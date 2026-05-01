Nhiều người bước qua tuổi 40 thường mặc định cơ thể sẽ "xuống dốc" không phanh. Những chỉ số bất thường trên tờ kết quả khám sức khỏe như mỡ máu cao, huyết áp cao, gan nhiễm mỡ, hay nốt mờ ở phổi... khiến chúng ta thở dài "chấp nhận số phận": "Già rồi mà, ai chẳng có bệnh."

Nhưng sự thật có phải vậy không? Câu chuyện của Giáo sư Lệ Kiến An (74 tuổi), chuyên gia y học phục hồi nổi tiếng, sẽ phá tan tư duy "cam chịu" đó. Ông đã chứng minh rằng: Chiếc điều khiển sức khỏe luôn nằm trong tay chúng ta, và bắt đầu thay đổi ở bất cứ thời điểm nào cũng không bao giờ là muộn!

Giáo sư Lệ Kiến An - Trưởng khoa danh dự Trường Y học Phục hồi chức năng, Đại học Y khoa Nam Kinh.

Giáo sư Lệ Kiến An: Từ "một thân đầy bệnh" đến tuổi 74 không "Ba cao"

Giáo sư Lệ Kiến An hiện là Giám đốc danh dự Viện Y học Phục hồi thuộc Đại học Y Khoa Nam Kinh (Trung Quốc). Ở tuổi 74, ông sở hữu trạng thái cơ thể khiến nhiều người trẻ mơ ước: Không huyết áp cao, không bệnh mạch vành, không tiểu đường, và mật độ xương tương đương người 40 tuổi.

Vào tháng 4 năm 2026, trong một cuộc phỏng vấn với CCTV, ông đã tiết lộ cảm xúc thật của mình: "Tôi từng rất lười biếng, điều đó dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe".

Trước đây, do lối sống không lành mạnh, cân nặng của Lệ Kiến An từng lên tới 83kg, một con số mà anh không thể giảm được trong nhiều năm. Anh cũng được chẩn đoán mắc bệnh gan nhiễm mỡ và một khối u phổi 26 mm. Thêm vào đó, động mạch vành phải của ông bị hẹp 48%. Điều này có nghĩa là "đã bước vào ngưỡng cửa của bệnh tim mạch vành"... Vào thời điểm đó, ông bận rộn với công việc và không tập thể dục đủ, và cơ thể liên tục đưa ra các cảnh báo về sức khỏe.

Liệu ông chấp nhận số phận hay tìm cách thay đổi? Ông đã chọn "Tôi sẽ cứu lấy mạng sống của mình".

Là một chuyên gia về y học phục hồi chức năng, ông bắt đầu thói quen chạy bộ thường xuyên và thậm chí tham gia các cuộc thi marathon. Ai ngờ rằng Lý Kiến An lại trở thành một "huyền thoại" thực sự trong thế giới marathon? Chỉ mới tháng 2 năm 2026, ông đã hoàn thành một thử thách có thể được mô tả là "địa ngục" - chạy bảy cuộc thi marathon đầy đủ (tổng cộng 296km) trên 7 lục địa trong bảy ngày, trở thành người lớn tuổi nhất thế giới hoàn thành sự kiện này.

Trong một cuộc phỏng vấn với CCTV, ông cho biết kể từ khi bắt đầu tập thể dục ở tuổi 64, khối lượng cơ bắp của ông không hề giảm, mật độ xương tương đương với tuổi 40, các nốt phổi lớn đã trở nên rất nhỏ, bệnh gan nhiễm mỡ nặng về cơ bản đã biến mất, và lượng lipid trong máu vẫn ở mức bình thường.

Hiện tại ông không còn bị cao huyết áp, bệnh tim mạch vành và tiểu đường. Ông đã tóm tắt kinh nghiệm của mình và chia sẻ ba phương pháp đơn giản, dễ thực hiện mà người trung niên và người cao tuổi có thể áp dụng:

1. Tiếp tục tập thể dục

2. Chế độ dinh dưỡng hợp lý

3. Một tư duy hợp lý

Ông liên tục nhấn mạnh một khái niệm dựa trên kinh nghiệm của chính mình: Đừng là một "bác sĩ thụ động", hãy là một "người đam mê sức khỏe chủ động"! Ông hy vọng tất cả người cao tuổi sẽ nhớ rằng sáng kiến về sức khỏe nằm trong chính chúng ta; người khác chỉ có thể giúp đỡ, và nếu không tự mình nỗ lực, chúng ta sẽ không bao giờ có được sức khỏe tốt.

