Từng nhiều năm không dám nghĩ tới việc thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) vì hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn, cặp vợ chồng người dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang chỉ biết ôm nhau bật khóc khi được thông báo nhận gói hỗ trợ 100% chi phí IVF từ chương trình "Tuần Lễ Vàng - Ươm mầm hạnh phúc" của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. Sau nhiều năm mong con, điều kỳ diệu cuối cùng cũng đến trong căn nhà nhỏ nơi vùng cao.

Hạnh phúc đón con yêu của cặp vợ chồng người dân tộc hiếm muộn 5 năm. Ảnh: BVCC

Đó là trường hợp của gia đình anh Nguyễn Văn Châm (SN 1993, dân tộc Tày) và chị Nguyễn Thị Phương (SN 1997, dân tộc Nùng), sinh sống tại xã Bằng Hành, tỉnh Tuyên Quang

5 năm mong con với gia đình anh Châm, chị Phương là quãng thời gian chất chứa nhiều áp lực và những nỗi niềm khó gọi thành tên.

Hai năm đầu sau kết hôn chưa có con, anh chị vẫn nghĩ mọi thứ bình thường nên chưa đi thăm khám. Đến năm thứ ba, nghe lời người thân, anh chị lặn lội nhiều nơi điều trị với hy vọng sớm có tin vui. Thế nhưng, mọi cố gắng đều không mang lại kết quả.

Khi quyết định đến một bệnh viện ở Hà Nội thăm khám, anh chị nhận được kết luận anh Châm thiểu tinh rất nặng, cơ hội có thai tự nhiên là không thể. Khoảnh khắc nghe bác sĩ thông báo, anh Châm gần như suy sụp hoàn toàn.

"Có lúc tôi nghĩ hay là để vợ đi tìm hạnh phúc mới", anh Châm nhớ lại. Thế nhưng, thay vì buông tay, chị Phương lại là người ở bên động viên chồng. Chị nói với anh, nếu không thể sinh con, hai vợ chồng sẽ xin con nuôi và tiếp tục sống cùng nhau.

Khi kinh tế trở thành rào cản lớn nhất trên hành trình tìm con

Những năm tháng mong con cũng là khoảng thời gian anh chị phải đối diện với không ít áp lực từ những câu hỏi vô tình của người xung quanh. Mỗi lần nghe ai hỏi chuyện bao giờ có em bé, cả hai lại chọn cách né tránh, ít xuất hiện ở nơi đông người hơn vì sợ những lời hỏi han.

Điều khiến hành trình tìm con của anh chị thêm chật vật là hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn. Trong gia đình, anh trai của anh Châm cũng hiếm muộn 10 năm, mẹ đẻ lại mắc ung thư vú nên mọi khoản chi tiêu đều trở thành gánh nặng.

Bước ngoặt đến vào năm 2024 khi anh chị biết đến chương trình "Tuần Lễ Vàng - Ươm mầm hạnh phúc" do Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức.

"Gia đình kinh tế khó khăn lắm, nhưng anh trai mình hiếm muộn lâu năm hơn nên vợ chồng mình quyết định nhường cơ hội điều trị trước cho anh chị. Bao nhiêu trâu bò trong nhà cũng bán đi để làm thụ tinh ống nghiệm cho anh trai", anh Châm chia sẻ.

May mắn sau đó, gia đình anh trai đã đón được con nhờ điều trị tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. Chính câu chuyện ấy đã trở thành động lực để vợ chồng anh Châm xuống Hà Nội thăm khám lần nữa.

Tuy nhiên, kết quả sau thăm khám anh chị nhận được vẫn không thay đổi. IVF là cơ hội lớn nhất nhưng cũng là điều nằm ngoài khả năng tài chính của đôi vợ chồng trẻ. Thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày khiến anh chị buộc phải gác lại giấc mơ làm cha mẹ để tiếp tục đi làm.

Tuần Lễ Vàng - cơ hội đổi thay cả hành trình tìm con

Bước ngoặt đến vào năm 2024 khi anh chị biết đến chương trình "Tuần Lễ Vàng - Ươm mầm hạnh phúc" do Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức. Đây là chương trình hỗ trợ cộng đồng thường niên dành cho các gia đình hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn.

Mang theo hy vọng, anh chị nộp hồ sơ xét duyệt gói hỗ trợ miễn phí 100% chi phí thực hiện IVF. Không dám kỳ vọng quá nhiều, nhưng rồi điều kỳ diệu đã đến khi vợ chồng anh Châm trở thành một trong 15 gia đình nhận được hỗ trợ năm đó.

"Lúc nộp hồ sơ, chúng mình không nghĩ sẽ được chọn, đến khi nhận cuộc gọi thông báo từ bệnh viện, hai vợ chồng ôm nhau khóc. Nếu không có chương trình này, không biết đến bao giờ chúng mình mới dám nghĩ đến chuyện có con", anh Châm xúc động kể lại.

Với anh chị, giá trị lớn nhất mà Tuần Lễ Vàng mang lại không chỉ là hỗ trợ tài chính, mà còn là cơ hội để những gia đình từng phải từ bỏ hy vọng có thể tiếp tục hành trình tìm con.

Quá trình thực hiện IVF của anh chị diễn ra thuận lợi. Trong suốt hành trình, vợ chồng anh Châm luôn nhận được sự đồng hành, động viên từ đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện.

Sau 12 ngày chuyển phôi, khoảnh khắc chị Phương cầm que thử thai trên tay và nhìn thấy hai vạch hiện lên dù còn mờ nhạt, cả hai đã vỡ òa trong niềm vui. Lần đầu tiên chị Phương biết đến que hai vạch, lần đầu tiên anh Châm được trải nghiệm cảm xúc mà anh bối rối không biết gọi tên.

Thai kỳ diễn ra thuận lợi và ngày con chào đời cũng trở thành khoảnh khắc đặc biệt nhất trong cuộc đời anh Châm. "Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn không tin mình đã được làm bố thật rồi", anh nói.

Anh Châm kể rằng từ khi có con, cuộc sống của cả gia đình trở nên rộn ràng, tất bật hơn hẳn. "Có những hôm đi làm, mình nhớ con đến mức chỉ muốn xong việc thật nhanh để về. Giờ căn nhà lúc nào cũng có tiếng con cười, tiếng con khóc, cảm giác rất hạnh phúc", anh Châm chia sẻ.

Với chị Phương, hành trình làm mẹ sau nhiều năm chờ đợi khiến chị càng trân trọng từng khoảnh khắc bình dị. Từ lần đầu được nghe tiếng tim thai, cảm nhận con đạp, đến lúc ôm con vào lòng sau sinh, mọi thứ đều trở thành ký ức mà chị chưa từng nghĩ có ngày mình được trải qua.

Sau tất cả khó khăn và những lần tưởng như phải từ bỏ, anh chị nói rằng điều quý giá nhất hiện tại chính là được cùng nhau nhìn con lớn lên mỗi ngày. Với vợ chồng anh Châm, chị Phương, cơ hội đến từ "Tuần Lễ Vàng - Ươm mầm hạnh phúc" không chỉ giúp họ có con, mà còn giúp một gia đình từng chật vật giữa gánh nặng kinh tế được giữ lại niềm tin vào tương lai.

Từ ngày 15/6 đến 28/6/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức chương trình “Tuần lễ vàng - Ươm mầm hạnh phúc 2026” với chủ đề “Chắp cánh ước mơ làm cha mẹ”. Theo đó, Bệnh viện miễn phí khám tư vấn, siêu âm, xét nghiệm tinh dịch đồ, xét nghiệm đánh giá dự trữ buồng trứng (AMH), chụp x-quang tử cung - vòi trứng; giảm 20% chi phí xét nghiệm cận lâm sàng; tặng phiếu hỗ trợ 5 triệu đồng khi thực hiện Thụ tinh trong ống nghiệm. 10 cặp vợ chồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước sẽ được miễn phí 100% chi phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) thông qua hình thức xét duyệt hồ sơ. Thời gian nhận hồ sơ xét duyệt từ ngày 28/5/2026 đến 28/6/2026.





