Khi sầu riêng bắt tay trứng muối: Món ốc gây tò mò nhất hè này

Sầu riêng từ lâu đã được mệnh danh là "vua của các loại trái cây". Thứ quả nhiệt đới có mùi hương nồng nàn, gây ấn tượng đặc biệt. Có khi khiến người ta mê mẩn, có khi lại khiến người ta e dè ngay từ lần đầu gặp gỡ. Nhưng với những ai đã trót yêu sầu riêng thì lại xem đó là một trong những hương vị gây thương nhớ nhất.

Người ta từng mang sầu riêng vào kem, bánh, chè, pizza, thậm chí cả lẩu... nhưng ít ai nghĩ rằng sẽ có một ngày sầu riêng lại "bắt tay" với trứng muối để làm nước sốt ăn cùng... ốc hương.

Nghe qua thì có vẻ khá liều lĩnh.

Thế nhưng chính sự táo bạo ấy lại khiến rất nhiều tín đồ ăn uống phải tò mò. Bởi nếu trứng muối vốn nổi tiếng với vị mặn béo đặc trưng, còn sầu riêng lại thơm ngậy và ngọt dịu thì khi hai nguyên liệu tưởng như đối lập này hòa quyện, liệu sẽ tạo nên điều gì?

Không còn là vị sốt trứng muối quen thuộc, phần nước sốt ở đây được đánh nhuyễn cùng sầu riêng chín, tạo nên một kết cấu sánh mịn, thơm ngậy nhưng không hề gắt (Ảnh: Ốc 29)

Ốc hương sốt trứng muối sầu riêng: Nghe lạ nhưng ăn là ghiền!

Có những món ăn sinh ra để an toàn.

Nhưng cũng có những món ăn sinh ra để khiến thực khách phải bất ngờ.

Ốc hương sốt trứng muối sầu riêng chính là một trong số đó! (Ảnh: Ốc 29)

Trứng muối mang đến vị mặn béo đậm đà, còn sầu riêng lại làm dịu tổng thể bằng hương thơm đặc trưng và vị ngọt rất nhẹ phía sau. Khi phủ lên từng con ốc hương tươi giòn, phần sốt bám đều từng lớp vỏ, để mỗi lần khều một con ốc là thêm một lần cảm nhận trọn vị.

Điều thú vị là món "chấm mút" này không hề có cảm giác "ngấy" như nhiều người vẫn nghĩ. Ngược lại, vị mặn - béo - thơm - ngọt được cân bằng khéo léo, khiến người thưởng thức càng ăn càng cuốn.

Thứ níu chân thực khách không chỉ là những con ốc hương giòn ngọt, mà còn là phần sốt trứng muối sầu riêng sánh mịn (Ảnh: Ốc 29)

Và sau khi đã "xử đẹp" hết phần ốc, rất nhiều người lại chưa muốn kết thúc. Bởi còn cần một ổ bánh mì nóng giòn, xé từng miếng nhỏ rồi chấm ngập vào lớp sốt vàng óng ấy để cảm nhận trọn vẹn vị mặn béo của trứng muối hòa cùng hương thơm ngậy rất đặc trưng của sầu riêng. Càng chấm, càng thấy cuốn, đến mức chẳng ai muốn bỏ phí những lớp sốt cuối cùng.

Có lẽ cũng đã lâu rồi, dân mê ốc mới có một món ăn khiến mọi người rủ nhau đến thử chỉ vì sự kết hợp quá lạ. Nghe thì tưởng không liên quan, nhưng chỉ cần nếm một miếng là đủ hiểu vì sao nhiều người lại gật gù: "Ủa... hợp thật!".

Thưởng thức Ốc hương sốt trứng muối sầu riêng tại hệ thống Ốc 29

Ốc 29 - Ốc ngon Hà Nội được thành lập từ năm 2016 và là một trong những chuỗi cửa hàng ốc hải sản được nhiều thực khách yêu thích tại Thủ đô. Không chỉ sở hữu thực đơn đa dạng với nhiều cách chế biến độc đáo, Ốc 29 còn mang đến trải nghiệm thưởng thức món ăn đường phố trong một không gian chỉn chu, sạch sẽ theo tiêu chuẩn nhà hàng.

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Deal sốc 99k dành cho Ốc hương sốt trứng muối sầu riêng, áp dụng từ 15/07 - 31/07 (Ảnh: Ốc 29)

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