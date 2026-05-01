Rằm tháng 3 Âm lịch là thời điểm chuyển giao quan trọng trong năm, khi tiết trời sang hè rõ rệt, vạn vật sinh sôi và vận khí của con người cũng theo đó mà thay đổi. Trong tử vi cổ truyền, các thầy phong thủy thường nhắc đến Rằm tháng 3 như một "mốc reset" - những ai đang chật vật suốt mấy tháng đầu năm có thể sẽ tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm, còn những ai đã chuẩn bị kỹ lưỡng thì đây chính là lúc gặt hái. Theo các luận giải dân gian, có 3 con giáp đặc biệt được hưởng lợi từ sự chuyển dịch này, vận trình hanh thông, công việc và tài chính đều có những bước tiến đáng mừng.

Tuổi Sửu - Vận khí đảo chiều, công việc hanh thông sau chuỗi ngày trầm lắng

Người tuổi Sửu vốn nổi tiếng cần cù, kiên trì nhưng đôi khi lại bị thiệt thòi vì tính cách thật thà, không khéo léo trong giao tiếp. Mấy tháng đầu năm 2026, không ít người tuổi Sửu cảm thấy công việc trì trệ, có cố gắng cũng chẳng được ghi nhận đúng mức, tài chính thì cứ vào bao nhiêu ra bấy nhiêu. Tuy nhiên, sau Rằm tháng 3 Âm lịch, vận trình của Sửu được dự báo sẽ chuyển biến rõ rệt.

Đây là thời điểm những nỗ lực âm thầm trước đó bắt đầu được "đền đáp" - một dự án tưởng chừng đã quên có thể bất ngờ được phê duyệt, một mối quan hệ cũ tưởng đứt đoạn lại mở ra cơ hội hợp tác mới. Đặc biệt, người tuổi Sửu có thể gặp được quý nhân ở độ tuổi lớn hơn mình có thể là sếp, là người thân quen lâu năm - sẵn sàng đứng ra giúp đỡ, dẫn dắt. Về tài lộc, Thần Tài được cho là sẽ "ghé thăm" Sửu qua những khoản thu nhập ngoài lương, có thể từ công việc tay trái, đầu tư nhỏ hoặc một khoản nợ cũ bất ngờ được hoàn trả. Lời khuyên cho tuổi Sửu lúc này là đừng vội vàng, hãy giữ vững nguyên tắc làm việc của mình và mạnh dạn nhận lấy cơ hội khi nó đến.

Tuổi Tỵ - Quý nhân xuất hiện đúng lúc, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục

Tuổi Tỵ là con giáp thông minh, nhạy bén, có khả năng quan sát và nắm bắt cơ hội rất tốt. Nhưng cũng chính vì suy nghĩ nhiều, người tuổi Tỵ dễ bị stress, lo âu trước những biến động. Đầu năm nay, không ít người tuổi Tỵ đối diện với những lựa chọn khó khăn - đổi việc hay ở lại, đầu tư hay giữ tiền, mở rộng hay thu hẹp. Sau Rằm tháng 3, vận quan lộc của Tỵ được luận giải là sẽ rộng mở, đặc biệt thuận lợi cho những ai làm trong lĩnh vực sáng tạo, truyền thông, kinh doanh hoặc dịch vụ.

Quý nhân của tuổi Tỵ trong giai đoạn này thường là người trẻ hơn, có năng lượng mới, có thể là đồng nghiệp mới, một khách hàng tiềm năng hoặc một người bạn từ mạng xã hội. Họ sẽ mang đến cho Tỵ những góc nhìn mới mẻ và cả những cơ hội không ngờ tới. Về tài chính, nếu trước đây Tỵ gặp khó khăn về dòng tiền thì sau Rằm tháng 3, tình hình sẽ cải thiện đáng kể. Có thể không phải là một khoản tiền lớn ập đến ngay lập tức, mà là nhiều nguồn thu nhỏ ổn định cộng lại, mang tới cảm giác an tâm. Điều quan trọng là tuổi Tỵ cần học cách tin tưởng vào trực giác của mình và dám hành động.

Tuổi Thân - Tài lộc dồi dào, mọi việc thuận theo ý muốn

Tuổi Thân vốn linh hoạt, hoạt bát và có duyên với tiền bạc. Tuy nhiên, đầu năm nay nhiều người tuổi Thân lại có cảm giác "làm hoài không thấy dư" - tiền vào nhanh nhưng đi cũng nhanh, công việc đông khách nhưng lợi nhuận thực tế không tương xứng. Sau Rằm tháng 3 Âm lịch, vận tài lộc của tuổi Thân được dự báo sẽ "khởi sắc" rõ rệt. Thần Tài như đang đứng ngay cửa, sẵn sàng gõ cửa với những ai biết chủ động đón nhận.

Đây là thời điểm thích hợp để tuổi Thân nghĩ đến chuyện mở rộng có thể là mở thêm một kênh kinh doanh online, đầu tư một khóa học để nâng cấp bản thân, hoặc đơn giản là dọn dẹp lại tài chính cá nhân để dòng tiền lưu thông tốt hơn. Quý nhân của tuổi Thân trong giai đoạn này thường đến từ những mối quan hệ cũ - một người bạn lâu không gặp, một đồng nghiệp cũ, một khách hàng đã từng giao dịch. Đừng ngại ngần kết nối lại, một lời chào hỏi đôi khi mở ra cả một cánh cửa lớn. Đặc biệt, những "hạn vận" mà tuổi Thân lo lắng từ đầu năm có thể được hóa giải một cách nhẹ nhàng như thể có ai đó âm thầm gánh giúp.

Tử vi, dù là cổ truyền hay hiện đại, suy cho cùng cũng chỉ là một góc nhìn tham khảo, một lời nhắc nhở dịu dàng rằng cuộc sống luôn vận động và mọi khó khăn rồi sẽ qua. Dù bạn có thuộc 3 con giáp trên hay không, sau Rằm tháng 3 Âm lịch năm nay, hãy cho mình một cơ hội để bắt đầu lại - dọn dẹp nhà cửa, làm lành với một người bạn cũ, viết ra những mục tiêu mới. Vận may đôi khi không đến từ trời cao, mà đến từ chính sự sẵn sàng của mỗi người. Khi tâm an, mọi chuyện sẽ tự khắc thuận theo dòng chảy của nó.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo