Từ thăm khám đến IVF miễn phí: Cơ hội "vàng" cho những gia đình hiếm muộn, khó khăn

Cách đây vài năm, 4 giờ sáng, anh Dương Văn Tám cùng vợ bắt chuyến xe từ Thái Nguyên xuống Hà Nội với hy vọng tiếp tục hành trình tìm con sau nhiều lần điều trị dang dở. Sau nhiều năm hiếm muộn, điều vợ chồng anh mong nhất vẫn là một tiếng gọi "ba", "mẹ" trong căn nhà nhỏ của mình.

Nhiều năm trước, hành trình tìm con của vợ chồng anh từng nhiều lần gián đoạn vì áp lực kinh tế. Những ngày đi làm thuê, gom góp từng khoản chi phí điều trị rồi lại lặng lẽ trở về sau những lần chưa thành công khiến cả hai có lúc gần như buông xuôi. "Nhiều khi nghĩ chắc mình không có duyên làm cha mẹ…", anh Tám chia sẻ.

BSCKI Phạm Văn Hưởng giải thích về quá trình thực hiện IVF cho cặp vợ chồng

Rồi họ biết đến chương trình "Tuần Lễ Vàng - Ươm mầm hạnh phúc" của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. Nhờ sự hỗ trợ từ chương trình miễn phí 100% chi phí thực hiện Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), vợ chồng anh Tám có cơ hội thực hiện IVF và hiện nay đã trở thành cha mẹ của hai em bé khỏe mạnh.

Vợ chồng anh Tám không phải là may mắn đặc biệt nhận được sự miễn phí 100% chi phí thực hiện Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) từ chương trình "Tuần Lễ Vàng - Ươm mầm hạnh phúc" của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội.

Ngày 15/5, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội thông tin sẽ tiếp tục triển khai Chương trình "Tuần lễ vàng - ươm mầm hạnh phúc 2026" với chủ đề: "Chắp cánh ước mơ làm cha mẹ", diễn ra từ ngày 15/06/2026 đến ngày 28/06/2026.

Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng sẽ được miễn phí 100% các dịch vụ như: Khám và tư vấn sức khỏe sinh sản; Siêu âm nang noãn; doppler tinh hoàn; Xét nghiệm tinh dịch đồ; Xét nghiệm đánh giá dự trữ buồng trứng (AMH); Chụp X-Quang tử cung vòi trứng.

Trong bối cảnh tỷ lệ sinh tại Việt Nam đang có xu hướng giảm trong những năm gần đây, việc chủ động tầm soát sức khỏe sinh sản sớm ngày càng được nhiều chuyên gia quan tâm. Theo Bộ Y tế, mức sinh của Việt Nam hiện đã giảm xuống dưới mức sinh thay thế, trong khi tình trạng vô sinh - hiếm muộn đang có xu hướng trẻ hóa. Chính vì vậy, chương trình năm nay tăng cường các hoạt động hỗ trợ tầm soát và đánh giá sức khỏe sinh sản, đây là những chỉ số quan trọng giúp các cặp đôi rõ hơn về khả năng sinh sản và có sự chuẩn bị phù hợp cho kế hoạch mang thai trong tương lai.

Thông qua các ưu đãi khám miễn phí, chương trình mong muốn tạo điều kiện để nhiều người dân được tiếp cận các dịch vụ thăm khám sức khỏe sinh sản từ sớm, qua đó nâng cao nhận thức về việc chủ động chăm sóc sức khỏe sinh sản trước hôn nhân và trước khi có kế hoạch sinh con.

Thạc sỹ Lê Thị Thu Hiền - Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội chia sẻ, có những gia đình sau nhiều năm tạm dừng điều trị vì áp lực kinh tế hoặc tinh thần quá mệt mỏi. Điều khiến các bác sỹ của bệnh viện trăn trở không chỉ là bài toán chuyên môn, mà còn là làm sao để họ có thêm cơ hội tiếp tục hành trình tìm con. Tuần Lễ Vàng được duy trì nhiều năm nay cũng xuất phát từ mong muốn đó, không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng điều trị, mà còn tiếp thêm động lực cho các gia đình hiếm muộn.

ThS.BS Lê Thị Thu Hiền - Giám đốc chuyên môn bệnh viện tư vấn kế hoạch điều trị cho bệnh nhân.

Được triển khai thường niên từ năm 2015, Tuần Lễ Vàng không chỉ là chương trình hỗ trợ thăm khám và điều trị vô sinh - hiếm muộn, mà còn là hoạt động cộng đồng mang dấu ấn riêng của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội trong hành trình đồng hành cùng các gia đình mong con.

Theo đó, chương trình đã hỗ trợ miễn phí 100% chi phí thực hiện IVF cho 79 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần chào đón 85 em bé khỏe mạnh chào đời. Nhiều gia đình khác hiện đang mang thai và đang tiếp tục trên hành trình điều trị.