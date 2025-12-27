Thanh niên 26 tuổi bán nhà, bán xe, nghỉ việc ngay sau khi tìm thấy cha mẹ ruột

Theo thông tin từ báo Dân việt, ngày 12/12, Peng Congcong, 26 tuổi, quê tỉnh Giang Tây (miền đông nam Trung Quốc), chia sẻ bài viết nhìn lại một năm kể từ ngày trở về với gia đình ruột thịt - dấu mốc mà anh gọi là “năm tái sinh”.

Peng kể, khi gia đình chuyển đến Bắc Kinh, anh bị kẻ xấu dụ dỗ rồi bắt cóc lúc đang chơi một mình gần chợ. Cha mẹ anh tuyệt vọng báo tin con mất tích, dán thông báo khắp nơi và kiên trì tìm kiếm suốt 21 năm. Trong quãng thời gian này, Peng lớn lên trong một gia đình ở tỉnh Giang Tô và được đặt tên là “Zhang Kun”.

Tháng 12/2024, cảnh sát thông báo cho Peng rằng anh không phải người Giang Tô mà là người Giang Tây và cha mẹ đẻ đã tìm thấy anh thông qua xét nghiệm ADN. Peng bay tới Bắc Kinh đoàn tụ cùng cha mẹ và hai chị gái.

Peng cùng cha mẹ ruột. Ảnh: Douyin.

Gia đình đưa anh quay lại khu chợ hồi nhỏ, tham quan danh lam thắng cảnh địa phương và trở về quê cũ ở Giang Tây, nơi dân làng bắn pháo hoa, mở tiệc chúc mừng cả nhà đoàn tụ.

"Đây mới là cảm giác của một mái ấm thực sự. Với sự chăm sóc của cha mẹ, các chị ở bên cạnh và lời chúc phúc của họ hàng, tôi cảm nhận sự gắn kết sâu sắc từ tận đáy lòng", Peng viết.

Trước đó, cuộc sống của Peng gắn với Giang Tô, từ công việc, bạn bè, nhà cửa và xe cộ. Nhưng sau cuộc đoàn tụ, anh nghỉ việc, chuyển hộ khẩu, bán nhà và xe. “Những thứ ấy không thuộc về tôi, nên tôi trả lại”, anh nói. Anh cho biết căn nhà do cha mẹ nuôi mua, còn anh chỉ chi tiền sửa sang. Anh chấm dứt mọi ràng buộc ở Giang Tô và quay về Giang Tây để bắt đầu lại từ đầu.

Peng chia sẻ rằng suốt 20 năm, cha mẹ ruột sống trong day dứt và nỗi đau. “Giờ tôi đưa họ đi du lịch, cùng thưởng thức những món ăn ngon, mong bù đắp dần dần những gì thời gian đã lấy đi”, anh viết.

Dân làng bắn pháo hoa, mở tiệc chúc mừng cả nhà đoàn tụ. Ảnh: Douyin.

Anh cũng trở thành tình nguyện viên giúp đỡ các gia đình tìm kiếm trẻ em mất tích và kiếm sống bằng cách bán đồ gia dụng trên mạng xã hội. Anh quyên góp toàn bộ lợi nhuận từ buổi livestream đầu tiên cho tổ chức từ thiện tìm kiếm trẻ em Con Ơi Về Nhà, theo VnExpress.

Câu chuyện của Peng đã chạm đến trái tim của người dùng mạng xã hội tại Trung Quốc.

"Tôi ngưỡng mộ lòng can đảm của anh ấy. Không phải ai cũng có thể từ bỏ tất cả những gì mình đã gây dựng để bắt đầu lại ở một thành phố mới. Hy vọng gia đình anh sẽ hạnh phúc", một người viết.

"Cả kẻ buôn người và kẻ mua đều phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Tiền bạc không bao giờ mua được tình yêu thực sự hay tình cảm gia đình", một người khác nhấn mạnh.