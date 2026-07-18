Tôi mua vì được sale 50% ai ngờ lại thành món được cả nhà yêu cầu nấu lại nhiều nhất

Hôm ấy đi chợ muộn, quầy rau gần như đã bán hết. Đang định quay về thì tôi thấy siêu thị treo biển: "Nấm đùi gà sale 50%".

Thấy còn khá tươi, tôi mua luôn 1kg, trong đầu chỉ nghĩ tối nay xào với thịt bò cho nhanh.

Về đến nhà, con bảo không thích ăn nên tôi tụt cảm xúc hẳn. Nhưng tự nhiên lại nghĩ, sao mình không biến tấu 1 chút biết đâu cả nhà lại mê.

Món thứ nhất: Nấm đùi gà áp chảo bơ tỏi

Đây là món khiến cả nhà bất ngờ nhất.

Nấm được cắt khoanh dày khoảng 2cm, khứa nhẹ mặt trên rồi áp chảo đến khi vàng đều hai mặt.

Cuối cùng cho bơ, tỏi băm và chút tiêu vào đảo nhanh.

Bên ngoài hơi xém cạnh, bên trong vẫn mọng nước, thơm mùi bơ và tỏi. Ăn một miếng có cảm giác giòn nhẹ, ngọt tự nhiên, chẳng khác gì món khai vị ở nhà hàng.

Cách làm

2 cây nấm đùi gà lớn.

20g bơ lạt.

4 tép tỏi.

Muối, tiêu.

Áp chảo nấm khoảng 3 phút mỗi mặt, sau đó thêm bơ và tỏi, đảo thêm một phút rồi tắt bếp.

Món thứ hai: Nấm đùi gà kho tiêu

Món này rất hợp với cơm nóng.

Nấm cắt miếng vừa ăn, rim cùng nước mắm, tiêu, hành tím và chút nước màu đến khi nước kho sánh lại.

Nấm thấm đều gia vị nhưng vẫn giữ được độ dai nhẹ, càng nhai càng ngọt.

Cách làm

2 cây nấm đùi gà.

Hành tím.

Nước mắm, tiêu, nước màu.

Kho nhỏ lửa khoảng 15 phút đến khi nước rút còn sền sệt.

Món thứ ba: Nấm đùi gà xào thịt bò

Đây là món quen nhưng chưa bao giờ hết hấp dẫn.

Thịt bò được xào săn trên lửa lớn rồi cho nấm vào đảo nhanh.

Chỉ cần thêm hành tây và chút tiêu là món ăn đã thơm lừng.

Nấm hút phần nước ngọt từ thịt bò nên đậm đà hơn hẳn.

Cách làm

150g thịt bò.

2 cây nấm đùi gà.

Hành tây, tỏi.

Xào bò trước khoảng một phút rồi cho nấm vào đảo thêm 3-4 phút.

Chỉ một nguyên liệu nhưng đủ đổi vị cả tuần

Điều thú vị ở nấm đùi gà là vị ngọt tự nhiên và kết cấu giòn dai, rất dễ kết hợp với nhiều nguyên liệu.

Áp chảo thì thơm mùi bơ, kho tiêu thì đậm đà, còn xào thịt bò lại tròn vị. Ba món ăn nhưng cảm giác như ba nguyên liệu hoàn toàn khác nhau.

Tổng chi phí chỉ khoảng 60.000-65.000 đồng , đủ để làm ba món cho gia đình 3-4 người.

Từ hôm ấy, cứ thấy nấm đùi gà được giảm giá là tôi lại mua vài cây. Không phải vì rẻ, mà vì chỉ cần thay đổi một chút cách chế biến là đã có ngay những món ăn vừa ngon, vừa đẹp mắt, đến mức cả nhà ăn xong lại hỏi: "Bao giờ nấu lại món nấm ấy?".