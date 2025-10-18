Vợ liệt toàn thân vì bệnh hiếm, chồng bán nhà cuỗm sạch tiền rồi cao chạy xa bay

Vietnamnet dẫn nguồn tờ Yangtze Evening News cho biết, Lin 28 tuổi ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc từng là một hướng dẫn viên du lịch năng động.

Cô kết hôn với một người đàn ông họ Chang vào năm 2013. Bốn năm sau, biến cố ập tới gia đình nhỏ khi Lin bị chẩn đoán mắc một căn bệnh hiếm gặp ở hệ thần kinh trung ương. Bệnh tình trở nặng khiến Lin bị liệt hoàn toàn và không thể chủ động trong các sinh hoạt hàng ngày.

“Tôi ngồi trên xe lăn mỗi ngày, nhìn mọi người đi lại bên ngoài và tự hỏi vì sao mình lại mắc kẹt thế này”, cô chia sẻ.

Nỗi đau của cô càng thêm chồng chất khi người chồng đã lừa cô bán căn nhà trị giá 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,7 tỷ đồng) rồi bỏ trốn.

Lin đã kiện Chang ra tòa ở thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, với cáo buộc bỏ rơi vợ. Cuối năm 2022, Trương bị bắt sau 5 năm lẩn trốn. Hiện vẫn chưa rõ trong thời gian đó anh ta đã ở đâu và làm gì.

Tháng 3/2024, Chang bị tuyên 10 tháng tù vì tội bỏ rơi người thân. Sau đó, Lin đệ đơn ly hôn với lý do chồng cô “thà ngồi tù còn hơn thực hiện nghĩa vụ chăm sóc vợ”.

Tòa án đã chấp thuận yêu cầu ly hôn của Lin vào tháng 3 năm nay.

Các công tố viên địa phương cũng tiến hành hỗ trợ tư pháp cho Lâm, người đang sống trong cảnh nghèo khó, bằng cách cấp cho cô trợ cấp 65.000 nhân dân tệ (khoảng 240 triệu đồng).

Ngay sau khi được đăng tải, vụ việc đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng Trung Quốc. Nhiều bình luận khẳng định "hình phạt dường như vẫn còn quá nhẹ" sau loạt hành động nhẫn tâm mà Chang đã gây ra cho vợ.

“Một người đàn ông nhẫn tâm như vậy mà chỉ bị phạt nhẹ”, một cư dân mạng bình luận.

Một người khác lại nói: “10 tháng tù mà đổi lấy cả cuộc đời được tự do, không phải chăm sóc người liệt, cũng đáng đấy chứ!”.

Một người khác đặt câu hỏi: “Không biết căn nhà đó là mua trước hôn nhân hay sau. Nếu mua trước thì anh ta giữ tiền cũng là hợp lý thôi".

Theo báo Dân việt, ở Trung Quốc, các vụ việc người mắc bệnh nặng bị vợ/chồng bỏ rơi thường xuyên trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội.

Năm 2024, một người đàn ông ở tỉnh An Huy, Trung Quốc đã bị kết án 1 năm tù vì bỏ rơi người vợ mắc ung thư giai đoạn cuối chỉ 2 tháng sau khi kết hôn.

Sau khi chăm sóc vợ một thời gian ngắn, anh ta bỏ đi sang thành phố khác và mất liên lạc. Người vợ sau đó qua đời sau nhiều tháng điều trị trong bệnh viện. Người chồng không hề chăm sóc hay chi trả viện phí cho vợ, chỉ liên hệ với cô đúng hai lần để yêu cầu ly hôn.