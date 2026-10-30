Nhìn xe đẩy đầy ắp thực phẩm chồng mua cho cả tuần, tôi vừa mừng vừa chạnh lòng khi nghĩ tới khoản viện phí 10 triệu

Tôi lấy chồng đã gần 6 năm, cuộc sống gia đình nhìn chung ổn định. Chồng tôi là người kiếm tiền chính, còn tôi làm nhân viên văn phòng, thu nhập mỗi tháng khoảng 10 triệu đồng. Hai vợ chồng có hai con nhỏ, tiền nhà, tiền học hành, sinh hoạt đều do chồng tôi quản lý và phân chia. Anh không phải người keo kiệt, nhưng khá nguyên tắc trong chuyện tiền bạc. Mỗi tháng, anh đưa tôi một khoản cố định để đi chợ, mua sắm những thứ cần thiết cho gia đình. Những khoản lớn hơn đều phải bàn bạc với nhau.

Có một chuyện tôi vẫn âm thầm làm suốt mấy năm qua, đó là gửi tiền về quê cho mẹ đẻ. Bố tôi mất sớm, mẹ sống một mình trong căn nhà cũ, thu nhập chẳng có bao nhiêu. Tôi thương mẹ nên tháng nào cũng cố gắng dành riêng 2-3 triệu đồng gửi về để bà có tiền ăn uống, thuốc thang và những khoản lặt vặt. Tôi không nói với chồng vì sợ anh nghĩ tôi không biết vun vén cho gia đình nhỏ, trong khi hai đứa con vẫn còn nhiều khoản phải lo.

Thực ra, số tiền ấy không phải quá lớn, nhưng vì không muốn giải thích nên tôi thường phải xoay xở từ khoản chi tiêu cá nhân, đôi khi bớt lại một chút tiền mua sắm hoặc ăn uống. Tôi nghĩ mình đi làm cũng có thu nhập, giúp mẹ một chút là chuyện bình thường. Hơn nữa, mẹ chưa bao giờ đòi hỏi hay than phiền với tôi về tiền bạc.

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Thế nhưng tháng này mẹ tôi đổ bệnh. Ban đầu bà chỉ kêu mệt, ăn uống kém, nhưng khi tôi gọi điện về thì mới biết bà đã phải đi khám và bác sĩ khuyên nên nhập viện để theo dõi thêm. Nghe mẹ nói cần một khoản tiền để làm xét nghiệm và điều trị, tôi vô cùng sốt ruột. Tôi muốn gửi về ít nhất 10 triệu đồng để mẹ yên tâm chữa bệnh, nhưng nhìn lại số tiền trong tài khoản, tôi chẳng biết lấy đâu ra.

Tôi đành tính cách cắt bớt tiền đi chợ trong tháng này. Mấy ngày liền, bữa cơm nhà chỉ có rau, trứng, đậu phụ, thêm chút thịt kho để các con ăn. Chồng tôi vốn không quá để ý chuyện ăn uống, nhưng hôm đó nhìn mâm cơm đơn giản, anh bất ngờ hỏi có chuyện gì mà dạo này tôi nấu nướng sơ sài thế.

Tôi lại nói dối rằng thực phẩm gần đây đắt đỏ, đi chợ một lúc đã hết tiền. Không ngờ anh lập tức đưa cả 3 mẹ con đi siêu thị, mua đủ thịt cá, rau củ, sữa và đồ ăn dự trữ cho cả tuần. Anh còn bảo tôi cứ chọn những thứ cần thiết, đừng vì tiết kiệm vài trăm nghìn mà để cả nhà ăn uống thiếu thốn.

Nhìn chồng đẩy xe hàng đầy ắp, tôi vừa vui vừa thấy khó xử. Anh không tiếc tiền cho vợ con, nhưng tôi lại chẳng biết mở lời thế nào về chuyện của mẹ. Tôi không muốn tiếp tục giấu giếm, nhưng cũng sợ anh thắc mắc vì sao bao lâu nay tôi âm thầm gửi tiền về quê mà không bàn bạc với anh.

Tôi đang nghĩ có nên nói thật với chồng rằng tháng nào mình cũng gửi về cho mẹ 2-3 triệu đồng, rồi trực tiếp xin anh 10 triệu để lo viện phí lần này hay không?