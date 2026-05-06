Khi tiết trời bắt đầu chuyển mình từ xuân sang hè với những đợt nắng nóng oi ả, mâm cơm gia đình cũng cần được thay đổi để phù hợp hơn. Những món ăn thanh đạm, ít dầu mỡ nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng luôn là ưu tiên hàng đầu của nhiều chị em nội trợ. Một trong những lựa chọn tuyệt vời không thể bỏ qua chính là món tôm xào măng tây nấm mỡ.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa độ giòn ngọt của măng tây, vị đậm đà, béo ngậy của nấm mỡ cùng từng con tôm tươi roi rói không chỉ tạo nên một bản hòa ca hương vị tuyệt vời mà còn mang lại cảm giác thanh mát, giải nhiệt, đặc biệt phù hợp trong những ngày hè oi bức. Hãy cùng khám phá công thức đơn giản nhưng cực kỳ "đưa cơm" này nhé!

Bí quyết làm tôm xào măng tây nấm mỡ thanh mát cho ngày hè

1. Nguyên liệu cần chuẩn bị

Để làm món ăn thanh mát này, bạn cần chuẩn bị:

- Tôm tươi: 300g. Ưu tiên chọn tôm sú để thịt tôm chắc và ngọt hơn.

- Măng tây: 200g. Măng tây đang vào mùa (khoảng tháng 3 đến tháng 6) sẽ có độ giòn và ngọt tự nhiên nhất.

- Nấm mỡ: 150g. Nấm mỡ cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất, đồng thời tăng hương vị đậm đà cho món ăn.

- Gia vị: Muối biển, hạt tiêu đen xay, dầu oliu, nước tương (xì dầu), dầu hào.

- Hành tỏi: Vài tép tỏi, một chút hành lá.

2. Các bước thực hiện chi tiết

Bước 1: Sơ chế và ướp tôm

Tôm tươi mua về, rửa sạch, bóc bỏ vỏ, rút chỉ đen trên lưng tôm. Cho tôm vào bát, thêm một chút muối biển, hạt tiêu đen xay và dầu oliu vào trộn đều. Ướp tôm trong khoảng 10 phút để tôm ngấm đều gia vị, giúp thịt tôm đậm đà và săn chắc hơn khi xào.

Bước 2: Sơ chế măng tây và nấm mỡ

- Măng tây: Dùng dao hoặc dụng cụ bào để gọt bỏ phần vỏ già ở phần gốc măng tây. Cắt măng tây thành từng khúc vừa ăn (khoảng 3-4 cm).

- Nấm mỡ: Rửa nấm thật sạch dưới vòi nước chảy, sau đó thái làm đôi hoặc thái lát vừa ăn tùy theo sở thích.

Bước 3: Chần măng tây

Chuẩn bị một nồi nước đun sôi. Khi nước đã sôi bùng, cho thêm một chút muối và một vài giọt dầu ăn vào nồi.

Cho măng tây đã cắt khúc vào luộc sơ trong khoảng 1 phút. Sự kết hợp của muối và dầu ăn sẽ giúp măng tây giữ được màu xanh mướt và độ giòn tự nhiên.

Sau khi luộc sơ, vớt măng tây ra rổ và để ráo nước. Không nên luộc măng tây quá lâu sẽ làm măng bị mềm nhũn, mất đi độ giòn và vitamin.

Bước 4: Áp chảo tôm và xào món ăn

Bắc chảo lên bếp, cho một chút dầu oliu vào đun nóng. Khi dầu nóng, cho tôm đã ướp vào áp chảo với lửa vừa. Đảo đều tay cho đến khi tôm chín tới và chuyển sang màu cam đỏ đẹp mắt thì vớt tôm ra đĩa. Không nên xào tôm quá kỹ sẽ khiến thịt tôm bị khô cứng.

Vẫn sử dụng chiếc chảo vừa xào tôm, giữ lại lượng dầu còn thừa, cho tỏi băm vào phi thơm lừng. Tiếp theo, cho nấm mỡ đã thái vào chảo, xào đều tay với lửa lớn trong khoảng 1-2 phút cho đến khi nấm chín tới, tỏa mùi thơm đặc trưng.

Cuối cùng, trút măng tây đã chần sơ và tôm áp chảo trở lại vào chảo. Nêm thêm một chút nước tương và dầu hào để tạo hương vị đậm đà cho món ăn. Đảo đều tay trong khoảng 1 phút nữa cho tất cả các nguyên liệu ngấm đều gia vị rồi tắt bếp.

3. Thành phẩm và thưởng thức

Món tôm xào măng tây nấm mỡ hoàn thành không chỉ hấp dẫn bởi màu sắc tươi sáng, bắt mắt mà còn bởi hương vị thanh mát, giòn ngọt, vô cùng kích thích vị giác. Món ăn này ngon nhất khi dùng kèm với cơm nóng.

Hy vọng với hướng dẫn chi tiết trên, bạn sẽ dễ dàng thực hiện thành công món tôm xào măng tây nấm mỡ để chiêu đãi cả gia đình trong những ngày hè oi ả. Chúc bạn có những bữa cơm thật ngon miệng và ấm áp!