Lệ Kiến An nhấn mạnh ba điều có khả năng kéo dài tuổi thọ của một người bình thường thêm khoảng 10 năm.

Một nghiên cứu đột phá được công bố trên tạp chí *The Lancet* năm 2026 đã khẳng định rằng việc tối ưu hóa giấc ngủ, tập thể dục và chế độ ăn uống có thể kéo dài tuổi thọ lên đến 9,35 năm! Ngay cả những thay đổi nhỏ hàng ngày - như ngủ thêm 5 phút, vận động thêm 1,9 phút và ăn nửa phần rau cũng có thể giúp bạn sống thêm một năm.

1. Chế độ ăn uống hợp lý: "Đa dạng" và "No 7-8 phần"

Một nghiên cứu trên tạp chí The Lancet (2026) chỉ ra rằng tối ưu hóa thói quen ăn uống, vận động và giấc ngủ có thể kéo dài tuổi thọ thêm 9,35 năm.

Nguyên tắc 7-8 phần no: Ngừng đũa khi cảm thấy vừa đủ, không ăn quá no để tránh áp lực cho hệ tiêu hóa và chuyển hóa.

Ưu tiên "ngũ cốc thô": Chất xơ từ gạo lứt, khoai lang, các loại đậu giúp bảo vệ đường ruột. Mục tiêu: 25-30g chất xơ/ngày.

Đủ đạm để chống lão hóa: Trứng, cá, thịt nạc và các sản phẩm từ đậu là "nguyên liệu" quan trọng để duy trì cơ bắp và hệ miễn dịch.

Ăn "đa sắc màu": Đảm bảo ăn đủ 12 loại thực phẩm mỗi ngày và 25 loại mỗi tuần để cân bằng dinh dưỡng.

Nhai kỹ: Mỗi miếng nhai khoảng 20-30 lần giúp giảm gánh nặng cho dạ dày và kiểm soát cân nặng tốt hơn.

2. Kiên trì vận động: Không cần cường độ, cần "bền bỉ"

Vận động không phải đặc quyền của người trẻ, mà là bài tập bắt buộc của mỗi người:

30 phút mỗi ngày: Duy trì khoảng 150 phút vận động cường độ trung bình mỗi tuần.

Phối hợp nhiều bộ môn: Kết hợp chạy bộ (aerobic) với các bài tập kháng lực (squat, dây đàn hồi) hoặc các bộ môn dưỡng sinh như Thái Cực Quyền, Bát Đoạn Cẩm.

Lắng nghe cơ thể: Bắt đầu từ lượng vận động nhỏ, tăng dần cường độ. Luôn khởi động kỹ trước khi tập và kéo giãn cơ sau khi tập để tránh chấn thương.

Cường độ vừa phải: Chỉ cần đổ mồ hôi nhẹ, cơ bắp hơi mỏi là đạt. Nếu thấy đau đầu, đánh trống ngực thì cần dừng lại ngay.

3. Tâm thái khỏe mạnh: "Dưỡng sinh trước hết phải dưỡng tâm"

Nghiên cứu từ Đại học Yale (Mỹ) trong 23 năm cho thấy: Những người có quan niệm tích cực về tuổi già sống thọ hơn trung bình 7,5 năm so với người tiêu cực.

Chấp nhận bản thân: Bớt so sánh với người khác, chấp nhận sự không hoàn hảo và những hạn chế của tuổi tác.

Lòng biết ơn: Trân trọng những niềm vui nhỏ bé mỗi ngày từ gia đình, bạn bè.

Tư duy tích cực: Không suy nghĩ cực đoan khi gặp khó khăn, tìm giải pháp thay vì đắm chìm trong vấn đề.

Nuôi dưỡng sở thích: Đọc sách, vẽ tranh, âm nhạc... giúp giảm áp lực và tăng chỉ số hạnh phúc.

Duy trì kết nối xã hội: Chia sẻ vui buồn với người thân giúp giảm cảm giác cô đơn, tăng cường sức khỏe tâm thần.

Con đường đến với sức khỏe không có lối tắt, nhưng có phương pháp. Sức khỏe không nằm ở những đạo lý vĩ mô, mà nằm trong từng lựa chọn nhỏ mỗi ngày của bạn. Dù bạn 30, 40 hay 60 tuổi, hãy cầm lấy "chiếc điều khiển" sức khỏe ngay từ hôm nay.

Đừng đợi đến khi đổ bệnh mới lo "sửa chữa", hãy chủ động "xây dựng" một cơ thể khỏe mạnh!