Người phụ nữ này 33 tuổi, quê Ninh Bình, mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) sau hơn 9 năm mong con. Khi vào Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) chờ sinh ở tuần 39, chị được phát hiện khối u lớn bất thường trong ổ bụng.

Trong suốt thai kỳ, các lần siêu âm trước đó từng nghi ngờ có u buồng trứng hoặc hội chứng quá kích buồng trứng. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại kỹ lưỡng, bác sỹ Bệnh viện Phụ sản Trung ương nhận thấy nhiều dấu hiệu không phù hợp với các chẩn đoán này.

ThS.BS Phạm Thị Thu, khoa Chẩn đoán hình ảnh, cho biết khối u có cấu trúc gồm nang, vách và phần đặc nên dễ nghĩ đến u buồng trứng. Song dù thai đã lớn, việc khảo sát khó khăn, êkíp vẫn xác định được cả hai buồng trứng hoàn toàn bình thường.

Từ đó, bác sỹ loại trừ khả năng khối u phụ khoa và tiếp tục mở rộng thăm khám ổ bụng. Kết quả cho thấy khối u thực chất xuất phát từ lách.

Các bác sỹ xử trí cho nữ bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

Theo các chuyên gia, đây là bước ngoặt quan trọng của ca bệnh, bởi việc xác định chính xác nguồn gốc khối u giúp bác sỹ xây dựng chiến lược mổ phù hợp, chủ động chuẩn bị đường mổ rộng hơn và mời êkíp ngoại khoa phối hợp ngay từ đầu.

TS.BS Nguyễn Thái Giang, Phó trưởng khoa Phụ ung thư, cho biết thai phụ mang khối u lớn vùng bụng ở giai đoạn cuối thai kỳ là trường hợp hiếm gặp trong sản khoa. Trong bối cảnh hạn chế nhiều phương tiện chẩn đoán hình ảnh do đang mang thai, việc xác định đúng vị trí khối u có ý nghĩa quyết định.

Khi thai đủ 39 tuần, các bác sỹ phẫu thuật theo kế hoạch. Ca mổ được chia làm hai giai đoạn, đầu tiên là gây tê để mổ lấy thai, sau đó gây mê toàn thân để xử trí khối u. Em bé chào đời nặng 2,7 kg, hồng hào và được da kề da với mẹ ngay sau sinh.

Ngay sau đó, êkíp Bệnh viện Phụ sản Trung ương phối hợp các bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cắt bỏ khối u xuất phát từ lách, nặng tới 1,5kg.

Khối u được gửi giải phẫu bệnh xác định bản chất để từ đó tiếp tục theo dõi và tư vấn điều trị phù hợp cho bệnh nhân.

Sau hơn 9 năm mong con, người mẹ không chỉ đón con đầu lòng khỏe mạnh mà còn thoát nguy cơ từ khối u lớn tiềm ẩn nhiều biến chứng. Theo bác sỹ, ca bệnh này cho thấy vai trò quan trọng của chẩn đoán hình ảnh chính xác và phối hợp liên chuyên khoa trong xử trí những trường hợp phức tạp.