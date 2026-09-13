Tưởng yên ổn cưới vợ "môn đăng hộ đối", không ngờ ông trời lại "ném" cho tôi một thử thách đổi đời

Tôi và Huyền yêu nhau hơn một năm. Huyền không phải cô gái quá nổi bật về nhan sắc, tiền bạc hay gia thế, nhưng ở bên cô ấy tôi luôn cảm thấy thoải mái. Hai đứa đều xuất thân bình thường, công việc ổn định, nếu cưới nhau thì cuộc sống chắc cũng giống nhiều cặp vợ chồng trẻ khác: cố gắng làm ăn, tiết kiệm từng chút và vài năm sau mới nghĩ đến chuyện mua nhà.

Tôi từng nghĩ mình sẽ cưới Huyền cho đến khi Oanh xuất hiện.

Oanh chủ động làm quen với tôi qua một người bạn. Cô ấy khá thành đạt, nói chuyện tự tin và đang kinh doanh một spa lớn, khách lúc nào cũng đông. Sau vài lần tiếp xúc, tôi nhận ra mình không thực sự thích tính cách của Oanh. Cô ấy mạnh mẽ, quyết đoán đến mức đôi khi khiến tôi cảm thấy khó chịu. Có những chuyện tôi và cô ấy nhìn hoàn toàn khác nhau.

Nhưng điều khiến tôi bắt đầu dao động lại là gia đình Oanh.

Bố cô ấy có công ty riêng, gia đình kinh doanh nhiều năm, điều kiện kinh tế rõ ràng hơn tôi rất nhiều. Nếu cưới Oanh, tôi biết cuộc sống vật chất có thể sẽ khác hẳn. Chuyện mua nhà trong thành phố, mua ô tô hay đầu tư làm ăn có lẽ cũng không còn là những mục tiêu xa vời phải tích góp hàng chục năm.

Tôi biết mình đang nghĩ rất thực dụng, nhưng càng nghĩ tôi càng không thể phủ nhận điều đó.

Với Huyền, hai đứa môn đăng hộ đối hơn. Chúng tôi không ai có gia đình chống lưng, cưới nhau rồi chắc chắn phải tự gây dựng mọi thứ. Nhưng tôi cũng không biết đến bao giờ mới đủ tiền mua một căn nhà tử tế trong thành phố. Giá nhà cứ tăng, còn thu nhập của hai đứa thì chẳng thể tăng theo.

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Còn nếu lấy Oanh, tôi lại sợ một chuyện khác. Tôi sợ mình sẽ lép vế trong nhà vợ.

Gia đình cô ấy giàu hơn nhà tôi quá nhiều. Bố có công ty, con gái tự kinh doanh lớn, còn tôi hiện tại chỉ là một người có công việc bình thường. Tôi không biết sau khi cưới, mình có chịu được cảm giác bị so sánh hay không. Tôi cũng sợ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi lấy vợ vì tiền.

Điều đáng sợ nhất là tôi vẫn yêu Huyền. Hôm trước, Huyền còn vui vẻ kể với tôi rằng cô ấy đang cố tiết kiệm thêm để sau này hai đứa sẽ sớm mua được nhà. Nghe cô ấy nói, tôi vừa thương vừa thấy có lỗi. Cô ấy đang nghiêm túc nghĩ về tương lai của chúng tôi, trong khi tôi lại đứng giữa hai lựa chọn, một bên là người mình yêu và một bên là cuộc sống có thể dễ dàng hơn rất nhiều.

Tôi chưa nói với Huyền về Oanh. Tôi cũng chưa nhận lời với Oanh.

Nhưng càng kéo dài, tôi càng thấy mình giống một người đang cân đo hạnh phúc bằng những con số trong tài khoản. Tôi chỉ không biết nếu chọn cuộc sống sung túc mà đánh đổi tình cảm, sau này tôi có hối hận không; còn nếu chọn Huyền, liệu những năm tháng chật vật vì tiền có khiến tôi tiếc nuối một cơ hội từng ở ngay trước mắt?