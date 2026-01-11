Từng nghĩ mình cao tay khi bán nhà lãi 1,2 tỷ trong 1 tháng, đến lúc ôm hơn 5 tỷ trong tay, tôi mới hiểu thế nào là hụt hẫng

Gia đình Viên từng rất vui khi mua được một căn chung cư 2 phòng ngủ, giá tròn 4 tỷ. Căn hộ không quá lớn nhưng bố trí hợp lý, ban công thoáng, ánh sáng tốt, lại nằm gần trường học của con và chỗ làm của hai vợ chồng. Với họ, đó là kết quả của nhiều năm tích cóp, vay mượn thêm một phần, đổi lại là cảm giác lần đầu tiên có một chỗ ở “thuộc về mình”.

Lãi cả tỷ bạc chỉ sau 1 tháng

Niềm vui ấy chưa kịp nguội thì chỉ sau đúng 1 tháng dọn vào ở, có người môi giới gọi điện hỏi Viên có bán lại không, giá 5,2 tỷ, sang tên nhanh gọn. Con số ấy khiến cả hai vợ chồng sững lại. Lãi 1,2 tỷ chỉ trong 1 tháng, một khoản mà nếu đi làm công ăn lương có khi phải mất cả chục năm mới để ra được.

Viên phân vân vài ngày, căn hộ đúng là rất ưng, từ hướng nhà đến hàng xóm, mọi thứ đều vừa vặn. Nhưng suy nghĩ lãi hơn 1 tỷ thì kiếm ở đâu cho nhanh như vậy. Cuối cùng, Viên quyết định bán. Cả nhà thu dọn đồ, chuyển ra thuê trọ, chờ mua căn khác.

Kế hoạch ban đầu của Viên rất đơn giản: bán căn này, cầm tiền mua căn khác rẻ hơn một chút, hoặc tương đương, nếu gặp may lại mua được căn giá tốt, ở một thời gian rồi bán tiếp. Thấy xung quanh nhiều người khoe “lướt sóng” nhà đất, Viên tin mình cũng có thể làm được.

Nhưng thực tế không đi theo tính toán. Khi cầm 5,2 tỷ trong tay và bắt đầu đi xem nhà, Viên mới nhận ra thị trường đã khác. Những căn hộ từng rao 4–5 tỷ giờ đều đã lên 6–7 tỷ. Những căn đẹp hơn, đúng gu, đúng khu vực thì giá đã chạm mốc 8–9 tỷ, thậm chí cao hơn. Với số tiền đang có, Viên chỉ còn lựa chọn những căn xa trung tâm hơn, chất lượng kém hơn, hoặc đã xuống cấp.

Viên chần chừ, nghĩ giá chắc sẽ điều chỉnh nhưng càng đợi, giá càng nhích lên. Thị trường nóng, người mua đông, người bán không vội. Những căn từng xem cách đó vài tháng, quay lại hỏi thì giá đã tăng thêm vài trăm triệu đến cả tỷ bạc.

Trong khi đó, tiền thuê 15 triệu mỗi tháng cho một căn hộ nhỏ, tầng thấp, nội thất cũ, còn kém xa căn chung cư đã bán. Mỗi lần dọn nhà, Viên lại nhớ đến ban công cũ, nơi cả nhà từng ngồi ăn tối, nhớ đến cảm giác yên tâm khi biết mình có nhà.

5,2 tỷ hiện nằm gọn trong sổ tiết kiệm ngân hàng. Lãi suất không thấp nhưng cũng chẳng đủ bù cho cảm giác hụt hẫng. Tiền thì có, nhà thì không, mỗi tháng vừa trả tiền thuê, vừa nhìn giá nhà tăng, Viên chỉ biết tiếc nuối. Nếu ngày đó không bán vội, nếu không nghĩ quá nhiều đến khoản lãi nhanh, có lẽ giờ gia đình đã yên ổn trong chính căn hộ của mình.

Mục tiêu tài chính

Câu chuyện của gia đình Viên không phải hiếm. Rất nhiều người từng rơi vào tình huống tương tự khi coi căn nhà để ở như một khoản đầu tư ngắn hạn. Vấn đề không nằm ở việc bán lãi hay không, mà ở chỗ không xác định rõ mục tiêu tài chính ngay từ đầu.

Với nhà để ở, giá trị lớn nhất không chỉ là tiền, mà là sự ổn định. Khi bán đi, người bán cần trả lời rõ câu hỏi: bán xong sẽ ở đâu và có khả năng mua lại căn tương đương hay không. Nếu thị trường đang trong xu hướng tăng, việc “bán rồi mua lại” thường tiềm ẩn rủi ro lớn hơn tưởng tượng.

Một sai lầm phổ biến là nhìn vào khoản lãi tuyệt đối mà bỏ qua chi phí cơ hội. Viên lãi 1,2 tỷ, nhưng đổi lại là mất đi một tài sản phù hợp với nhu cầu ở, phải chịu chi phí thuê nhà hàng tháng, cộng thêm áp lực tâm lý khi giá nhà tăng ngoài tầm với.

Với đầu tư bất động sản, cần tách bạch rõ: đâu là tài sản để ở, đâu là tài sản để đầu tư. Nếu đã xác định để ở lâu dài, không nên quá dễ dàng bán chỉ vì lãi ngắn hạn, trừ khi đã có phương án thay thế chắc chắn. Còn nếu muốn đầu tư, cần chuẩn bị sẵn nhiều kịch bản để phòng các rủi ro tài chính.

Câu chuyện của Viên là lời nhắc rằng trong tài chính cá nhân, không phải quyết định nào có lãi cũng là quyết định đúng. Đôi khi, giữ được sự ổn định cho gia đình, cho cuộc sống, mới là khoản “lãi” lớn nhất mà tiền bạc không dễ đo đếm.