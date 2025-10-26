Khi phát hiện chồng âm thầm chuyển tiền cho mẹ suốt nhiều năm mà bà bảo chưa từng nhận một đồng, tôi điều tra và ngã ngửa với sự thật

Tôi lấy chồng đã được 12 năm. Cuộc sống vợ chồng tôi khá yên ổn, không giàu có gì nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Chồng tôi – Tuấn – làm kế toán cho một công ty xây dựng, còn tôi mở tiệm may nhỏ ở nhà. Chúng tôi có hai đứa con, một trai một gái, học hành ngoan ngoãn.

Tôi vẫn nghĩ mình là người quản lý tài chính khá chặt. Lương của hai vợ chồng gộp lại khoảng 45 triệu mỗi tháng, trừ chi phí sinh hoạt, học phí của con, tiền nhà… tôi vẫn cố gắng dành ra ít nhất 10 triệu để tiết kiệm. Ấy thế mà dạo gần đây, tôi bắt đầu thấy tài khoản chung hao hụt khó hiểu. Tuấn thì vẫn đều đặn chuyển lương về, nhưng cứ được vài hôm là tôi lại thấy biến mất vài triệu, có khi 5, có khi 10.

Một hôm, trong lúc dọn tủ giấy tờ, tôi tình cờ phát hiện cuốn sổ ghi chú chi tiêu mà Tuấn giấu trong cặp. Trong đó ghi chi chít những khoản “chuyển cho mẹ”, “cho mẹ mượn”, cứ vài triệu một lần, kéo dài suốt hơn sáu năm nay. Tôi choáng váng, nhẩm tính ra thì số tiền đó cũng đủ mua một mảnh đất nhỏ ở quê rồi.

Tôi không muốn làm ầm lên nên sang hôm sau, tôi gọi điện cho mẹ chồng, dò hỏi nhẹ nhàng. Bà nghe xong ngạc nhiên thật sự, nói: “Mẹ chưa từng nhận đồng nào của Tuấn cả. Nó gửi thì chắc gửi cho ai khác chứ mẹ không biết gì”. Tôi lặng cả người, cảm giác có bí mật gì đó mà tôi vừa phát hiện ra, đang dần hé lộ.

Tối đó, tôi mang chuyện ra hỏi Tuấn. Anh lúng túng một lúc rồi bảo: “Mẹ nói thế à? Ờ… chắc mẹ quên thôi. Anh chỉ gửi về giúp mẹ trả nợ hồi trước thôi mà”. Tôi nhìn thẳng vào mắt chồng, giọng bình thản nhưng lòng thì rối tung: “Nếu mẹ quên thì sao bà nhớ rất rõ rằng chưa nhận gì? 6 năm trời anh gửi tiền đi đâu?”.

Tuấn nhất quyết không nói gì nữa, anh cúi đầu, thở dài, rồi bỏ ra ban công. Đêm ấy chúng tôi không nói thêm câu nào, mỗi người nằm một phòng, ai cũng thao thức.

Hôm sau, tôi tra soát lại lịch sử chuyển khoản cũ, khi nhập số tài khoản mà Tuấn đã chuyển tiền, tôi giật mình khi thấy hiện lên tên một người phụ nữ khác, không phải tên mẹ chồng tôi.

Tôi chuyển đến đó 10 ngàn và ghi chú nội dung chuyển tiền là số điện thoại của tôi. 30 phút sau chưa thấy người đó gọi điện, tôi tiếp tục chuyển 20 ngàn nữa, nội dung: Goi cho con.

Quả nhiên tiền vừa chuyển đi thì 10 phút sau, điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi nghe máy mà tay run rẩy, giọng một người phụ nữ lớn tuổi, xa lạ đầu kia điện thoại. Sau cuộc trò chuyện kéo dài 40 phút thì tôi biết một chuyện còn động trời hơn. Hóa ra bà ấy mới là mẹ đẻ của chồng tôi, còn mẹ chồng hiện tại chỉ là mẹ kế nhưng bà nuôi Tuấn từ khi anh 4 tuổi. Mẹ đẻ bỏ chồng bỏ con ra đi, định kiếm được nhiều tiền thì quay về, không ngờ bị lừa, mất gần 20 năm sống trong nghèo khổ, 6 năm nay Tuấn tìm được và âm thầm trợ cấp cho bà.

Sau khi điều tra hết mọi chuyện mà tôi không biết nên làm gì nữa, giờ chỉ còn cách cùng chồng giấu kỹ mẹ nuôi, không để bà biết mà thêm đau lòng thôi!



