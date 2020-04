Tiết lộ vật chứng thu được tại nơi Tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi tầng 14 tử vong, Đại học Ngân hàng TP.HCM lên tiếng

Đến ngày 7/4, Công an huyện Nhà Bè phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP.HCM vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ cái chết của Tiến sĩ Bùi Quang Tín, chuyên gia tài chính nổi tiếng và là giảng viên tại Đại học Ngân hàng TP.HCM khi rơi từ tầng 14 chung cư New Saigon (huyện Nhà Bè, TP.HCM).

Hiện trường nơi ông Tín tử vong là tầng trệt block D2 của chung cư.

Tại căn hộ D14.11 của ông Trần Việt Dũng (32 tuổi, viện trưởng Viện đào tạo quốc tế Trường Đại học Ngân hàng), là nơi nạn nhân rơi xuống, Công an thu giữ nhiều vật chứng như 3 chai rượu, 12 lon bia, 2 chiếc điện thoại của nạn nhân.

Ngoài ra, có 1 chiếc ghế gỗ màu trắng bị gãy phần tựa lưng phía sau.

Khu vực giếng trời có lan can cao khoảng 1.2m có dấu vết sạch bụi. Tuy nhiên, nơi nạn nhân rơi xuống và hành lang các tầng của chung cư lại không gắn camera.

Trong một diễn biến liên quan, phía trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đã có thông báo chính thức liên quan đến việc Tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong.

Con hẻm nơi TS Bùi Quang Tín ở, gia đình đang lo hậu sự cho nạn nhân.

Cụ thể, nhà trường cho biết Tiến sĩ Bùi Quang Tín (SN 1976) là giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh, nguyên Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Tư vấn Tuyển sinh và Phát triển Thương hiệu, Đại học Ngân hàng TP.HCM đã mất vào hồi 17h30 ngày 5/4.

Tiến sĩ Tín công tác tại trường từ năm 2012 đến nay và có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp phát triển của trường.

Trường cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Cơ quan chức năng để xác minh vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tiến sĩ Bùi Quang Tín là người không xa lạ với giới truyền thông. (Ảnh: FBNV)

Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các cấp Đoàn thể chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của trường đảm bảo công việc thông suốt, ổn định tâm lý cán bộ, kịp thời cung cấp thông tin cần thiết trong nội bộ trường và báo chí, cơ quan bên ngoài.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu Ban Giám hiệu chỉ đạo tổ chức kiểm điểm việc chấp hành phòng chống dịch, để tình trạng tổ chức ăn uống, tụ tập đông người (trưa ngày 5/4/2020 theo báo cáo có 9 cán bộ nhà trường tham dự, bao gồm nạn nhân).

Đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng nhà nước, trường yêu cầu các cá nhân liên quan có báo cáo kiểm điểm, giải trình để xem xét, xử lý nghiêm theo quy định.