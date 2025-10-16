Ngày thứ Ba vừa qua, Meghan Markle tham dự hội nghị Fortune Most Powerful Women tại thủ đô Washington D.C, nơi quy tụ những gương mặt quyền lực hàng đầu thế giới. Cô chọn diện chân váy da midi màu kem, kết hợp áo tiệp màu và giày cao gót nude - một outfit vừa trang nhã, vừa sang trọng, chuẩn hình ảnh “nữ lãnh đạo hiện đại”.

Thế nhưng, ngay sau khi hình ảnh của cô được lan truyền, cộng đồng mạng đã nhanh chóng phát hiện chi tiết thú vị: Phong cách này trông… quen quen . Một người viết trên Instagram: “Trời ơi, bộ đồ này đúng là Rachel Zane tái xuất!”. Người khác bình luận: “Meghan ơi, cô đang cosplay chính mình trong Suits đấy à?”. Một fan khác hào hứng: “Thấy Meghan trong chân váy bút chì là tôi nhớ ngay Rachel Zane. Vẫn đẳng cấp, vẫn sang, vẫn thông minh như ngày nào".

Thực tế, trước khi trở thành Công tước xứ Sussex, Meghan từng là diễn viên Hollywood nổi tiếng với vai Rachel Zane - cô trợ lý luật quyến rũ và đầy khí chất trong series Suits đình đám của Netflix. Cô gắn bó với bộ phim suốt 7 mùa, từ năm 2011 đến 2018 trước khi rời bỏ sự nghiệp diễn xuất để kết hôn với Vương tử Harry và chuyển đến Anh.

Bộ trang phục tại hội nghị mới nhất của Meghan, từ màu sắc đến kiểu dáng, được cho là gợi lại gần như hoàn hảo phong cách công sở đặc trưng của Rachel Zane: Thanh lịch, tinh tế, vừa mạnh mẽ vừa gợi cảm. Với người hâm mộ, đây dường như là “lời chào nhẹ nhàng” mà Meghan gửi đến quá khứ - thời kỳ cô là biểu tượng nữ quyền trên màn ảnh nhỏ, trước khi trở thành tâm điểm của Hoàng gia.

Dưới phần bình luận, hàng loạt người bày tỏ sự thích thú: “Thấy Meghan là nhớ Rachel – bộ váy bút chì ngày ấy vẫn hợp đến lạ". “Nữ công tước sang trọng nhất là đây! Không chỉ đẹp, cô ấy còn đang sống đúng tinh thần của chính nhân vật mình từng thể hiện".

Dù Meghan Markle giờ đã là Vương tức xứ Sussex – vợ của Vương tử Harry nhưng có vẻ, “nàng Rachel Zane” vẫn sống đâu đó trong phong cách và thần thái của cô: Tự tin, trí tuệ, và đầy sức hút.

Theo Express