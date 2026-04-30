Trong dòng chảy của 24 tiết khí cổ truyền phương Đông, Lập Hạ không đơn thuần là một dấu mốc lịch pháp. Đó là tiếng nói của đất trời báo hiệu một chu kỳ mới - khi cái nắng đầu mùa bắt đầu chạm vào da, khi tiếng ve râm ran đâu đó ngoài tán cây phượng, và khi cả thiên nhiên lẫn con người đều bước vào giai đoạn vận động sôi nổi nhất trong năm. Năm 2026, tiết Lập Hạ mang trong mình những đặc điểm thiên văn và văn hoá rất riêng, gắn liền với năm Bính Ngọ - một năm thuộc hành Hoả, càng khiến cho mùa hè năm nay trở nên đáng để lưu tâm.

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu trọn vẹn về Lập Hạ 2026: Rơi vào ngày nào, mang ý nghĩa gì, và đặc biệt là làm thế nào để sống thuận theo tiết khí - một triết lý dưỡng sinh mà người xưa đã để lại cho hậu thế.

Lập Hạ 2026 rơi vào ngày nào? Một mốc thời gian đặc biệt của năm Bính Ngọ

Theo lịch tiết khí truyền thống, Lập Hạ là tiết khí thứ 7 trong tổng số 24 tiết khí, cũng là tiết khí mở đầu cho mùa hè - một trong "Tứ Lập" quan trọng (Lập Xuân, Lập Hạ, Lập Thu, Lập Đông). Tiết khí này được xác định khi Mặt trời đạt đến vị trí 45 độ trên hoàng đạo, đánh dấu sự kết thúc của tiết Cốc Vũ và mở ra giai đoạn đầu tiên của mùa hè trong chu trình khí hậu phương Đông.

Năm 2026, tiết Lập Hạ chính thức bắt đầu vào thứ Ba, ngày 5/5 Dương lịch (tức ngày 19/3 Âm lịch năm Bính Ngọ) và kéo dài đến hết ngày 20/5/2026, trước khi chuyển sang tiết Tiểu Mãn. Theo tính toán thiên văn chính xác, thời khắc Lập Hạ năm 2026 rơi vào khoảng 18h48 ngày 5/5/2026 (giờ Việt Nam) - một mốc giờ được giới thiên văn học và lịch pháp truyền thống đặc biệt quan tâm.

Điều thú vị của Lập Hạ 2026 nằm ở chỗ tiết khí này diễn ra trong năm Bính Ngọ - một năm có thiên can Bính (thuộc Hoả) và địa chi Ngọ (cũng thuộc Hoả). Khi tiết Lập Hạ vốn dĩ thuộc hành Hoả, tượng trưng cho nhiệt lượng và sự bùng nổ của sức sống, lại rơi vào một năm mang đậm tính Hoả như Bính Ngọ, nhiều người tin rằng đây sẽ là thời điểm dương khí phát triển đặc biệt mạnh mẽ. Đây cũng là lý do mà các chuyên gia phong thuỷ và y học cổ truyền thường khuyên mọi người chú trọng hơn đến việc dưỡng tâm, thanh nhiệt trong mùa hè năm nay.





Ý nghĩa sâu xa của Lập Hạ: Khi đất trời lên tiếng, con người lắng nghe

Tên gọi "Lập Hạ" mang ý nghĩa rất trực quan - "lập" là bắt đầu, "hạ" là mùa hè. Nhưng với người xưa, Lập Hạ không chỉ là một mốc thời gian. Đó là khoảnh khắc thiêng liêng khi vạn vật chuyển mình, khi cây cỏ vươn mình mạnh mẽ nhất, khi nhịp đập của thiên nhiên bước vào cao điểm.

Theo triết lý Âm dương - Ngũ hành phương Đông, Lập Hạ thuộc hành Hoả, tượng trưng cho nhiệt lượng, năng lượng và sự bùng nổ của sức sống. Đây là thời kỳ dương khí phát triển mạnh mẽ và đạt đến mức cao, kéo theo nhiều biến đổi cả về thể chất lẫn cảm xúc của con người.

Xét dưới góc độ thiên văn học, Lập Hạ đánh dấu thời điểm bán cầu Bắc nghiêng nhiều hơn về phía Mặt trời. Hệ quả là ngày dài hơn đêm, lượng bức xạ Mặt trời gia tăng đáng kể, kéo theo nhiệt độ tăng và lượng mưa nhiều hơn. Chính những điều kiện này đã thúc đẩy thảm thực vật mùa hè trở nên xanh tốt, phong phú và cũng là khoảng thời gian con người bước vào nhịp lao động, học tập sôi động nhất trong năm.

Ở Việt Nam, từ thời điểm Lập Hạ trở đi, miền Trung và miền Nam thường xuất hiện các đợt nắng nóng kéo dài, trong khi miền Bắc bắt đầu ghi nhận những ngày nắng oi xen kẽ các cơn mưa giông cục bộ. Đây cũng là lúc các loại côn trùng, vi khuẩn phát triển mạnh - một lời nhắc nhở khéo léo của thiên nhiên rằng con người cần chú ý hơn đến vệ sinh và sức khoẻ.

Phong tục dân gian trong tiết Lập Hạ: Những nét đẹp được lưu truyền

Dù không phải là một dịp lễ lớn như Tết Nguyên Đán hay Tết Đoan Ngọ, Lập Hạ vẫn ẩn chứa những phong tục dân gian đầy ý nghĩa, phản ánh triết lý sống thuận theo tự nhiên của người phương Đông.

Tại nhiều vùng nông thôn Việt Nam, tiết Lập Hạ gắn liền với nghi lễ nghênh hạ - tức nghi thức đón mùa hè. Người nông dân làm lễ cúng bái thần linh và tổ tiên, cầu mong mưa thuận gió hoà, cây trồng phát triển và một vụ mùa bội thu. Đây là cách người Việt thể hiện sự tôn kính với đất trời, đồng thời gửi gắm niềm hy vọng vào một mùa hè no ấm.

Ở Trung Quốc và một số vùng có ảnh hưởng văn hoá Hán, Lập Hạ còn có những phong tục độc đáo như "xem ba điều mới" ở vùng Giang Nam tức ăn những thứ tươi non vừa mới mọc trong giai đoạn này, như một cách chào đón mùa hè bằng vị giác. Có cả phong tục ăn cháo Thất Gia và uống trà Thất Gia - cháo được nấu từ bảy loại hạt hoặc đậu của bảy gia đình khác nhau, ăn cùng trà của bảy nhà, mang ý nghĩa kết nối tình làng nghĩa xóm và khích lệ tinh thần lao động hè. Trẻ em thì có trò chơi đấu trứng - một hoạt động vui nhộn đặc trưng của ngày Lập Hạ.

Một phong tục thú vị khác là cân người sau bữa trưa Lập Hạ - người ta treo một chiếc cân gỗ lớn ở cổng làng hoặc cổng sân nhà, mọi người thay phiên nhau ngồi lên ghế treo dưới móc cân để được cân. Người cân vừa đọc những lời cát tường vừa thực hiện nghi thức, với niềm tin rằng việc cân người vào đầu mùa hè sẽ mang lại phước lành, sức khoẻ và may mắn cho cả gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ.





4 điều nên làm trong tiết Lập Hạ để cả nhà bình an, khoẻ mạnh

Dưới góc nhìn của y học cổ truyền và phong thuỷ phương Đông, sống thuận theo tiết khí là cách hữu hiệu nhất để giữ gìn sức khoẻ và đón nhận năng lượng tích cực. Trong tiết Lập Hạ, có một số điều mà các chuyên gia khuyên nên thực hiện.

Thứ nhất, dậy sớm và tận dụng ánh sáng buổi sáng. Tiết Lập Hạ là thời điểm ngày dài đêm ngắn, dương khí thịnh. Theo nguyên lý dưỡng sinh, con người nên điều chỉnh thói quen sinh hoạt để hoà hợp với thiên nhiên. Việc dậy sớm không chỉ giúp cơ thể hấp thụ vitamin D, tăng cường hệ miễn dịch mà còn cải thiện tâm trạng và năng suất làm việc. Buổi sáng cũng là thời điểm không khí trong lành, ít ô nhiễm, rất thích hợp cho các hoạt động thể dục nhẹ nhàng như đi bộ, thiền, yoga.

Thứ hai, chú trọng ăn uống thanh đạm, tránh thực phẩm cay nóng. Khi nhiệt độ tăng cao, cơ thể dễ tích nhiệt, sinh ra các triệu chứng như nóng trong, nổi mụn, khó ngủ. Người xưa đã đúc kết kinh nghiệm rằng nên ăn nhiều món có tính mát như chè đậu xanh, canh mướp, rau má, và uống các loại trà thảo mộc như trà sen, trà hoa cúc. Những món ăn này không chỉ giúp thanh nhiệt, giải độc mà còn là cách thư giãn tinh thần, tạo sự kết nối với thiên nhiên.

Thứ ba, dọn dẹp nhà cửa và sắp xếp lại không gian sống. Lập Hạ là cột mốc chuyển mùa, cũng là dịp tốt để "thanh lọc" không gian sống. Việc sắp xếp lại đồ đạc, loại bỏ những vật dụng không cần thiết không chỉ giải phóng không gian mà còn tạo cảm giác thoải mái, tăng hiệu quả làm việc và học tập. Theo phong thuỷ, một ngôi nhà sạch sẽ, gọn gàng vào đầu mùa hè sẽ giúp năng lượng dương lưu chuyển tốt hơn, mang lại tài lộc và bình an.

Thứ tư, thể hiện lòng nhân ái và sự kết nối với cộng đồng. Trong văn hoá Á Đông, Lập Hạ không chỉ là sự chuyển mùa mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Người xưa thường tổ chức cúng bái thần linh, gia tiên để cầu mong một năm mưa thuận gió hoà. Bên cạnh đó, việc tặng đồ ăn cho người khác, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn được xem là cách tích đức theo quan niệm "cho đi là nhận lại". Hành động này giúp lan toả năng lượng tích cực và mang lại cảm giác an lạc cho chính bản thân.

3 điều nên tránh trong tiết Lập Hạ theo quan niệm dân gian

Bên cạnh những điều nên làm, người xưa cũng để lại những lời nhắc nhở về điều cần tránh trong tiết Lập Hạ, phần lớn xuất phát từ kinh nghiệm thực tế và quan sát về sức khoẻ con người.

Thứ nhất, tránh chuyển nhiệt độ đột ngột. Việc bước từ phòng điều hoà mát lạnh ra ngoài trời nắng nóng (hoặc ngược lại) một cách đột ngột có thể gây sốc nhiệt. Cơ thể không kịp thích nghi với sự thay đổi, dẫn đến chóng mặt, buồn nôn, thậm chí ngất xỉu. Trẻ em và người cao tuổi là những đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất, vì vậy cần đặc biệt lưu ý khi ra vào các môi trường có chênh lệch nhiệt độ lớn.

Thứ hai, tránh ngồi lâu trước cửa nhà. Theo quan niệm dân gian, cửa nhà là nơi đón gió và đón khí. Ngồi quá lâu ở vị trí này có thể khiến cơ thể bị nhiễm gió độc, dễ đổ bệnh đặc biệt với những người có hệ miễn dịch kém như người già và trẻ nhỏ. Dù đây là quan niệm mang tính dân gian, nhưng dưới góc nhìn khoa học, việc ngồi lâu nơi gió lùa trực tiếp khi cơ thể đang đổ mồ hôi cũng có thể gây ra các vấn đề về hô hấp và xương khớp.

Thứ ba, tránh nóng giận và làm việc quá sức. Vì Lập Hạ thuộc hành Hoả, dương khí mạnh, năng lượng nhiệt cao có thể khiến con người dễ mất kiểm soát cảm xúc, dễ nổi nóng. Y học cổ truyền cho rằng "tâm hoả vượng" trong mùa này dễ dẫn đến mất ngủ, cáu gắt, mệt mỏi tinh thần. Người xưa khuyên nên giữ tâm trạng bình thản, tránh tranh cãi, đồng thời nghỉ ngơi điều độ, không thức khuya, không làm việc đến kiệt sức. Đây là triết lý dưỡng sinh "tâm an thì thân khoẻ" rất đáng để chúng ta học hỏi trong nhịp sống hiện đại.

Sống thuận tiết khí - một nét đẹp văn hoá đáng gìn giữ

Trong nhịp sống hối hả của xã hội hiện đại, có lẽ nhiều người đã quên mất việc lắng nghe tiếng nói của tự nhiên. Nhưng những gì cổ nhân để lại trong hệ thống 24 tiết khí và đặc biệt là tiết Lập Hạ vẫn còn nguyên giá trị. Đó không chỉ là cách người xưa ghi lại quy luật vận hành của trời đất, mà còn là một triết lý sống: Sống chậm lại, sống thuận theo tự nhiên, sống chăm sóc cả thân lẫn tâm.

Lập Hạ 2026 đến vào ngày 5/5 - một ngày thứ Ba bình thường trong tuần làm việc. Nhưng nếu biết để tâm, đó cũng là khoảnh khắc bạn có thể tạm dừng vài phút, lắng nghe tiếng ve đầu mùa, ngắm chùm phượng vĩ đầu tiên đỏ rực, và tự hỏi: Mùa hè năm nay, mình muốn sống như thế nào?

Có lẽ, đó mới là điều đặc biệt nhất của tiết Lập Hạ, không phải ở những con số ngày tháng, mà ở khả năng nó đánh thức trong ta một sự kết nối nhẹ nhàng với đất trời, với tổ tiên, và với chính mình.