Uẩn khúc quanh cái chết của giảng viên Đại học Ngân hàng

Bảo vệ chỉ hiện trường nơi ông Tín rơi xuống tử vong. Ảnh: CH.

Vụ việc xảy ra khi chỉ có 2 người?

Ngay sau sự việc xảy ra, vợ ông Tín đã có đơn gửi cơ quan chức năng, đặt nghi rằng, đây là một vụ án mạng, có người hãm hại chồng bà dẫn đến tai nạn…

Ngày 7/4, theo nguồn tin của phóng viên, trước khi ông Tín ngã lầu tử vong, nhiều cán bộ chủ chốt của Trường ĐH Ngân hàng có mặt ăn cơm cùng ông Tín. Trong đó, có cả hiệu trưởng, hiệu phó, cùng trưởng, phó nhiều khoa, phòng của trường…

Cụ thể, vào ngày 5/4, ông T.V.D, Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế- Trường ĐH Ngân hàng TPHCM mời một số cán bộ của trường tới nhà mình ăn cơm tại một căn hộ ở chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3 (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè).

Những cán bộ này bao gồm: Ông B.H.T-Hiệu trưởng, ông N.Đ.T- Hiệu phó, ông T.V.D- Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế (chủ nhà), ông N.A.V- Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu, ông L.T.N- Viện phó Viện Đào tạo quốc tế, ông V.N. - Phó phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng, ông P.V.U- Phó khoa Khoa lý luận chính trị và ông Bùi Quang Tín. Ngoài ra, còn có 1 người nữa là giảng viên thỉnh giảng môn tiếng Anh của trường cũng tham gia buổi ăn uống trên.

Khoảng 12h30 mọi người có mặt tại nhà ông D. ăn cơm và có dùng bia, rượu. Đến khoảng 16h, bữa ăn kết thúc, khách mời lần lượt ra về và chỉ còn ông T., ông Tín và chủ nhà là ông D. ở lại nói chuyện. Lúc này, mọi người đã uống hết 12 chai bia và 3 chai rượu mạnh.

Đến khoảng 17h cùng ngày, ông D. cho biết, do có hẹn với bạn nên rời khỏi nhà và có dặn hai ông N.Đ. T- Hiệu phó và ông Tín nhớ đóng cửa khi ra về. Tuy nhiên, khoảng 20 phút sau, khi ông D. đang chạy xe trên đường thì nghe điện thoại ông T. báo ông Tín đã tử vong và lập tức quay xe về ngay.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ 30 ngày 5/4, bảo vệ chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3 nghe một tiếng động mạnh ở khu vực giếng trời sảnh D2 nên chạy tới kiểm tra, phát hiện ông Tín nằm bất động trên sàn bê tông, tử vong.

Công an huyện Nhà Bè phối hợp Công an TPHCM có mặt khám nghiệm hiện trường. Đến 20 giờ ngày 5/4, công tác khám nghiệm hiện trường kết thúc. Thi thể ông Tín được đưa đến Bệnh viện huyện Nhà Bè phục vụ công tác khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Cùng ngày, vợ ông Tín là bà N.T.B có đơn đề nghị cơ quan điều tra làm rõ cái chết của chồng mình. Trong đơn bà B. trình bày, khoảng 11 giờ trưa 5/4, ông Bùi Quang Tín nói với bà sẽ qua nhà ông D. cùng bàn việc với ông T. (hiệu phó của trường). Nhưng đến 18 giờ thì bà lại nhận điện thoại của công an báo tin chồng bà gặp nạn.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, ông N.Đ.T người ở lại cuối cùng với ông Tín và được vợ ông Tín nêu trong đơn, khẳng định ông và ông Tín không có gì mâu thuẫn, trái lại rất thân thiết với nhau. Ông T. cho biết, mọi chuyện ông đã khai báo với cơ quan chức năng và mong sớm có kết quả để rộng đường dư luận.

Kiểm điểm việc tụ tập đông người

Liên quan đến vụ việc này, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ban Giám hiệu trường Đại học Ngân hàng TPHCM chỉ đạo tổ chức kiểm điểm việc chấp hành phòng chống dịch, để tình trạng tổ chức ăn uống, tụ tập đông người; Xử lý kỷ luật nghiêm khắc những cá nhân vi phạm, báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kết quả thực hiện.

Đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, yêu cầu các cá nhân liên quan có báo cáo kiểm điểm, giải trình để Ngân hàng Nhà nước xem xét, xử lý nghiêm theo quy định.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu Trường ĐH Ngân hàng TPHCM tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo quan sát của phóng viên, địa điểm ông Tín rơi thuộc giếng trời của block D2. Ở khu vực giếng trời có lan can cao hơn 1,2mét, tới ngang ngực người lớn. Một bảo vệ của toà nhà cho biết, các tầng của khu chung cư này đều có thanh chắn an toàn quanh khu vực giếng trời, các cửa, lan can, cầu thang và các thanh chắn đều cao hơn ngực người lớn nên gần 10 năm qua chưa có vụ việc ngã, rơi xảy ra.

Ông Phạm Minh Huấn, Trưởng ban Quản lý khu căn hộ Hoàng Anh Gia Lai 3 cho biết, việc 8 người khách lên được căn hộ của ông D. là do có sự bảo lãnh của chủ nhà và được ông D. đưa lên. Chung cư có camera an ninh ở khu vực sân công cộng, tầng hầm, vành đai lối đi xung quanh và sảnh hành lang tầng trệt. Hiện Ban Quan lý đang phối hợp và cung cấp những thông tin theo yêu cầu của Cơ quan điều tra.