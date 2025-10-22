Bác sĩ Hoàng Hiền, chuyên khoa ung bướu (Đài Loan, Trung Quốc), mới đây đã cảnh báo: “Rất nhiều bệnh nhân khi sờ thấy khối u mới đi khám thì bệnh đã ở giai đoạn tiến triển. Đừng nghĩ rằng ‘không đau là không sao’, bởi ung thư vú giai đoạn sớm nếu phát hiện sớm, khối u dưới 2cm, thì tỷ lệ sống sau 5 năm có thể lên tới hơn 90%. Nhưng nếu để di căn, tiên lượng sẽ xấu đi rất nhanh”.

Trên trang cá nhân, bác sĩ Hoàng Hiền chia sẻ rằng, ông từng gặp nhiều bệnh nhân hỏi: “Bác sĩ ơi, tôi sờ thấy cục cứng ở ngực nhưng không đau, chắc không sao đâu nhỉ?”. Ông nhấn mạnh: “Không có gì là ‘nghĩ nhiều’ cả, phát hiện sớm chính là cách bảo vệ dịu dàng và hiệu quả nhất với chính cơ thể mình”.

6 nhóm phụ nữ có nguy cơ cao mắc ung thư vú

Dưới đây là 6 đối tượng mà ung thư vú “ưa thích” nhất, theo cảnh báo của bác sĩ Hoàng Hiền:

- Phụ nữ trong độ tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh (40–54 tuổi): Đây là nhóm có tỷ lệ mắc cao nhất. Ở giai đoạn này, nồng độ hormone estrogen biến động mạnh, khiến tế bào tuyến vú dễ bị tổn thương và tái tạo bất thường.

- Phụ nữ tiếp xúc với hormone estrogen trong thời gian dài: Những người có kinh sớm, mãn kinh muộn hoặc sinh con đầu lòng sau 30 tuổi đều thuộc nhóm này. Do tế bào vú chịu tác động hormone trong thời gian dài, nguy cơ ung thư tăng khoảng 40%.

- Có người thân mắc ung thư vú: Nếu mẹ, chị em gái hoặc con gái từng bị ung thư vú, khả năng bạn mang đột biến gen BRCA1 hoặc BRCA2 là rất cao. Theo nghiên cứu, nguy cơ mắc ung thư vú suốt đời có thể lên tới 70%.

- Từng mắc bệnh lành tính ở vú: Các tình trạng như u xơ tuyến vú, nang vú hay nốt nhỏ trong tuyến vú tuy không phải ung thư, nhưng phản ánh mô tuyến vú đang trong trạng thái “bất ổn”. Nhóm này có nguy cơ bị ung thư cao gấp đôi người bình thường.

- Uống rượu thường xuyên và có mỡ thừa: Cồn và chất béo đều kích thích hoạt động của estrogen, yếu tố thúc đẩy tế bào ung thư vú phát triển. Nghiên cứu cho thấy: phụ nữ uống rượu từ 3 lần/tuần trở lên và có chỉ số BMI trên 28, nguy cơ ung thư vú cao hơn 60% so với người bình thường.

- Từng điều trị bằng tia xạ: Đặc biệt, những người từng xạ trị khi còn trẻ để điều trị bệnh lý khác, khi trưởng thành sẽ có nguy cơ mắc ung thư vú cao gấp nhiều lần. Các bác sĩ khuyên nên chủ động khai báo tiền sử bệnh để được theo dõi sát hơn.

Nhờ tiến bộ y học, ung thư vú hiện có thể kiểm soát tốt nếu phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Bác sĩ Hoàng Hiền khuyến cáo phụ nữ nên kiểm tra định kỳ:

- Từ 30 tuổi trở lên: mỗi năm nên siêu âm vú ít nhất 1 lần.

- Từ 40 tuổi trở lên: nên kết hợp siêu âm và chụp X-quang tuyến vú (mammography).

- Nhóm nguy cơ cao: nên tầm soát sớm hơn và xem xét chụp MRI tuyến vú để phát hiện khối u nhỏ.

Bác sĩ nhấn mạnh: “Ung thư vú không chọn ai, nhưng người chủ quan là người dễ bị chọn nhất. Đừng đợi đến khi sờ thấy cục u mới đi khám, bởi lúc ấy, cơ hội có thể đã trôi qua”.

Nguồn và ảnh: ETToday