bất thường, cần đến bệnh viện kiểm tra ngay, bởi phát hiện sớm là chìa khóa giúp điều trị hiệu quả nhất.

