Tưởng mẹ chồng hẹn hò tuổi hồi xuân, ai ngờ bà làm nghề "độc lạ" kiếm cả chục triệu mỗi tháng

"Thú thật, tôi từng nghĩ mẹ chồng đang... hẹn hò ở tuổi 65", Minh Anh mở đầu câu chuyện của mình bằng giọng vừa buồn cười vừa cảm động.

Sau khi bố chồng mất hơn 2 năm, bà Lan – mẹ chồng chị bỗng trở nên trẻ trung, ăn mặc đẹp, tối nào cũng ra ngoài. Chị kể: "Một tuần có đến 5 buổi tối bà đi đâu không ai biết, chỉ thấy chưa bao giờ về trước 10 giờ. Lúc đầu tôi với chồng còn đùa nhau, chắc mẹ có người mới. Thậm chí tôi còn động viên mẹ, bảo: 'Bà mà đi bước nữa tụi con mừng mấy cây vàng luôn'".

Nhưng tất cả chỉ là hiểu nhầm, bởi sau đó, mẹ chồng Minh Anh tiết lộ một "bí mật" khiến cả nhà sửng sốt.

Bí mật sau những buổi tối ra ngoài

Bà Lan vốn không có lương hưu vì trước đây ở nhà làm nội trợ. Thế nhưng, bà lại chi tiêu khá thoải mái. Lâu lâu lại mua quà cho cháu, con cái cần tiền là bà rút ra giúp ngay, có khi 2–3 triệu mà không hề đắn đo.

"Là con dâu, tôi cũng ngại hỏi. Chỉ biết độ này thấy bà tươi tắn, trang điểm nhẹ, ăn nói có duyên hơn trước, trông cứ như trẻ ra mười tuổi. Hỏi đi đâu thì bà chỉ cười bảo 'đi chơi với bạn'. Tôi còn tưởng thật", Minh Anh kể.

Mãi đến một hôm, trong bữa cơm, chị nửa đùa nửa thật: "Mẹ ơi, giờ vàng đang lên giá, mẹ lấy chồng đi chúng con mừng vài cây cho có động lực!".

Không ngờ, bà Lan bật cười: "Chúng mày quen ông nào đẹp trai mà bằng bố mày trở lên thì mẹ mới cưới".

Cuối cùng khi con cháu mạnh dạn hỏi han, bà Lan thẳng thắn kể: "Mẹ đi kiếm tiền đấy, cuối tuần mấy đứa không bận thì đi xem".

"Nghề tay trái" đáng nể của mẹ chồng

Bà Lan kể, từ ngày chồng mất, bà buồn và thấy mình thừa thãi. Một lần theo bạn đến câu lạc bộ người cao tuổi, thấy mọi người hát hò vui vẻ, bà đăng ký tham gia. Giọng hát truyền cảm, lại có khiếu giao lưu nên bà nhanh chóng được yêu mến.

Sau vài buổi, có người giới thiệu bà hát tại một phòng trà nhỏ. Chủ quán thấy bà có duyên sân khấu nên mời hát chính vào những tối có đông khách. "Lúc đầu mẹ đi cho vui, không nghĩ đến tiền. Ai ngờ mỗi bài hát được trả 100 nghìn, tối hát 3–4 bài, có khi còn được khách tip thêm. Một tuần hát ở hai phòng trà, mỗi nơi 3 buổi, thu nhập 1,5–2 triệu. Tháng cao điểm mẹ kiếm đến 12 triệu!", bà Lan kể lại trong niềm tự hào.

Không chỉ có thu nhập, bà còn tìm lại niềm vui sống, quen thêm bạn bè và thấy mình có ích hơn. "Hóa ra tuổi già vẫn có thể rực rỡ nếu mình chịu bước ra ngoài", bà nói.

Chị Minh Anh khẳng định: "Đúng là khi cha mẹ về già mới biết niềm vui của họ cũng là hạnh phúc của con cháu".

Giờ đây, tối nào thấy mẹ trang điểm, xịt chút nước hoa và khoác chiếc khăn mỏng, Minh Anh chỉ mỉm cười: "Đi hát vui nhé mẹ!". Cả nhà đều ủng hộ và thậm chí còn là "fan ruột" đến cổ vũ bà biểu diễn.

Từ câu chuyện của mẹ chồng, Minh Anh nhận ra một điều giản dị:

"Người già đâu cần quá nhiều tiền bạc hay quà cáp, chỉ cần có niềm vui và cảm giác mình vẫn được sống có ích, thế là đủ. Khi bố mẹ vui, cả gia đình cũng tự nhiên hạnh phúc".