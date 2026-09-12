Tôi phát hiện bí mật của anh rể, anh hẹn gặp và đề nghị tôi con số 20 triệu mỗi tháng

Tôi năm nay 28 tuổi, lấy chồng được 3 năm và đang nuôi con nhỏ. Vợ chồng tôi sống khá chật vật, chồng làm công việc tự do nên thu nhập lúc có lúc không. Mỗi tháng tiền nhà, tiền con học và các khoản sinh hoạt đều khiến tôi phải tính toán rất nhiều.

Chị gái tôi lấy chồng hơn 10 năm. Anh chị kinh doanh riêng nên thu nhập tốt hơn, gần như anh là người lo chính về kinh tế trong nhà. Chị gái tôi ở nhà chăm hai con, lo cơm nước, đưa đón con đi học để anh có thời gian làm việc.

Tôi từng nghĩ chị gái là người may mắn vì có một người chồng chịu khó như vậy. Anh cũng rất tốt với gia đình tôi. Bố mẹ có việc gì cần giúp, anh đều sẵn lòng. Những lúc tôi khó khăn, anh chị không ít lần hỗ trợ tiền bạc.

Vậy mà tuần trước, tôi tình cờ bắt gặp anh rể đi cùng một người phụ nữ khác ở một khu nghỉ dưỡng. Ban đầu tôi còn nghĩ có thể mình nhìn nhầm, nhưng khi thấy hai người nắm tay nhau bước vào sảnh, tôi không thể tự thuyết phục bản thân thêm nữa.

Anh rể cũng nhìn thấy tôi. Gương mặt anh thoáng bối rối, sau đó kéo tôi sang một góc để nói chuyện. Anh xin tôi đừng kể với chị gái và nói mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Anh bảo anh và người phụ nữ kia đã qua lại được gần một năm, nhưng chưa từng có ý định bỏ vợ con.

Tôi nghe mà vừa tức vừa khó hiểu. Nếu không có ý định bỏ gia đình thì tại sao lại phản bội chị gái suốt thời gian dài? Chị tôi ở nhà chăm con, gần như hy sinh công việc riêng để chồng yên tâm làm ăn. Tôi biết hôn nhân của anh chị có thể còn nhiều điều người ngoài không hiểu hết, nhưng sự im lặng của anh lúc ấy khiến tôi càng thất vọng.

Tối hôm đó, anh rể chủ động chuyển cho tôi 20 triệu đồng. Anh nói coi như giúp tôi trang trải cuộc sống, từ tháng sau sẽ gửi đều số tiền này nếu tôi giữ kín chuyện anh đang làm.

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Tôi lập tức từ chối và nói mình không cần tiền để đổi lấy việc lừa dối chị gái. Nhưng thú thật, khi về nhà, tôi không khỏi nghĩ đến khoản tiền ấy. Gia đình tôi đang khó khăn, chồng lại chưa có công việc ổn định. 20 triệu mỗi tháng có thể giải quyết rất nhiều vấn đề mà vợ chồng tôi đang đau đầu.

Tôi đem chuyện kể cho chồng nghe. Anh không mắng tôi, chỉ bảo rằng đừng vội làm gì khi đang tức giận. Theo anh, nếu tôi nói ra, chị gái chắc chắn sẽ đau khổ, hai đứa cháu có thể phải chứng kiến bố mẹ cãi vã hoặc thậm chí ly hôn. Còn nếu giữ im lặng, ít nhất cuộc sống hiện tại của các cháu vẫn được duy trì.

Nhưng tôi lại nghĩ khác. Chị gái tôi có quyền được biết chồng mình đang sống như thế nào. Anh rể có thể nói rằng anh không muốn gia đình tan vỡ, nhưng chẳng lẽ vì thế mà tôi phải tiếp tay để chị tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân không còn sự chung thủy?

Mấy ngày nay anh rể liên tục nhắn tin, lúc thì xin tôi thông cảm, lúc lại nhắc đến khoản tiền 20 triệu mỗi tháng. Chị gái thì vẫn vô tư kể chuyện chồng làm ăn vất vả, còn khoe rằng anh luôn cố gắng vì gia đình.

Tôi nghe mà lòng càng rối bời. Một bên là người chị ruột đã hy sinh rất nhiều cho chồng con, một bên là anh rể từng đối xử tốt với gia đình tôi. Còn 20 triệu mỗi tháng, dù tôi không muốn thừa nhận, vẫn là một con số khiến tôi phải suy nghĩ.

Tôi sợ mình nói ra sẽ khiến một gia đình tan vỡ, nhưng càng im lặng lại càng cảm thấy có lỗi với chị gái. Nếu là mọi người, mọi người sẽ làm gì trong hoàn cảnh này?