Mẹ chồng lên chăm con dâu ở cữ, bà nấu ăn dọn dẹp chẳng chê được nhưng có một chuyện liêp tiếp xảy ra vào cuối tuần khiến tôi chạnh lòng

Khi tôi mang thai đến tháng thứ 9, chồng bắt đầu lo lắng vì công việc của anh khá bận, thường xuyên đi từ sáng sớm đến tối muộn. Sợ tôi ở nhà một mình chẳng may chuyển dạ không có ai bên cạnh, anh chủ động đón mẹ từ quê lên ở cùng để chăm sóc con dâu. Tôi cũng thấy đó là việc hợp lý nên rất vui vẻ.

Mẹ chồng tôi không phải người quá tháo vát, nhưng được cái tính tình dễ chịu. Bà biết nấu những món ăn cơ bản, nhà cửa cũng thường xuyên được lau dọn gọn gàng. Bà không hay cằn nhằn, không soi mói vợ chồng tôi, cũng chẳng có thói quen hỏi han quá sâu vào những chuyện riêng tư. Thành ra, dù sống chung nhưng tôi không cảm thấy quá gò bó.

Chỉ có một chuyện khiến tôi hơi khó chịu, đó là cuối tuần nào bà cũng muốn về quê. Bà bảo ở nhà còn có ông, vườn rau cần chăm, nhà cửa phải dọn dẹp, không thể bỏ đi cả tuần được. Mỗi lần về, tôi lại đưa bà tiền xe, rồi thêm chút tiền mua quà cho ông ở nhà. Ban đầu tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì, coi như con cháu biếu bố mẹ. Thỉnh thoảng bà còn mua rau, trứng ở quê mang lên nên tôi cũng thấy vui.

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Nhưng khi tôi sinh con, mọi chuyện bắt đầu khác. Tôi sinh mổ, sức khỏe không quá yếu nhưng vẫn còn đau nhức, việc chăm trẻ sơ sinh khiến tôi nhiều lúc kiệt sức. Những ngày đầu, tôi rất cần có người bên cạnh, nhất là khi chồng đi làm cả ngày. Vậy mà mẹ chồng vẫn giữ thói quen cũ. Cứ đến trưa thứ Bảy, bà lại thu xếp đồ đạc về quê, tối Chủ nhật mới quay trở lại.

Có tuần tôi còn chưa kịp hồi phục, con thì quấy khóc, ngủ ngày cày đêm. Chồng tôi phải tranh thủ về sớm hơn một chút để đỡ đần vợ. Tôi không dám trách mẹ chồng, bởi bà cũng có chồng, có nhà cửa và những việc riêng cần lo. Nhưng thú thật, cảm giác cuối tuần nào mình cũng phải tự xoay xở trong khi người được đón lên để chăm sóc lại thường xuyên vắng mặt khiến tôi khá tủi thân.

Điều khó nói hơn là mỗi lần bà về quê, tôi vẫn đưa tiền xe cộ, quà bánh như trước. Tôi không tiếc vài trăm nghìn, nhưng đôi lúc cũng tự hỏi liệu mình có đang quá dễ dãi hay không?

Tôi chưa từng mong mẹ chồng phải phục vụ mình cả ngày, nhưng ít nhất trong tháng đầu sau sinh, tôi nghĩ bà có thể ở lại giúp con cháu ổn định hơn. Tôi định nói chuyện này với chồng, nhưng lại sợ anh cho rằng tôi tính toán với mẹ. Dù sao bà cũng đã bỏ quê lên chăm con dâu, chỉ là bà như đi làm hành chính, cuối tuần lại về quê thế này khiến tôi không biết phải nói thế nào để giữ bà lại hết tháng đầu tiên.