Từng là món "nhà nghèo", nay thành đặc sản được săn đón, vừa dễ làm lại ngon nhức nhối

Có một thời, tóp mỡ là món ăn gắn với sự chắt chiu của nhiều gia đình Việt. Sau khi thắng mỡ lấy mỡ nước, phần tóp còn lại được tận dụng để ăn với cơm nóng, cháo trắng hoặc dưa cải muối. Ngày nay, món ăn dân dã ấy lại trở thành "ngôi sao" trong nhiều quán ăn, từ xôi tóp mỡ Triều Khúc đến tóp mỡ sốt mắm tỏi được bán online khắp nơi.

Nếu muốn tự làm tại nhà, bạn có thể tham khảo 2 cách chế biến dưới đây.

1. Tóp mỡ kiểu Triều Khúc - giòn bên ngoài, béo thơm bên trong

Đây là kiểu tóp mỡ thường ăn kèm xôi ở nhiều hàng quán tại khu vực Triều Khúc (Hà Nội). Bí quyết nằm ở việc thắng mỡ đúng nhiệt để tóp không bị khô xác.

Nguyên liệu

500g mỡ lưng hoặc mỡ gáy lợn

1 thìa cà phê muối

Một ít nước lọc

Cách làm

Món nhậu được nhiều người yêu thích

Mỡ rửa sạch với nước muối loãng rồi để ráo. Cắt miếng vuông khoảng 2-3cm, không nên cắt quá nhỏ vì tóp sẽ teo lại khi thắng.

Cho mỡ vào chảo cùng khoảng 50ml nước lọc. Việc thêm nước giúp mỡ nóng đều, hạn chế cháy cạnh ở giai đoạn đầu.

Đun lửa vừa đến khi nước cạn, sau đó hạ lửa nhỏ. Đảo nhẹ tay liên tục để mỡ tiết dần và tóp chuyển sang màu vàng nhạt.

Khi miếng tóp vàng ruộm, nổi lên mặt mỡ và có tiếng lách tách nhỏ thì vớt ngay ra rổ có lót giấy thấm dầu. Không nên để quá lâu vì sau khi nguội, tóp sẽ tiếp tục giòn thêm.

Để tóp nghỉ khoảng 10 phút trước khi dùng.

Cách ăn ngon

Tóp mỡ ăn cùng xôi nếp, rắc thêm hành phi, ruốc, chà bông, mỡ hành và chút nước mắm pha sẽ tạo nên hương vị béo thơm đặc trưng của món xôi tóp mỡ nổi tiếng.

2. Tóp mỡ sốt mắm tỏi - mặn ngọt, giòn thơm "gây nghiện"

Nếu muốn đổi vị, bạn có thể làm tóp mỡ sốt mắm tỏi - món ăn đang được nhiều người yêu thích vì có thể dùng với cơm, mì trộn hoặc ăn vặt.

Nguyên liệu

300g tóp mỡ đã thắng

2 thìa canh nước mắm

1 thìa canh đường

1 thìa cà phê tương ớt (tùy thích)

5 tép tỏi băm

1-2 quả ớt

Vài lá chanh thái chỉ

Cách làm

Phi thơm tỏi với một ít dầu. Khi tỏi vừa chuyển vàng, cho nước mắm, đường và tương ớt vào, khuấy trên lửa nhỏ đến khi hỗn hợp hơi sánh.

Cho tóp mỡ vào đảo nhanh khoảng 30-40 giây để nước sốt áo đều bề mặt. Không nên đảo quá lâu vì tóp sẽ hút ẩm và mất độ giòn.

Tắt bếp, thêm lá chanh thái chỉ rồi đảo đều.

Đợi nguội hoàn toàn trước khi cho vào hũ kín. Cách này giúp tóp giữ được độ giòn lâu hơn.

Cách ăn ngon

Ảnh minh họa

Tóp mỡ sốt mắm tỏi có thể ăn với cơm trắng, xôi, bánh tráng trộn, mì trộn hoặc dùng như món ăn vặt. Vị mặn ngọt hòa quyện cùng mùi thơm của tỏi và lá chanh giúp món ăn đỡ ngấy hơn.

Mẹo để tóp mỡ giòn lâu

Chọn mỡ lưng hoặc mỡ gáy thay vì mỡ sa vì phần mỡ này chắc, ít bị vụn.

Luôn thắng ở lửa nhỏ sau khi nước cạn để mỡ chảy từ từ.

Không vớt quá sớm vì tóp chưa đủ giòn, cũng không để quá lâu vì dễ khô cứng.

Để tóp nguội hẳn rồi mới đậy kín hoặc trộn sốt.

Nếu muốn ăn lại sau vài ngày, có thể cho vào nồi chiên không dầu ở 160 độ C khoảng 3-5 phút để tóp giòn trở lại.

Từ món ăn gắn với ký ức của nhiều thế hệ, tóp mỡ ngày nay được biến tấu theo nhiều cách nhưng vẫn giữ được sức hấp dẫn nhờ hương thơm đặc trưng và vị giòn béo khó lẫn. Chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc và một chút khéo léo, bạn đã có thể tự làm món ăn dân dã này ngay tại nhà.