Đi cắm trại đừng nấu nướng lách cách nữa: Mất 10 phút làm loại sốt "thần thánh" này là ướp được cả thế giới!

Nỗi ám ảnh lớn nhất khi đi cắm trại không phải là dựng lều hay muỗi đốt, mà chính là khâu chuẩn bị lỉnh kỉnh hàng chục loại gia vị để ướp đồ nướng. Thay vì mang theo cả "căn bếp" đi xa, bạn chỉ cần dành đúng 10 phút ở nhà để pha loại sốt đa năng này. Từ thịt bò, gà, tôm mực cho đến rau củ, tất cả đều trở nên đậm đà, thơm nức mũi như ở nhà hàng 5 sao.

Bí quyết của một chuyến đi camping "chill" đúng nghĩa là tối giản khâu chuẩn bị nhưng vẫn phải đảm bảo hương vị bùng nổ khi nhóm bếp than. Công thức sốt dưới đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa vị ngọt thanh, mặn mòi và hương thơm đặc trưng của đồ nướng ngoài trời.

1. Công thức "Sốt ướp vạn năng" (Ướp được cho 2-3kg nguyên liệu)

Bạn có thể pha sẵn ở nhà, cho vào chai nhựa hoặc lọ thủy tinh và mang đi cực kỳ gọn nhẹ.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

4 thìa canh dầu hào

3 thìa canh nước tương (xì dầu)

2 thìa canh mật ong (giúp thịt có màu vàng cánh gián và không bị khô)

2 thìa canh dầu màu điều (bí quyết để đồ nướng trông rực rỡ dưới ánh nắng)

1 thìa canh tương ớt (tạo độ sánh và cay nhẹ)

1 thìa canh dầu mè (tạo mùi thơm "quyến rũ" khi nướng trên than)

2 thìa cà phê tiêu xay

Hỗn hợp băm nhỏ: 5 củ hành tím, 2 củ tỏi, 3 nhánh sả, 1 củ gừng (Tất cả băm thật nhuyễn hoặc cho vào máy xay sinh tố xay mịn).

Cách làm: Trộn tất cả nguyên liệu trên thành một hỗn hợp sền sệt. Đun nóng một chút dầu ăn, phi thơm hành tỏi sả gừng rồi đổ hỗn hợp gia vị vào, đun sôi lăn tăn khoảng 2 phút rồi tắt bếp để nguội.

2. "Ướp cả thế giới" – Từ trên rừng xuống dưới biển

Với loại sốt này, bạn không cần phải suy nghĩ mỗi món ướp thế nào cho hợp nữa:

Với thịt bò, thịt lợn: Thái miếng vừa ăn (hoặc để nguyên tảng nướng kiểu BBQ), trộn sốt và bóp nhẹ tay. Mật ong trong sốt sẽ làm mềm thớ thịt, giúp thịt không bị dai dù nướng trực tiếp trên lửa lớn.

Với gà (cánh gà, đùi gà): Khứa nhẹ vài đường trên miếng thịt để sốt thấm sâu vào tận xương. Màu dầu điều sẽ biến miếng gà trở nên vàng óng, bóng mượt.

Với hải sản (tôm, mực): Chỉ cần ướp trước khi nướng 15 phút để giữ độ tươi. Sốt sẽ khử mùi tanh và làm dậy lên vị ngọt của biển cả.

Với rau củ (ngô, nấm, đậu bắp): Quét một lớp sốt mỏng khi nướng. Rau củ sẽ không bị cháy khô mà vẫn giữ được độ mọng nước và đậm đà.

3. Mẹo nhỏ để buổi cắm trại thêm hoàn hảo

Ướp từ nhà: Để tiết kiệm thời gian, bạn nên cho nguyên liệu và sốt vào túi zip ngay từ nhà, hút chân không hoặc ép hết không khí ra ngoài. Khi di chuyển trong thùng đá, gia vị sẽ thấm đều vào thịt, đến nơi chỉ việc trải ra vỉ nướng.

Đừng quên nước chấm: Chính loại sốt này cũng có thể biến thành nước chấm thần thánh. Bạn chỉ cần lấy một ít sốt đã đun chín, pha thêm chút nước cốt chanh và ớt băm là có ngay bát nước chấm "hợp rơ" đến lạ kỳ.

Lửa than: Đợi than hồng rực, không còn khói đen mới bắt đầu nướng. Quét thêm một lớp sốt mỏng trong quá trình nướng để đồ ăn luôn bóng bẩy và không bị cháy sém lớp vỏ.

Cắm trại là để tận hưởng thiên nhiên và dành thời gian cho nhau, chứ không phải để bù đầu vào bếp núc. Với chai "sốt vạn năng" này, bạn chỉ mất 10 phút chuẩn bị nhưng sẽ nhận lại 100 điểm hài lòng từ bạn bè và người thân. Chuyến đi lễ này, hãy thử làm "phù thủy đồ nướng" với công thức cực dễ này nhé!

Mẹo nhỏ cho bạn: Nếu bạn thích phong cách Tây Bắc, hãy cho thêm 1 thìa mắc khén giã nhỏ vào hỗn hợp sốt. Đảm bảo mùi thơm sẽ "ám ảnh" cả khu cắm trại theo nghĩa tích cực nhất!