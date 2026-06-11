Mang trong mình gen bệnh tan máu bẩm sinh, từng phải gác lại hành trình tìm con vì kinh tế khó khăn, vợ chồng chị Lương Thị Yến và anh Lò Văn Triệu (Điện Biên) đã có lúc nghĩ giấc mơ làm cha mẹ sẽ mãi dang dở. Thế nhưng sau 7 năm chờ đợi, một cơ hội từ chương trình "Tuần Lễ Vàng - Ươm mầm hạnh phúc" đã giúp gia đình nhỏ ấy có thêm hy vọng để bước tiếp và cuối cùng được nghe tiếng khóc chào đời của con yêu.

Khát khao có con nhưng đành gác lại vì gánh nặng cơm áo

Kết hôn từ năm 2018, cuộc sống của vợ chồng chị Lương Thị Yến và anh Lò Văn Triệu ở Điện Biên chủ yếu dựa vào làm nông và buôn bán nhỏ. Sau gần 2 năm mong con, anh chị bắt đầu uống đủ loại thuốc với hy vọng sớm đón tin vui. Tuy nhiên, mọi cố gắng đều chưa mang lại kết quả như mong đợi, trong khi áp lực tài chính ngày một lớn hơn.

"Có giai đoạn hai vợ chồng vừa lo tiền thuốc vừa lo chi phí sinh hoạt. Làm được bao nhiêu lại dành để chữa trị nhưng mãi vẫn chưa có con. Nhiều lúc mình nghĩ chắc phải dừng lại thôi vì không thể cố thêm nữa", chị Yến chia sẻ.

Năm 2022, trong một lần tình cờ đọc được thông tin về Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, anh chị quyết định vượt hơn 400km từ Điện Biên xuống Hà Nội với hy vọng tìm được hướng đi mới.

Kết quả sau thăm khám khiến cả hai càng thêm áp lực khi chị Yến mắc hội chứng buồng trứng đa nang, chồng tinh trùng yếu và đặc biệt bác sĩ cho biết cả hai đều mang gen bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia).

TS.BS Bùi Thị Phương Hoa tư vấn di truyền cho bệnh nhân

Theo TS.BS Di truyền Bùi Thị Phương Hoa - Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo, trong trường hợp cả bố và mẹ cùng mang gen Thalassemia, nguy cơ di truyền bệnh sang con là rất lớn nếu không có biện pháp can thiệp phù hợp.

"Tan máu bẩm sinh là bệnh lý di truyền có thể truyền sang thế hệ sau nếu cả bố và mẹ đều mang gen bệnh. Vì vậy, việc thực hiện IVF kết hợp xét nghiệm di truyền tiền làm tổ PGT-M có ý nghĩa rất quan trọng, giúp lựa chọn những phôi khỏe mạnh trước khi chuyển vào tử cung", bác sĩ Hoa cho biết.

Dù vậy, chi phí thực hiện IVF kết hợp sàng lọc phôi khi ấy vượt quá khả năng của gia đình chị Yến. "Mình nghĩ không biết phải mất thêm bao nhiêu năm tích cóp nữa mới đủ tiền điều trị. Khi đó, hai vợ chồng gần như rơi vào bế tắc", chị chia sẻ.

Khát khao có con vẫn còn đó, nhưng anh chị buộc phải gác lại hành trình điều trị để tiếp tục làm việc, tích góp từng chút một.

Gian nan và ánh sáng ở cuối con đường

Hai năm sau, vợ chồng chị Yến quay trở lại bệnh viện đúng thời điểm diễn ra chương trình Tuần Lễ Vàng - Ươm mầm hạnh phúc năm 2024. Khi biết chương trình có xét duyệt hỗ trợ miễn phí xét nghiệm phôi bệnh lý di truyền cho các gia đình khó khăn, anh chị lập tức đăng ký với hy vọng may mắn sẽ mỉm cười.

Và rồi điều kỳ diệu thực sự đã đến, gia đình chị Yến trở thành một trong những trường hợp nhận gói hỗ trợ miễn phí xét nghiệm sàng lọc phôi bệnh lý di truyền từ chương trình. "Nghĩ lại mà vẫn xúc động, hai vợ chồng vừa ôm nhau khóc vừa cảm thấy được an ủi vì gói hỗ trợ không chỉ là sự giúp đỡ về mặt vật chất mà hơn hết là sự an ủi về mặt tinh thần. Mình được quan tâm và không hề cô đơn trên hành trình tìm con này", chị Yến xúc động kể.

