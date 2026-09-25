Giờ tôi mới biết, đây chính là món mặn ngon nhất mùa Trung thu

Mùa Trung thu, người ta thường nghĩ đến bánh nướng, bánh dẻo và những món quà mang vị ngọt. Nhưng nếu muốn làm một món mặn vừa đẹp mắt, vừa có hương vị rất riêng của mùa thu Hà Nội, tôi lại nghĩ ngay đến tôm bọc cốm chiên xù và phô mai que bọc cốm.

Cốm xanh thơm dịu khi gặp dầu nóng sẽ tạo thành lớp vỏ giòn, trong khi phần nhân bên trong vẫn giữ được vị ngọt của tôm hoặc độ béo dẻo của phô mai. Cách làm không quá phức tạp, nhưng cần chú ý một vài bước để lớp cốm bám chắc và không bị cháy khi chiên.

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Tôm bọc cốm chiên xù – bên ngoài giòn thơm, bên trong ngọt thịt

Nguyên liệu: Tôm sú loại to, cốm khô hoặc cốm dẹp, bột mì, trứng gà, dầu ăn, muối và tiêu.

Tôm bóc vỏ, bỏ đầu, rút chỉ lưng nhưng giữ lại phần đuôi để khi chiên trông đẹp mắt. Rửa sạch rồi thấm thật khô. Ướp tôm với một chút muối và tiêu trong khoảng 10 phút.

Đập trứng vào bát, đánh tan. Chuẩn bị riêng một đĩa bột mì và một đĩa cốm. Lần lượt nhúng tôm qua trứng, lăn một lớp bột mì mỏng rồi nhúng lại qua trứng và cuối cùng phủ cốm bên ngoài. Dùng tay ấn nhẹ để cốm bám đều quanh thân tôm. Cách áo hai lớp giúp phần cốm bám chắc hơn khi chiên.

Làm nóng dầu ở mức vừa, cho tôm vào chiên đến khi lớp cốm chuyển màu vàng xanh và tôm chín. Không nên chiên quá lâu vì tôm rất nhanh chín, trong khi cốm có thể bị sẫm màu và mất độ thơm. Vớt tôm ra giấy thấm dầu, dùng nóng cùng tương ớt hoặc sốt mayonnaise.

Mẹo: Tôm và cốm đều dễ ảnh hưởng đến chất lượng món ăn nếu còn nhiều nước. Vì vậy, tôm cần được thấm thật khô trước khi áo bột, còn cốm nên để khô ráo, tơi hạt.

Phô mai que bọc cốm – món ăn vặt nhưng đủ sức “chiếm sóng”

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Nguyên liệu: Phô mai mozzarella dạng khối, cốm khô, bột mì, trứng gà và dầu ăn.

Cắt mozzarella thành những thanh dài vừa ăn. Vì phô mai mềm khá nhanh ở nhiệt độ phòng, nên nếu thấy phô mai bắt đầu mềm, có thể cho vào ngăn đá khoảng 10 phút trước khi áo bột. Đây cũng là một mẹo được dùng trong các công thức phô mai que bọc cốm để dễ thao tác hơn.

Nhúng từng thanh phô mai vào hỗn hợp trứng và bột mì, sau đó lăn qua cốm, dùng tay ép nhẹ để cốm bám quanh bề mặt. Nếu muốn lớp vỏ chắc hơn, có thể áo thêm một lượt trứng và cốm.

Đun dầu nóng ở mức vừa rồi cho phô mai vào chiên nhanh. Khi lớp cốm bên ngoài vừa vàng giòn thì vớt ra ngay. Phô mai chỉ cần đủ nóng để bên trong mềm và kéo sợi, không nên chiên lâu vì phần nhân có thể chảy ra ngoài.

Món này nên ăn ngay khi còn nóng. Lớp cốm bên ngoài giòn thơm, bên trong là mozzarella béo mềm, có thể dùng cùng tương ớt, tương cà hoặc mayonnaise.

Vì sao cốm lại hợp với những món này?

Điểm thú vị nằm ở sự đối lập giữa lớp cốm xanh giòn bên ngoài và phần nhân mềm ngọt bên trong. Với tôm, vị ngọt tự nhiên của thịt tôm kết hợp với mùi thơm nhẹ của cốm tạo thành món ăn vừa thanh vừa béo. Với mozzarella, phần phô mai kéo sợi lại làm lớp vỏ cốm trở nên hấp dẫn hơn.

Nếu dùng cốm khô hoặc cốm dẹp khô, các công thức tham khảo đều sử dụng trực tiếp làm lớp áo ngoài sau khi nhúng qua trứng và bột; không cần biến cốm thành một loại bột chiên riêng.

Vì thế, thay vì chỉ dùng cốm cho những món quen thuộc, mùa Trung thu này có thể thử đưa cốm vào những món chiên mặn. Một đĩa tôm bọc cốm vàng giòn và vài que phô mai bọc cốm vừa có màu sắc đẹp mắt, vừa mang đúng cái vị thơm dịu rất đặc trưng của mùa thu.