Từ cơ hội ấy, hành trình đón con yêu của anh chị chính thức được viết tiếp. Dẫu vậy, chặng đường phía trước vẫn còn thử thách. Lần chuyển phôi đầu tiên thất bại khiến cả hai suy sụp.

Sau thời gian hồi phục sức khỏe và tinh thần, chị Yến tiếp tục chuyển phôi lần hai. Vì quá mong ngóng nên đến ngày thứ 8 sau chuyển phôi chị đã thử thai, lần đầu tiên sau 7 năm chờ đợi, chị nhìn thấy hai vạch hiện lên. "Lần đầu tiên trong 7 năm mình nhận được 2 vạch. Mình gọi điện thông báo cho chồng mà chồng còn không tin, phải gửi cả ảnh để xác nhận", chị nhớ lại.

Em bé Lò Ngọc Diệu An đã chào đời khỏe mạnh sau 7 năm khắc khoải mong chờ

Và rồi sau 38 tuần 1 ngày, bé Lò Ngọc Diệu An chào đời khỏe mạnh trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình. Giờ đây, mỗi lần ôm con trong tay, chị Yến vẫn nghĩ mọi thứ như một giấc mơ.

Khi đã đón được con sau 7 năm chờ đợi, vợ chồng chị Yến vẫn nhiều lần nhắc về khoảnh khắc nhận cuộc gọi thông báo gia đình được hỗ trợ từ chương trình Tuần Lễ Vàng – Ươm mầm hạnh phúc. "Nếu không có gói hỗ trợ từ bệnh viện, chắc vợ chồng mình sẽ còn phải chờ rất lâu nữa, thậm chí có thể không dám tiếp tục hành trình này", chị nói.

Hành trình của gia đình chị Yến cũng là một trong rất nhiều câu chuyện được viết tiếp từ chương trình Tuần Lễ Vàng suốt nhiều năm qua. Từ những hỗ trợ thiết thực dành cho các gia đình hiếm muộn, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, chương trình đã giúp nhiều cặp vợ chồng có thêm cơ hội tiếp cận các phương pháp hỗ trợ sinh sản hiện đại và tiến gần hơn tới giấc mơ làm cha mẹ.

Hạnh phúc ngọt ngào luôn dành cho những gia đình kiên trì, không bỏ cuộc

Tiếng khóc chào đời của bé Diệu An hôm nay không chỉ khép lại hành trình 7 năm đầy gian nan của một gia đình nhỏ ở Điện Biên, mà còn là minh chứng cho ý nghĩa nhân văn mà Tuần Lễ Vàng – Ươm mầm hạnh phúc vẫn bền bỉ lan tỏa, trao thêm cơ hội cho những gia đình đang mong con và thắp tiếp hy vọng cho những hành trình chưa từng từ bỏ.

Chương trình Tuần Lễ Vàng – Ươm mầm hạnh 2026, bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tiếp tục xét duyệt 20 ca xét nghiệm sàng lọc phôi mang gen bệnh lý di truyền (tối đa 10 phôi/1 bệnh nhân).

Từ ngày 15/06 đến ngày 28/06, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội triển khai chương trình: "TUẦN LỄ VÀNG – ƯƠM MẦM HẠNH PHÚC 2026" với chủ đề: "Chắp cánh ước mơ làm cha mẹ". Tất cả các khách hàng đến thăm khám trong thời gian diễn ra chương trình được miễn phí: khám, tư vấn, siêu âm, xét nghiệm tinh dịch đồ; xét nghiệm AMH; chụp x-quang tử cung vòi trứng; giảm 20% chi phí xét nghiệm cận lâm sàng; tặng voucher hỗ trợ IVF trị giá 5 triệu đồng. Từ ngày 28/5 đến 28/6/2026, bệnh viện nhận xét duyệt hỗ trợ miễn phí 10 ca IVF miễn phí 100%; 10 ca phẫu thuật vi phẫu tìm tinh trùng MicroTESE. Đặc biệt, năm nay, bệnh viện tiếp tục xét duyệt 20 ca xét nghiệm sàng lọc phôi mang gen bệnh lý di truyền (tối đa 10 phôi/ 1 bệnh nhân).



